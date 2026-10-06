Netrukus vienoje gatvėje prasidės dideli pokyčiai

„Garažų gatvės laukia dideli pokyčiai. Numatyta ją visą sutvarkyti nuo pat V. Krėvės pr. iki Elektrėnų g., įrengiant naujus gatvės pagrindus, lietaus nuotekų tinklus, dviračių ir pėsčiųjų takus“, – visuomenę informavo miesto eismo specialistai.
Skelbiama, kad Garažų gatvės remonto darbai taip pat apims viešojo transporto mazgo, geležinkelio pervažos ir požeminių komunikacijų atnaujinimą. Netoli prekybos miestelio „Urmas“ planuojama papildomai įrengti ir naują automobilių stovėjimo aikštelę.
„Pasiruošiamieji darbai prasidės jau kitą savaitę“, – apie tai, kad minėtoje gatvėje bus atvežta sunkioji technika, pridūrė Kauno miesto savivaldybė.
Taip pat nurodoma, kad nuo spalio 8 dienos, prasidėjus Garažų gatvės kapitalinio remonto darbams, keisis 19-ojo, 20-ojo, 26-ojo, 28-ojo, 40-ojo ir 57-ojo autobusų maršrutai. Šių numerių autobusai važiuos nuo V. Krėvės prospekto ir Partizanų gatvės važiuos apylanka V. Krėvės prospektu pro automobilių turgų iki Taikos prospekto, toliau įprastomis trasomis. Nuo „Urmo“ ir Taikos prospekto autobusai važiuos įprasta trasa – Garažų gatve.
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