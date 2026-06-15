Chorų muzika Tėvo dienai

Festivalio dalyvius ir svečius sveikino Kauno rajono savivaldybės vicemerė Snieguolė Navickienė, tarybos narys Algirdas Navickas, Vandžiogalos seniūnas Jurgis Bukauskas.
„Didžiausia mūsų padėka už tai, kad tokią dieną renkatės kartu, dainuojate ir skiriate šias gražias dainas savo tėvams, mūsų tėvams ir visai šiai gražiai bendruomenei“, – renginio metu kalbėjo S. Navickienė.
Renginyje pasirodė Babtų kultūros centro moterų choras „Gynia“ (vadovė Danutė Sakalienė), Kauno kultūros centro vyrų choras „Perkūnas“ (vadovas Gustas Kuskevičius), Kauno Šv. Mykolo Arkangelo bažnyčios choras „Te Deum“ (vadovas Audrius Petrauskas) ir Kazlų Rūdos kultūros centro moterų choras „Sedula“ (vadovė Rima Berentaitė).
Chorų atliekami kūriniai, jautrios melodijos ir bendras muzikavimas sujungė atlikėjus ir klausytojus į vieną bendruomenę.
Ypatingą nuotaiką kūrė solistas Giedrius Prunskus. Chorams akompanavo Agnė Pranculytė-Jončienė, Ayda Kugevičienė ir Vaidas Theisen, trimitu grojo Arnas Leušinas.
Chorų atliekami kūriniai, jautrios melodijos ir bendras muzikavimas sujungė atlikėjus ir klausytojus į vieną bendruomenę. Festivalis tapo prasminga Tėvo dienos dovana, pripildyta muzikos, susikaupimo ir nuoširdaus dėkingumo.
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