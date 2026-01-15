 Vyras atleido mokytoja dirbančiai žmonai už seksą su septyniolikmečiu moksleiviu

2026-01-15 17:12
Parengta pagal užsienio spaudą

Vyras atleido savo nuteistai žmonai, dirbusiai mokytoja mokykloje ir suvedžiojusiai septyniolikmetį moksleivį.

Vyras atleido mokytoja dirbančiai žmonai už seksą su septyniolikmečiu moksleiviu / Asociatyvi freepik.com nuotr.

Tai atsitiko JAV. Apie šį įvykį rašo leidinys „Daily Mail“.

McKenna Kindred buvo sulaikyta 2023-iaisiais metais po to, kai moksleiviai mokyklos administracijai papasakojo apie jos seksualinius santykius su vienu mokiniu.

Mokytoja ir jos septyniolikmetis auklėtinis apsikeisdavo erotinėmis žinutėmis. Kai moters vyras, teisininkas Cyle Kindredas išvykdavo į medžioklę, mokytoja pasikviesdavo moksleivį pas save į namus ir užsiimdavo su juo seksu.

Nepaisant visko, vyras išlaikė gerus santykius su žmona net ir po to, kai ją suėmė. Mokytojai pavyko išvengti kalėjimo. 

Ji nuteista dvejiems metams lygtinai ir pateko į lytinių nusikaltėlių sąrašus. Juose moters pavardė bus dešimt metų.

„Daily Mail“ duomenimis, McKenna Kindred ir Cyle Kindredas ir toliau gyvena kartu.

 

 

