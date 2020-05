Fotografijų paroda – netikėtoje Kauno vietoje

"Kol šiuo metu negalime keliauti, gamta turi progą atsigauti, o mes galime ją pažinti kitaip. Tikiu, kad mano paroda sukels geras emocijas ir praskaidrins niūrokas karantino nuotaikas bei visiems primins, kad jau netrukus mes ir vėl galėsime kelti sparnus ir keliauti", – teigia nuotraukų autorius ir keliaujantis fotomenininkas D.Matkevičius.

Kartu su fotografu šią neįprastą parodą surengęs viešbučių tinklas "Marriott" taip Lietuvoje pristato visame pasaulyje paskelbtą kampaniją "We will travel again" (liet. "Mes ir vėl keliausime).

"Norime suteikti palaikymo visai turizmo industrijai, todėl tikimės, kad talentingo fotografo paroda netikėtoje vietoje, pačioje Kauno širdyje, suteiks miestiečiams ir svečiams teigiamų emocijų. Visi žinome, kad netrukus ir vėl galėsime keliauti, o mes lauksime svečių mūsų viešbutyje. Tikiu, kad meno parodos mūsų automobilių stovėjimo aikštelėje taps gražia miesto tradicija ir talentingų kūrėjų darbai džiugins ir ateityje", – teigė "Moxy Kaunas Center" vadovė Evelina Šukytė.

Fotografas D.Matkevičiaus kviečia į šį keistą laikmetį pažiūrėti kūrybiškai. Jis pats kūrybos kelyje siekia įsigilinti į kiekvieną detalę, liniją, erdvę ir taip savo darbuose papasakoti unikalias istorijas.

"Įsimylėjau keliones dar ankstyvoje jaunystėje, pirmiausia apsilankęs gražiausiose Lietuvos vietose. Metams bėgant iškeliavau ieškoti iššūkių toliau, į Pietų Aziją. Aplankius naujas šalis, pasikeitė mano nuomonė apie pasaulį ir patį save, atradau pašaukimą ir naujų idėjų. Žinoma, kaip ir daugelis iš mūsų, pasiilgstu keliauti, tačiau manau, kad kai kurioms kelionėms reikia subręsti ir tinkamai pasiruošti. Fotografuodamas kraštovaizdžius dažnai pasirenku įkomponuoti juose keliautoją, taip siekdamas atskleisti vietos didybę ir žmogų supančią erdvę. Man svarbus akimirkų, įamžintų nuotraukose ar vaizdo įrašuose, natūralumas, nes gamta yra graži kaip visuma", – teigia D.Matkevičius.

Neatsitiktinai gamtos ir keliautojų nuotraukos atsidūrė urbanistinėje aplinkoje – automobilių aikštelėje.

"Norint suprasti nuotrauka,̨ dažnai užtenka vos kelių sekundžių̨, o užfiksuoti vaizdai išlieka pasąmonėje visą gyvenimą. Savo nuotraukomis noriu sužadinti žiūrovų smalsumą̨ ir norą keliauti, pažinti pasaulį, išeiti iš savo komforto zonos. Įamžintomis akimirkomis siekiu sužadinti jausmą, tarsi žiūrovas pats tą akimirką būtų kartu su manimi toje vietoje ir jos nebepamirštų", – teigia fotografas D.Matkevičius.