 Judrioje miesto vietoje – neeilinis chaosas

Judrioje miesto vietoje – neeilinis chaosas (Atnaujinta)

eismas atnaujintas
2026-05-27 09:32 klaipeda.diena.lt inf.

Kaune, K. Baršausko ir Breslaujos gatvių sankryžoje, trečiadienį nutrūko kontaktinis troleibusų tinklas. Dėl incidento šiuo metu yra sustojęs troleibusų eismas K. Baršausko gatvėje ir gretimose atkarpose, formuojasi spūstys, pranešė „Kauno autobusai“.

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Incidentas jau paveikė ir bendrą transporto judėjimą – formuojasi spūstys, eismo sulėtėjimas fiksuojamas ir Tunelio gatvėje. Keleiviai turėtų nusiteikti galimiems viešojo transporto vėlavimams bei nukrypimams nuo įprasto tvarkaraščio.

Avarinė tarnyba jau dirba įvykio vietoje ir šalina gedimą. Pirminiais duomenimis, darbai gali užtrukti apie 3–4 valandas. Siekiant kuo greičiau atkurti įprastą eismą, organizuojama ir papildoma specialistų komanda.

Edgaro Cickevičiaus nuotr.

Vairuotojai raginami, esant galimybei, vengti šios miesto atkarpos ir rinktis alternatyvius maršrutus. Keleiviams rekomenduojama pagal galimybes naudotis autobusų maršrutais.

Dėl incidento keleivių ir kitų eismo dalyvių atsiprašoma už nepatogumus.

„Kauno autobusai“ papildė informaciją tuo, kad šiuo metu įvykio vietoje dirba trys avarinės tarnybos komandos. 

„Preliminarus troleibusų eismo paleidimo laikas –  14.30 val.“, – feisbuko paskyroje informavo bendrovės atstovai.

Baigiantis darbo dienai „Kauno autobusai“ feisbuko paskyroje pranešė, kad nesklandumai pašalinti.

„Dėka profesionalaus ir itin operatyvaus avarinių tarnybų darbo, kontaktinio tinklo gedimas K. Baršausko gatvėje sėkmingai pašalintas“, – rašė jie.

Šiame straipsnyje:
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K. Baršausko g.
tunelio g.

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