Dariaus ir Girėno stadione – „Guns N’ Roses“ ir daugiatūkstantinė grupės gerbėjų minia

Kartu su „Guns N’ Roses“ turo „Because What You Want What You Get Are Two Completely Different Things“ koncerte Kaune pasirodė ir „Public Enemy“ – legendinė amerikiečių hiphopo grupė, susikūrusi 1985 metais ir laikoma viena įkoniškiausių hiphopo istorijoje.

Pirmieji scenoje, 19 val. pasirodė „Public Enemy“.

Maždaug 20.30 val. Dariaus ir Girėno stadione žiūrovai išvydo legendinius „Guns N’ Roses“. Jų pasirodymas truks iki pat vidurnakčio, net 3,5 val.

Stadione susirinko daugiatūkstantinė „Guns N’ Roses“ gerbėjų minia ne tik iš Kauno, bet ir iš kitų Lietuvos miestų ar net iš užsienio.



Prieš koncertą daugybė svečių iš kitų miestų paliko automobilius šalia prekybos centro „Molas“ ar net A. ir J. Gravrogkų gatvėje ir būriais traukė į Dariaus ir Girėno stadioną.

Nemažai žmonių į koncertą atvyko pasipuošę rokerių atributika.

Stadiono scenoje „Guns N’ Roses“ ne tik atgaivins visame pasaulyje mėgstamus hitus, kaip „November Rain“, „Knockin' on Heaven's Door“, „Paradise City“, bet ir pristatys naujus kūrinius iš pastarųjų metų, tokius kaip „Hard Skool“ ir „Absurd“.