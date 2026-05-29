Dėl kapitalinio remonto – eismo ribojimai Baltijos gatvėje

„Šioje gatvėje darbai pradedami vasarą, kuomet eismas dėl vaikų atostogų miesto gatvėse yra mažiau intensyvus“, – sakė Kauno savivaldybės Miesto tvarkymo skyriaus vedėjas Aloyzas Pakalniškis.
Siekiant užtikrinti kuo sklandesnį eismo organizavimą, ši susisiekimo arterija Šilainiuose bus tvarkoma trimis etapais.
Pradėjus tvarkyti atkarpą nuo Žemaičių pl. iki Žiemgalių g., vėliau darbai apims atkarpas iki Prūsų g. ir Baltų prospekto.
Atliekant kapitalinį remontą bus rekonstruoti lietaus nuotekų tinklai, atnaujinta važiuojamoji gatvės dalis, šaligatviai, modernizuotas gatvės apšvietimas.
Vairuotojai raginami atkreipti dėmesį į ženklus ir kitus eismo pasikeitimus.
Užbaigti daugiau nei 2 kilometrus besitęsiančios Baltijos g. kapitalinį remontą planuojama iki kitų metų pabaigos.
Kauno miesto savivaldybė atsiprašo už laikinus nepatogumus.
Naujausi komentarai