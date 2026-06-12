 Svarbu vairuotojams: Užnemunės gatvėje keičiasi eismo tvarka

Svarbu vairuotojams: Užnemunės gatvėje keičiasi eismo tvarka

2026-06-12 15:40
Pranešimas spaudai

Pabaigos link artėjant Santakos tilto statyboms, nuo kitos savaitės iki rugsėjo keičiasi eismo organizavimo tvarka statybvietės prieigose. Nuo birželio 15 d. eismas Užnemunės gatvėje vyks ne rangovų laikinai įrengtu aplinkkeliu, o nauju būsimu tuneliu.

„Iki šiol Užnemunės gatvėje eismas vyko laikinai įrengtu keliu. Nuo pirmadienio, po rytinio piko, vairuotojai galės išbandyti asfalto dangą būsimame prietilčio tunelyje“, – sako Kauno savivaldybės Statybos valdymo skyriaus vedėjas Paulius Pachomovas.

Kaip ir pastarosiomis savaitėmis, transporto priemonėms bus palikta po vieną eismo juostą abiem kryptimis.

Skaičiuojama, kad Santakos tilto statybvietėje atlikta per 80 procentų darbų. Atverti keturių eismo juostų jungtį su takais pėstiesiems ir dviratininkams planuojama šių metų pabaigoje.

Šiame straipsnyje:
Užnemunės gatvė
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