Vedęs vyras susirado tris meilužes ir iš jų išviliojo daugiau nei milijoną eurų

Apie tai praneša „Mothership“.
31-erių metų Mianmaro pilietis Myo Kyaw į Singapūrą persikėlė 2021-aisiais metais. Iš pradžių jis dirbo finansų konsultantu. Vėliau vyras išėjo iš darbo ir ėmėsi verslo. 2022-aisiais metais jis vedė, šeimai gimė du vaikai.
Teismas nustatė, kad nuo 2021 metų iki 2024 metų M. Kyaw palaikė romantinius santykius su dviem 44 ir 45 metų malaizietėmis ir 35 metų kine. Vyras apgaule iš jų išviliojo labai dideles pinigų sumas.
Pirmajai meilužei apgavikas pasakojo, kad neseniai neteko tėvo ir dabar su giminaičiais dalyvauja teisminiame ginče dėl palikimo. M. Kyaw teigė, kad jam pinigai reikalingi įvairiems mokesčiams, todėl iš moters pasiskolino 500 tūkst. Singapūro dolerių (maždaug 336 500 eurų).
Jis negrąžindavo pinigų ir pateikdavo suklastotus dokumentus, kad galėtų nuslėpti machinacijas. Nepaisant to, moteris su sukčiumi susitikinėjo iki 2023 metų.
Vėliau M. Kyaw užmezgė santykius su malaiziete. Jai vyras prisistatė didelės bendrovės Australijoje įkūrėju. M. Kyaw žaidėjo moterį vesti ir įtikino ją, kad įnašas į jo bendrovę bus labai pelningas. Patikėjusi sukčiumi, moteris prarado 360 tūkst. Singapūro dolerių (242 tūkst. eurų).
Nuo 2023 metų lapkričio iki 2024 metų rugsėjo M. Kyaw apgaudinėjo 35 metų kinę. Jai vyras taip pat žadėjo didelė pelną, jei investuos pinigų. Įsimylėjusi moteris atidavė sukčiui 770 tūkst. Singapūro dolerių (517 tūkst. eurų).
Moterys apkaltino apgaviką ne tik sukčiavimu, bet ir sunkiomis psichologinėmis traumomis. Viena malaizietė nuo sukčiaus pastojo. Kai ji suprato, kad buvo apgauta, moteris patyrė persileidimą.
Nukentėjusiosios, kurios Singapūre dirbo didelėse kompanijose, neteko beveik visų savo santaupų.
M. Kyaw buvo nubaustas 7 metų ir 3 mėmesių laisvės atėmimo bausme. Jis savo kaltę pripažino tik septyniuose ių 21 kaltinimo. Kitus epizodus vis dar tiria teismas.
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