Gamtos ir meno dialogas Dalios Ruibienės kūryboje

2025-09-10 21:00
Gabrielė Kuizinaitė
menotyrininkė

Kauno Senamiesčio Vinco Kudirkos viešojoje bibliotekoje menų ir muzikos skyriuje veikė poetės, fotomenininkės ir keliautojos Dalios Ruibienės personalinė kūrybos paroda „Išlaisvinta fantazija“.

Pavasario kokteilis su citrina. Pavasario preliudas IT. Vasara prie jūros UK.

Kaune gyvenanti kūrėja meno keliu pasuko dar vaikystėje, vėliau baigė Kauno Stepo Žuko dailės technikumą (dabar – Kauno kolegija). Atsivėrus sienoms, D. Ruibienė pamėgo keliones – ypač po Didžiąją Britaniją, Italiją. Kelionių motyvai atsispindi ir abstrakčiuose skirtinga technika, pasitelkus įvairias medžiagas sukurtuose darbuose, kurie ir buvo eksponuojami parodoje.

Įspūdžiai iš svetur – tik vienas įkvėpimo šaltinis: menininkę jaudina gamtos stichijos – vėjas, vanduo, ugnis, jai svarbus tiek ryšys su gamta, tiek dialogas su žiūrovu. Kūrybos inspiracijas atspindi ir paveikslų pavadinimai: „Mandala / vasara, Pescara, IT“, „Pavasario kokteilis su citrina, IT“, „MAYA pavasario žydėjimas“, „Tarp dangaus ir žemės, IT“, „Pavasario preliudas, IT“, „Vasara prie jūros, UK“.

Vasara prie jūros UK.
Vasara prie jūros UK.

D. Ruibienės abstraktaus, geometrinio meno kūriniai pasižymi dinamika, unikaliomis formomis ir spalvų žaisme. Jie trykšta fantazija, drąsinančia savaip interpretuoti įvaizdintus simbolius. Kiekvienas darbas stebina realybės ir išlaisvintų svajų sinteze, netikėtais meniniais sprendimais.

Parodoje pristatytuose darbuose išryškėjo pagrindiniai D. Ruibienės kūrybos aspektai: spontaniškumas, intuityvumas, linijų ir motyvų ekspresija, ryškios emocijos, kylančios iš ryšio su konkrečiomis pasaulio vietomis ir gamtos vaizdais.

