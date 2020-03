Ką 25-asis „Kino pavasaris“ parodys Kaune?

Filme „Proksima“ E. Green sukūrė misijai į kosmosą besiruošiančios astrofizikės Saros vaidmenį. Sara turi atsisveikinti ne tik su mažamete dukra, bet ir su gimtąja planeta. Daugybė filmų kadrų – itin realistiški, nes nufilmuoti tikrose astronautų ir kosmoso tyrinėtojų darbo vietose.

„Kino pavasarį“ remia Lietuvos kino centras. Jubiliejinį festivalį iš dalies finansuoja Kauno miesto savivaldybė, Lietuvos kultūros taryba ir Europos Sąjungos programa „Kūrybiška Europa“.

Pirmąją bilietų prekybos dieną, kovo 4 dieną, tradiciškai bilietai yra pigiausi. Kovo 8 dieną laukia kasmetė abonementų akcija, o kovo 19 dieną – visuose šalies „Akropoliuose“ bus galima įsigyti du bilietus į tą patį seansą už vieno kainą. Specialios nuolaidos lauks senjorų ir moksleivių.

Dėl tam tikrų priežasčių negalintieji atvykti į festivalį bus kviečiami žiūrėti naujausius festivalio filmus namų kino platformose – „Telia“ išmaniosios televizijos vaizdo nuomoje ir internetinėje kino platformoje „Žmonės Cinema“.

Įžanginis renginys ir specialūs seansai

Kauno žiūrovams kovo 13⎯15 dienomis festivalio komanda ruošia specialų įžanginį renginį Kauno „Akropolyje“ prie kino teatro „Forum Cinemas“. Čia festivalio organizatoriai pristatys jubiliejinio „Kino pavasario“ programą ir patars, kokius filmus geriausia pamatyti.

Per renginį taip pat bus rodomi ir daugiausia žiūrovų simpatijų sulaukę festivalio filmai „Tobuli melagiai“, „Išgyventi vasarą“, „Netikėta meilė“, „Jūsų Vincentas“, lietuviškai įgarsinti animaciniai filmai „Moliūgėlio gyvenimas“, „Gordonas ir Padi“ ir kiti.

Festivalio organizatoriai ir toliau didina filmų prieinamumą įvairiausioms žiūrovų grupėms. Kaune įvyks specialūs seansai klausos negalią turintiems žmonėms. Kovo 28 ir 30 dienomis bus parodytas festivalio atidarymo filmas „Proksima“ ir keturiais „Oskarais“ įvertinta drama „Parazitas“ (rež. Bong Joon-ho).

13 dienos filmų visuose miestuose

Visus 16 miestų jungs bendras dienos filmas. Pasak A. Ramaškos, šis formatas jau tapo tradicija. „Mažesnių miestų gyventojams suteikiamos galimybės pamatyti Kanų ar Toronto kino festivalio laimėtoją ir kitus pripažintus filmus tuo pat metu kaip ir Vilniuje, Kaune ar Klaipėdoje. Šiemet dienos filmų repertuare ⎯ ir beprotiškos komedijos, ir romantiškos meilės istorijos, ir jausmingos dramos“, – dienos filmus apžvelgia A. Ramaška.

Dienos filmo repertuare žiūrovai pamatys laukiamiausią metų filmą „Parazitas“ (Parasite), kuris laimėjo „Auksinę palmės šakelę“, keturis „Oskarus“ ir daugiau nei 200 kitų apdovanojimų.

Režisierius iš Pietų Korėjos Bong Joon-ho atveria vartus į intelektualią pramogą, kurią jis pats vadina „komedija be klounų ir tragedija be blogiukų“, ir nepalieka nė vieno abejingo.

Dienos filme bus parodyta į jokius rėmus netelpanti komedija „Zomša“ (Deerskin, rež. Quentin Dupieux) su prancūzų kino žvaigždėmis Jeanu Dujardinu, laimėjusiu „Oskarą“ už vaidmenį filme „Artistas“, ir Adele Haenel. Pagrindinis herojus Žoržas turi fetišą zomšai. Tad po skyrybų visas santaupas jis išleidžia vintažiniam zomšiniam švarkui. O tada prasideda juoko ašarų kupina istorija.

Minėtą aktorę A. Haenel žiūrovai išvys ir kitame filme „Liepsnojančios moters portretas“ (Portrait of a Lady on Fire, rež. Céline Sciamma). Tai užburianti meilės istorija, suvirpinsianti visų romantikos ir subtilaus kino mėgėjų širdis. Filmas kupinas nuoširdžios meilės, gilių pokalbių ir įspūdingų Šiaurės Prancūzijos vaizdų.

Kitą jausmingą meilės istoriją padovanos žymusis prancūzų režisierius Claude Lelouchas. „Gražiausi gyvenimo metai“ (The Best Years of a Life) – legendinio filmo „Vyras ir moteris“ tęsinys. Tų pačių aktorių suvaidinti pagrindiniai herojai susitinka po 50 metų ir leidžiasi į prisiminimus, nuspalvintus su meile, nostalgija ir švelniu liūdesiu.

Į „Kino pavasarį“ grįžta vieno lankomiausių praėjusių metų filmų „Vagiliautojai“ režisierius Hirokazu Kore-eda. Filme „Visa tiesa apie divą“ (The Truth) su Europos kino žvaigždėmis Catherine Deneuve ir Juliette Binoche jis liko ištikimas šeimos santykių temai. Į aštuntąjį dešimtmetį įkopusios Prancūzijos kino divos ir jos dukros ryšys, skaudžios praeities žaizdos ir klaidos pateikiamos su lengvu humoru ir empatija.

Pasiilgusiesiems istorinių dramų privalu pamatyti geriausią Toronto kino festivalio filmą „Martinas Idenas“ (Martin Eden, rež. Pietro Marcello). Režisierius dekonstruoja garsųjį Jacko Londono romaną jį perkeldamas iš Amerikos į Europą, iš XIX amžiaus į XX-ąjį. Tai eilinio jūreivio Martino Ideno neišsipildžiusios meilės ir svajonės tapti rašytoju istorija.

Paveiki psichologinė drama „Balta balta diena“ (A White White Day, rež. Hlynur Pálmason) įtrauks į po žmonos žūties bandančio atsigauti policininko gyvenimą. Ingvaras Sigurðssonas pripažintas Kanų „Kritikų savaitės“ geriausiu aktoriumi. Ankstesnis režisieriaus filmas „Žiemos broliai“ 2018 metais „Kino pavasario“ Europos debiutų konkurse buvo išrinktas geriausiu.

Ieškantiesiems įdomių istorijų patiks lenkų drama „Kristaus kūnas“ (Corpus Christi, rež. Jan Komasa). Filmas buvo nominuotas „Oskarui“ kaip geriausias užsienio filmas, pelnė 34 apdovanojimus tarptautiniuose festivaliuose ir yra ypač mėgstamas žiūrovų. Tai istorija apie jaunąjį nusikaltėlį Danielių, kuris apgaule tampa kunigu provincijos miestelyje.

Atogrąžų melodrama pristatomas filmas iš Brazilijos „Nematomas gyvenimas“ (The Invisible Life, rež. Karim Aïnouz) nukelia į 1950-ųjų Rio de Žaneirą, kur jautriai pinami išskirtų seserų Gildos ir Euridikės likimai bei rusena viltis, kad jos dar kada nors susitiks.

Socialinėje dramoje „Atsiprašome, neradome jūsų“ (Sorry We Missed You, rež. Ken Loach) pasakojama finansinės krizės paliestos šeimos istorija. Ieškodama geresnio rytojaus, šeima atsiduria šiuolaikinės vergovės rate ir pajunta skaudžius kapitalizmo dūrius.

Dramoje „Viltis“ (Hope, rež. Maria Sødahl) žiūrovai taps jausmingos dviejų menininkų ⎯ 43-ejų Anjos ir 59-erių Tomo ⎯ gyvenimo dalimi. Gali būti, kad Anjai liko gyventi vos trys mėnesiai. Šią istoriją filmo autorė išgyveno su savo vyru, kino režisieriumi Hansu Petteriu Molandu, jai susirgus onkologine liga.

Švelnaus humoro kupina drama „Norėtum!“ (If Only, rež. Ginevra Elkann) sukurs devintojo dešimtmečio Italijos atmosferą ir primins pačius nekalčiausius vaikystės priminimus. Čia aštuonerių Alma stengsis sutaikyti dar ankstyvoje vaikystėje išsiskyrusius tėvus.

Dienos filmo repertuare ⎯ ir festivalio uždarymo filmas „Matijas ir Maksimas“ (Matthias & Maxime, rež. Xavier Dolanas). Festivalio žiūrovai puikiai pamena ankstesnius Kanados režisieriaus filmus „Bet kuriuo atveju Lorens“, „Mamytė“, „Tai tik pasaulio pabaiga“. Naujausiame filme pagrindinį herojų Maksimą vaidina pats X. Dolanas.

