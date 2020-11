Fotografijos muziejus įsigijo seniausias Vilniaus ir Kauno nuotraukas

Muziejus nupirko vengrų fotografo Antalio Rohrbacho 14 fotografijų rinktinę, kurioje 1861 metais įamžinti Sankt Peterburgo–Varšuvos geležinkelio linijos tiesimo vaizdai Lietuvoje ir aplinkiniuose kraštuose.

Įsigytoje A. Rohrbacho fotografijų kolekcijoje yra ir seniausios žinomos Kauno fotografijos, taip pat ankstyvi geografiškai ir istoriškai Lietuvai artimų įvairių Latvijos ir Baltarusijos vietovių, inžineriniai geležinkelių infrastruktūros statinių vaizdai, pranešė Šiaulių „Aušros“ muziejus. Fotografijos muziejus yra jo padalinys.

„A. Rohrbachas buvo pirmasis Kauno fotografas, kurio darbai pasiekė mūsų dienas. Kitų autorių Kauno vietovaizdžių fotografijos sukurtos tik po penkerių metų – 1866 metais“, – teigiama pranešime.

Kauno ciklą sudaro trys fotografijos. Šiame mieste fotografas fiksavo tilto per Nemuną statybą ir jos metu pritaikytus netradicinius, to meto pažangiausius inžinerijos sprendimus. Vienoje nuotraukoje užfiksuotos tilto statybos per Nemuną, kitoje – Sankt Peterburgo–Varšuvos geležinkelio linijos tiesimo valdybos pastatas su personalu, trečioje – Aleksotas ir Kauno senamiestis.

Į Fotografijos muziejaus rinkinį patekusios A. Rohrbacho fotografijos yra vieninteliai Lietuvoje esantys autoriaus darbai. Kiti rinkiniai, kuriuose esama Lietuvos vietovaizdžių, saugomi Lenkijos ir Ispanijos nacionalinėse bibliotekose, privačiame rinkinyje Madride.

Fotografijos muziejus įsigijo ir vieną pirmųjų Vilniaus vaizdų, kurį apie 1860 metų užfiksavo fotografas Abdonas Korzonas.

Šioje fotografijoje atsiveria Vilniaus panorama nuo Tauro kalno.

A. Korzono fotoateljė Vilniuje veikė trumpai – nuo 1859-ųjų iki 1863-iųjų, tačiau fotografo pavardė įėjo į Lietuvos ir fotografijos istoriją kaip 1863 metų sukilimo dalyvio, pirmojo Vilniaus vaizdų fotografo, stereoskopinės fotografijos pradininko Lietuvoje.

Anot pranešimo, A. Korzono vietovaizdžių fotografijų išliko labai mažai – Lietuvoje iš viso žinomos šešios, užsienyje – 15 fotografijų.