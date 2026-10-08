 Dėmesio: kelioms dienoms keisis septynių autobusų maršrutai

Dėmesio: kelioms dienoms keisis septynių autobusų maršrutai

2026-10-08 16:19 klaipeda.diena.lt inf.

Kauniečiams ir miesto svečiams artimiausiomis dienomis teks atidžiau planuoti keliones viešuoju transportu. Spalio 12–16 dienomis dėl eismo ribojimų Naujakurių ir Baltijos gatvių sankryžoje laikinai keisis septynių autobusų maršrutų trasos.

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<span>Dėmesio: kelioms dienoms keisis septynių autobusų maršrutai</span>
Dėmesio: kelioms dienoms keisis septynių autobusų maršrutai / Kauno m. savivaldybės nuotr.

Kaip pranešė bendrovė „Kauno autobusai“, pokyčiai palies 3-iojo, 17-ojo, 31-ojo, 34-ojo, 39-ojo, 40-ojo ir 63-iojo maršrutų autobusus.

Šių maršrutų autobusai laikinai važiuos apylanka – Baltų prospektu, Prūsų gatve ir Baltijos gatve. Vėliau jie grįš į įprastas savo trasas.

Keleivių prašoma atkreipti dėmesį į laikinus maršrutų pakeitimus ir planuojant keliones įvertinti, kad dėl apylankos gali pailgėti kelionės trukmė.

Bendrovė pranešė, kad atnaujintus maršrutus ir tvarkaraščius artimiausiu metu bus galima rasti stops.lt/kaunas.

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