Istorinė akimirka – Kaune nugriaudėjo „Guns N’ Roses“ koncertas: scena liepsnojo šviesomis

Į stadioną suplūdo dešimtys tūkstančių ištikimiausių gerbėjų, pasipuošusių grupės marškinėliais bei kita atributika. Publika buvo nusiteikusi šventiškai ir energingai – nuo pirmųjų akordų iki paskutinės dainos.

Renginį pradėti buvo patikėta kitai kultinei amerikiečių grupei – „Public Enemy“, kuri ant scenos įžengė kiek prieš 19 val. Jų energija puikiai įkaitino atmosferą prieš ant scenos pasirodant pagrindinėms vakaro žvaigždėms.

Kiek po 20 val. į sceną žengė ir „Guns N’ Roses“ branduolys Axl Rose, Slash ir Duff McKagan, kurie laikėsi savo pažado – Kaunui jie padovanojo beveik 3,5 val. trukmės energijos kupiną koncertą, kuris pranoko daugelio lūkesčius. Atidarymui grupė pasirinko savo kultinį hitą „Welcome to the Jungle“, o vėliau nuaidėjo tokie klasikiniai kūriniai kaip „Sweet Child O’ Mine“, „November Rain“, „Paradise City“, „Knockin’ On Heaven’s Door“ ir kiti.

Nepaisant protarpiais iškritusio lietaus, nei muzikantų, nei žiūrovų entuziazmas nesumažėjo – scena liepsnojo šviesomis, o stadionas skambėjo kartu su kiekviena daina. Kaunui, visai Lietuvai bei šalies svečiams grupė padovanojo ne tik koncertą, bet ir tikrą roko muzikos spektaklį, atgaivinusį nostalgiškus prisiminimus. „Guns N’ Roses“ dar nei karto nebuvo atvykę į Lietuvą, o šis pasirodymas Kaune buvo vienintelis grupės šou visose Baltijos šalyse.

Grupė, kurios vardas tapo roko sinonimu

1985 metais Los Andžele susibūrusi „Guns N’ Roses“ ne tik sukrėtė pasaulinės muzikos sceną, bet ir sukūrė naują roko erą. Jų debiutinis albumas „Appetite for Destruction“ (1987) iki šiol laikomas vienu įtakingiausių visų laikų roko albumų. Jam taip pat yra suteiktas ypatingas statusas: muzikos istorijoje albumas yra įvardinamas ne tik kaip geriausiai parduotas JAV debiutinis albumas, bet ir puikuojasi 11-oje vietoje pagal visų laikų pardavimus JAV istorijoje. Pirmasis singlas „Welcome to the Jungle“ atvėrė grupės kelią į šlovę, o „Sweet Child O’ Mine“ tapo jų pirmuoju hitu, pasiekusiu pirmąją vietą „Billboard Hot 100“ tope.

Per beveik keturis dešimtmečius „Guns N’ Roses“ pelnė dešimtis prestižinių apdovanojimų, įskaitant „MTV Music Awards“, „American Music Awards“ bei buvo įrašyti į „Rokenrolo šlovės muziejų“ („Rock and Roll Hall of Fame“). Grupė yra pardavusi daugiau nei 100 mln. albumų vienetų visame pasaulyje įtvirtinusi savo vardą tarp visų laikų populiariausių muzikos grupių.

Legendinių roko ikonų „Guns N’ Roses“ pasirodymą Kaune pristatė renginių organizatorius „Live Nation Lietuva‘‘.