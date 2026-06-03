Perspėjimas keliaujantiems į pajūrį: prie vairo gali tekti praleisti papildomas valandas

Vos atidarius viaduką pasigirdo kritika dėl siaurų eismo juostų ir greta esančių žiedinių sankryžų. Gyventojai baiminasi, kad tai gali ne sumažinti, o dar labiau padidinti spūstis.
„Problema – kamščiai. Reikia pertvarkyti du žiedus. Jau dabar kamščiai susidaro, ypač piko valandomis. Prie žiedų palikta po vieną juostą“, – sakė praeivis.
„Dažniausiai užsikemša Šiaurės prospekto žiedas. Spūstys rytais ir vakarais nusidriekia net iki magistralės“, – pasakojo kitas vyras.
Kauno savivaldybės atstovai tikina, kad pagal atliktus skaičiavimus viadukas turėtų veikti sklandžiai.
„Piko metu susidaro transporto srautų susitelkimai, tačiau jų nelaikome spūstimis. Modeliavimas buvo atliktas, todėl problemų neturėtų kilti“, – aiškino Miesto tvarkymo skyriaus vadovas Aloyzas Pakalniškis.
Policija tikisi, kad naujasis viadukas prisidės prie saugesnio eismo.
„Bet koks kelias ar viadukas savaime saugumo neužtikrina. Šiuo viaduku turime naudotis atsakingai ir atsakingai dalyvauti eisme“, – pabrėžė Kauno kelių policijos viršininkas Vigintas Lukošius.
Ašigalio viaduko statyba kainavo beveik 8 mln. eurų. Kauno meras Visvaldas Matijošaitis kritikuoja Vyriausybę dėl, jo teigimu, nepakankamo finansavimo infrastruktūros projektams.
„Valstybė turėtų proporcingai skirstyti savo lėšas“, – sakė V. Matijošaitis.
Apie Kauno mero vykdomus infrastruktūros projektus kalbėjo ir Kauno arkivyskupas Kęstutis Kėvalas. Jis priminė, kad lotyniškas žodis „pontifex“ reiškia tiltų statytoją.
Visas reportažas – LNK vaizdo įraše:
„Šiandien iš pristatymų supratome, kas yra miesto tiltų statytojas – gerbiamas meras Visvaldas“, – kalbėjo K. Kėvalas.
Kaune planuojama ir daugiau infrastruktūros projektų. Šiemet mieste turėtų būti baigti dar trys tiltai, o naujų statybų planai jau rengiami ir kitai kadencijai.
„Esame suplanavę dar tris tiltus kitai kadencijai. Jei mūsų neišrinks, juos paliksime būsimam merui ir jo komandai“, – teigė V. Matijošaitis.
Nors Ašigalio viadukas jau atidarytas, kelionės magistrale A1 šią vasarą išliks sudėtingos. Ties Meškinio tiltu vis dar vyksta remonto darbai, tvarkomos atkarpos link Vilniaus, statomas Krunos tiltas.
Kelininkai perspėja, kad kelionė į pajūrį gali užtrukti gerokai ilgiau nei įprastai.
„Turime pavyzdžių iš praėjusių metų, kai per Žolines kelionė iš Vilniaus į Klaipėdą truko penkias ar daugiau valandų. Tam įtakos turėjo ir techniniai eismo įvykiai“, – sakė „Via Lietuva“ vadovas Martynas Gedaminskas.
Susisiekimo ministras ragina vairuotojus apsišarvuoti kantrybe.
„Kelionės į pajūrį bus sudėtingesnės. Kelių remontas sukelia nepatogumų, tačiau vėliau turėsime geresnius kelius. Reikia šiek tiek pakentėti“, – teigė Juras Taminskas.
Planuojantiems vykti iš Vilniaus į Klaipėdą specialistai rekomenduoja prie įprastos kelionės trukmės pridėti dar bent 2–3 valandas.
Naujausi komentarai