Kaune – paroda Sofijai Kymantaitei-Čiurlionienei atminti

Paroda skirta paminėti rašytojos, publicistės, literatūros ir meno kritikės, vertėjos, visuomenės veikėjos Sofijos Kymantaitės-Čiurlionienės 140-ąsias gimimo metines.
Ji eksponuojama Vytauto Didžiojo universiteto daugiafunkciniame mokslo ir studijų centre esančiame Kaune, V. Putvinskio gatvėje 23.
Idėja paminėti šį jubiliejų ir rengti parodą–konkursą kilo Kauno M. K. Čiurlionio draugijos nariams ir šios draugijos pirmininkui Egidijui Stancikui.
Kūrybinių darbų parodoje–konkurse buvo kviečiami dalyvauti įvairių Lietuvos mokyklų jaunieji kūrėjai, gebantys savo kūrybiniuose darbuose įprasminti S. Kymantaitės-Čiurlionienės (1886–1958) asmenybės žavesį, atskleisti jos veiklos ir darbų prasmę, iliustruoti rašytojos kūrinius, laiškų mintis. Įkvėpimo šaltiniu jauniesiems kūrėjams tapo S. Kymantaitės-Čiurlionienės „Laiškas draugui“.
S Kymantaitė-Čiurlionienė buvo puiki pedagogė, dėstytoja, ji dėstė lietuvių kalbą VDU Humanitarinių mokslų fakultete, tapo skautų vade, Neolithuanų korporacijos garbės nare, savo vyro Mikalojaus Konstantino Čiurlionio, garsaus dailininko ir kompozitoriaus, atminties ir palikimo puoselėtoja.
Parodoje eksponuojami įvairių Lietuvos mokyklų jaunųjų kūrėjų tapybos, meninės fotografijos, keramikos, juvelyrikos darbai, taip pat muzikos kūriniai. Sulaukta darbų iš įvairių Lietuvos mokyklų: Kauno „Saulės“ gimnazijos, Kauno A. Martinaičio dailės mokyklos, Vilniaus Simono Daukanto gimnazijos, Menų ir dizaino centro, Raseinių meno mokyklos bei kt.
Parodoje kūrybinius darbus pristatė ir jaunieji čiurlioniečiai iš Kauno Juozo Grušo meno mokyklos, Kauno Maironio gimnazijos. Jaunieji čiurlioniečiai – tai jau daugiau nei prieš 20 metų susibūrusi prie Kauno M. K.Čiurlionio draugijos Kauno mokyklų bei gimnazijų moksleivių, VDU ir KTU universitetų studentų grupė, pasukusi meninės kūrybos kryptimi. Įkvėpti Didžiojo kūrėjo M. K. Čiurlionio meno unikalumo ir asmenybės žavesio, jaunieji čiurlioniečiai atrado daug galimybių augti ir tobulėti. Kaip teigė pirmoji Jaunųjų čiurlioniečių vadovė Onutė Leonavičiūtė, „tie takai takeliai, kuriais keliavome, – tai renginiai, minėjimai, susitikimai su Kauno menininkais, kupini nepamirštamų akimirkų bei įspūdžių. Visada laukiami vasarų plenerai mums atskleidė M. K.Čiurlionio brangintų vertybių, idėjų ir tikros kūrybos prasmę“.
Paroda veiks iki birželio 26 d.
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