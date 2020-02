Kaunas ir Klaipėda jau ruošiasi gruodžiui: arenose – šūsnis muzikos garsenybių

Koncertų metu klausytojai išgirs daugiau kaip 50 disko muzikos stiliaus superhitų, iki šiol taip geidžiamų disko muzikos vakarėliuose.

Tai – „You’re My Heart, You’re My Soul“, „Brother Louie“, „Cheri, Cheri Lady“, „Jet Airliner“ („Modern Talking“); „Sunny“, „Rasputin“, „Daddy Cool“, „Rivers of Babylon“ („Boney M“); „In the Heat of the Night“, „Everlasting Love“, „(I‘ll Never Be) Maria Magdalena“, „Hiroshima“ (Sandra); „I‘m Too Sexy“, „Deeply Dippy“, „You‘re My Mate“, „Don‘t Talk Just Kiss“ („Right Said Fred“) ir daugybę kitų populiarių dainų.

Thomas Anders

Buvęs populiaraus dueto „Modern Talking“ narys, dainininkas ir dainų kūrėjas. 1982 m. T. Anderso (tikras dainininko vardas yra Bernd Weidung) pažintis su prodiuseriu ir kompozitoriu Dieteriu Bohlenu tapo lemtinga – menininkai susibūrė į duetą „Modern Talking“, vieną populiariausių grupių per visą popmuzikos istoriją. 1983 – 1987 m. „Modern Talking“ pardavė per 60 mln. albumų kopijų, jų dainos 40 kartų pelnė platinos statusą ir virš 200 kartų – auksą. Grupės daina „You’re My Heart, You’re My Soul“ užėmė pirmąsias vietas net 35 šalių radijo stočių topuose!

1987 m. duetas iširo ir T Anders pradėjo savo solinę karjerą – gastroliavo įvairiuose pasaulio šalyse, bendradarbiavo su kitais atlikėjais ir muzikos prodiuseriais, išleido šešis solinius albumus. Ir štai 1998 m. įvyko stebuklas – buvę bendražygiai vėl susijungė ir atgaivino „Modern Talking“.

Per kitus penkerius bendradarbiavimo metus muzikantai pasiekė tai, apie ką kiekviena grupė gali tik pasvajoti: „Modern Talking“ tapo pačia populiariausia istorijoje Vokietijos grupe, po grįžimo į sceną pardavusi dar 25 mln. įrašų, o jų atliekamos dainos pelnė „auksą“ ir „platiną“ 500 kartų.

Po antrojo grupės iširimo 2003 m. T. Anders vėl sėkmingai tęsia savo solinę karjerą. Atlikėjas yra išleidęs daugiau kaip 40 singlų ir 12 studijinių albumų. 2017 m., po 35 metų pertraukos, T. Anders grįžo prie tekstų gimtąja kalba, įrašė pirmą albumą vokiečių kalba ir nesuklydo – „Pures Leben“ buvo puikiai įvertintas klausytojų. Tad naujausias darbas – jau antras vokiškas albumas – „Ewig mit Dir“ (2018 m.) pasiekė dar aukštesnę poziciją Vokietijos grojaraščių lentelėse.

Boney M feat. Maizie Williams

„Boney M“ – legendinė disko grupė, susikūrusi 1975 metais Vokietijoje (originali grupės sudėtis – Liz Mitchell, Maizie Williams, Marcia Barrett ir Bobby Farrell). Šiemet mininti savo kūrybinės veiklos 45-metį, „Boney M“ iki šiol neprarado savo gerbėjų meilės ir populiarumo – remiantis oficialiais duomenimis, legalių pardavimų tiražas siekia 159 mln. įrašų, o piratinė produkcija viršija 300 mln. kopijų.

„Boney M“ buvo pirmoji užsienio grupė, „pakėlusi geležinę uždangą“ ir 1978 metais surengusi dešimt koncertų Maskvoje, o jos nariai tapo pirmaisiais užsienio atlikėjais, kuriems buvo leista nufilmuoti savo vaizdo klipą Raudonojoje aikštėje.

Grupė yra įtraukta į Gineso rekordų knygą kaip daugiausia singlų pardavusi Jungtinės Karalystės grupė, o Vakarų Europos kritikai dažnai vadina ją „juodąja ABBA“, nes tik garsusis Švedijos ketvertukas galėjo varžytis su „Boney M“ dėl tokio milžiniško populiarumo auksinėje disko muzikos epochoje.

Sandra

Sandra arba Sandra Ann Lauer (toks pilnas dainininkės vardas) buvo beprotiškai populiari 1980 – 1990 m. dėl hitų „In the Heat of the Night“, „(I‘ll Never Be) Maria Magdalena“, „Everlasting Love“, „Hiroshima“ ir kitų, sukurtų kartu su savo vyru Michaelu Cretu (projekto „Enigma“ autoriumi).

Prieš pradedama solinę karjerą, Sandra buvo viena iš trijų grupės „Arabesque“ vokalisčių. Ši merginų grupė buvo gerai žinoma Europoje, tačiau tiesiog neįtikėtino populiarumo sulaukė Japonijoje – ten buvo išleisti net 13 albumų ir 30 singlų.

Vėliau Sandra pasirenka solinę karjerą ir jau debiutinis albumas „The Long Play“ įeina į Vokietijos hitų dvidešimtuką, o Prancūzijoje – į penketuką. Kitų albumų irgi laukė komercinė sėkmė. Sandra buvo itin mėgstama vieno didžiausių Vokietijos jaunimo žurnalo „Bravo“ skaitytojų (mūsų vyresnė publika irgi gerai pamena plakatus su Sandra iš šio žurnalo ant savo sienų). Nuo 1988 iki 1993 m. Sandra pelnė devynias „Bravo Otto“ statulėles (iš jų penkias auksines). 1990 m. dainininkė yra dalyvavusi savo vyro M. Cretu sukurtame projekte „Enigma“.

Po nedidelės pauzės, susijusios su šeima ir vaikais, 2009 m. Sandra grįžta su albumu „Back to Life“ (o 2012 m. – „Stay in Touch“) ir iki šiol sėkmingai tęsia savo koncertinę veiklą. Artistė turi ir aktyvius fanų klubus Vokietijoje, Rusijoje, Lenkijoje ir Ukrainoje.

Right Said Fred

Britų grupė „Right Said Fred“ susikūrė 1989 m. ir ją sudaro du broliai – Fredas ir Richardas Fairbrassai. Per ilgiau nei trisdešimtmetį trunkančią karjerą, grupė yra pardavusi daugiau kaip 30 mln. įrašų, o „Spotify“ platformoje turi daugiau kaip 100 mln. perklausų. „Right Said Fred“ dainos buvo tapusios Nr. 1 daugiau kaip 70-tyje šalių, tarp jų JAV, Didžioji Britanija ir Japonija – tai buvo antra po „The Beatles“ grupė, pasiekusi pirmąją vietą Amerikoje su debiutiniu singlu.

Broliai yra koncertavę kartu su Bobu Dylanu, Micku Jaggeriu ir Davidu Bowie, bendradarbiavę su Taylor Swift, jų pasirodymus stebėjo Jos Didenybė Jungtinės Karalystės karalienė Elžbieta II, Nelsonas Mandela ir kiti svarbūs asmenys.

Dvejus metus iš eilės (2018 ir 2019) grupė laimėjo BMI apdovanojimus ir dabar jų turi visus tris. Taip pat jie yra laimėję prestižines „Ivor Novello“ premijas už dainas „I‘m Too Sexy“ ir „Deeply Dippy“ (tapusias grupės vizitinėmis kortelėmis), o 1993 m. buvo nominuoti „Geriausios britų grupės“ kategorijoje „Brit Awards“ apdovanojimuose.

„Right Said Fred“ muzika skamba daugiau kaip 50 filmų ir televizijos šou („Piktieji paukščiai 2“, „Keista porelė“, „Simpsonai“, „Šeimos bičas“ ir kt.) bei daugiau kaip 100 reklaminių klipų. Įdomu ir tai, jog savo įvaizdžio dėka broliai yra nusifilmavę vokiečių skalbimo priemonės „Meister Proper“ reklamoje.

Koncertai vyks: gruodžio 18 d. – Kauno „Žalgirio“ arenoje bei gruodžio 19 d. – Klaipėdos „Švyturio“ arenoje.