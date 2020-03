„Daddy Was A Milkman“ pažėrė staigmenų: surengs du koncertus po atviru dangumi

Atlikėjas „Daddy Was A Milkman“ paskelbė iškart apie du koncertus po atviru dangumi. Šią vasarą hito „Breathe In“ atlikėjas gerbėjus kvies į Pažaislio vienuolyną ir į viduramžius menančią Trakų pilį. Išskirtiniai „Daddy Was A Milkman“ koncertai birželio 13 d. vyks Pažaislyje, o liepos 19 d. Trakuose, kur skambės ne tik gerai žinomi hitai, bet ir naujos dainos.

Dviem išskirtiniams koncertams po atviru dangumi besiruošiantis „Daddy Was A Milkman“ teigia, kad vieno ypatingo pasirodymo šiemet tikrai neužteks.

„Pernai po koncerto Pažaislio liepų alėjoje pirmąkart taip ilgai dariau tvarką mintyse. Tas magiškas vakaras išnešė kaip niekada toli, nors koncertas nebuvo nei didžiausias, nei koks jubiliejinis, ir ekranų su vizualizacijomis irgi nebuvo. Vietoj to, lijo ir buvo visai nevasariškai šalta“, – praėjusių metų koncertą Pažaislyje prisimena Ignas Pociūnas.

„Prieš pasirodymą sakiau, jog šį kartą norime dar daugiau gylio ir jausmo, kad muzika po niekuo nesislėptų. Tikėjausi kad bus kitaip, bet kad šitaip – nė nesvajojau“, – sako jis.

Atlikėjas neslepia, kad tą vakarą muzika po niekuo nesislėpė, o dainuojant gniaužė gerklę.

„Kaip niekada aiškiai mačiau veidus, užmerktas akis ir šypsenas. Tą lietingą vakarą vieni kitų klausėmės ir vienas kitą išgirdome, vieni kitus jautėm ir tuo dalijomės, – sako I. Pociūnas. – Esu laimingas ir nepaprastai dėkingas klausytojams už kartu kuriamas emocijas ir ryšį, todėl nusprendėme, kad vieno ypatingo vakaro po atviru dangumi yra tikrai per mažai. Šią vasarą birželio 13 d. susitiksime Pažaislyje, o liepos 19 d. Trakų pilyje“.

Prieš ketverius metus debiutavęs „Daddy Was A Milkman“ greitai pelnė melomanų ir muzikos kritikų simpatijas. Geriausias to įrodymas yra anšlaginiai koncertai. Pradedant 2016 m. vasarą vykusio debiutinio albumo „Daydreaming“ pristatymo koncertu ir baigiant didžiausiais karjeroje tapusiais pasirodymais Trakų pilyje, „Compensa“ koncertų salėje Vilniuje ir „Žalgirio“ arenoje Kaune.

Scenos naujoką iškart puikiai įvertino ne tik muzikos mylėtojai – „M.A.M.A.“ ceremonijoje „Daddy Was A Milkman“ pelnė „Metų proveržio“ ir „Metų elektronikos“ apdovanojimus. 2018-ieji metai atlikėjui buvo ypatingai sėkmingi. Jis buvo pristytas rekordiniam „M.A.M.A.“ apdovanojimų skaičiui. „Daddy Was A Milkman“ pretendavo laimėti net keturiose nominacijose – „Metų atlikėjo“, „Metų albumo“, „Metų koncertinio atlikėjo“ ir „Metų popmuzikos atlikėjo“. Ceremonijos metu I. Pociūnui pelnytai buvo įteiktas svarbiausias titulas – „M.A.M.A.“ komisija jį išrinko „Metų atlikėju“.

„Daddy Was A Milkman“ yra vienas iš nedaugelio mūsų šalies atlikėjų, kurie sėkmės sulaukė ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje. Be to, kad atlikėjo dainas dažnai transliuoja užsienio radijo stotys, „Daddy Was A Milkman“ yra bene vienintelis mūsų scenos atstovas, reguliariai rengiantis anšlaginius koncertus Rygos klube „Palladium“ ir „Arena Riga“ arenoje.

Atlikėją savo programose nori matyti daugelis didžiųjų mūsų regiono festivalių organizatorių. Jau kelis kartus „Daddy Was A Milkman“ grojo didžiausiame Baltijos šalių festivalyje „Positivus“. Puikiais jo pasirodymais mėgavosi didžiausio Lietuvos muzikos festivalio „Granatos Live“ publika.

Prieš dvejus metus „Daddy Was A Milkman“ išleido dvigubą studijinį albumą „Intimate Us“. Lietuvoje ir Latvijoje specialiuose renginiuose pristatytas darbas tapo puikia dovana muzikos išsiilgusiems gerbėjams.