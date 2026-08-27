Kaune varžosi jurginai iš skirtingų pasaulio šalių: savo favoritus jau gali rinkti ir lankytojai

Konkursas taps vienu svarbiausių rugsėjo 3–5 d. VDU Botanikos sode Kaune vyksiančio Tarptautinio jurginų festivalio akcentų. Į Kauną jis suburs jurginų augintojus, selekcininkus, mokslininkus ir šių gėlių gerbėjus iš skirtingų šalių. Festivalio lankytojų lauks šimtai jurginų veislių, skintų žiedų paroda, augalų mugė, ekskursijos, paskaitos ir edukacijos.
Vertins ne vien žiedo grožį
Šių metų Tarptautiniam jurginų konkursui pateiktos veislės į VDU Botanikos sodą Kaune atkeliavo iš Čekijos, Estijos, Lietuvos, Nyderlandų, Naujosios Zelandijos ir Prancūzijos. Tarp dalyvių yra ir žinomų užsienio selekcininkų bei jurginus auginančių kompanijų. Dominuoja naujos arba neseniai išvestos veislės.
Tačiau šis konkursas prasidėjo gerokai anksčiau: dar pavasarį gauti augalai buvo pasodinti specialiai įrengtame konkursiniame lauke ir visą vegetacijos sezoną VDU Botanikos sode auginti vienodomis sąlygomis. Čia jie ir bus vertinami.
„Nuskynę žiedą matome tik dalį augalo. Kai visos konkursinės veislės auginamos vienodomis sąlygomis, galime pamatyti jų sveikatą, bendrą estetinį vaizdą, kero tvirtumą, žydėjimo gausumą. Kartais jurginas, kurio skintas žiedas atrodo įspūdingai, lysvėje atsiskleidžia visai kitaip“, – sako VDU Botanikos sodo Ekspozicijų ir kolekcijų skyriaus vadovas dr. Arūnas Balsevičius.
Konkurso vertinimo kriterijai šiemet suvienodinti su taikomais Prancūzijoje: tarptautinė komisija vertins žiedyno dekoratyvinę vertę, formą ir proporcijas, spalvos intensyvumą bei stabilumą, žydėjimo gausumą, bendrą augalo išvaizdą, atsparumą ligoms ir nepalankioms aplinkos sąlygoms.
„Norime į Lietuvą atnešti šiuolaikinį tarptautinį požiūrį į jurginų vertinimą. Gražus jurginas nebūtinai yra tas, kurio žiedas pats didžiausias. Svarbi visuma: augalo proporcijos, sveikata, gausus žydėjimas, spalva, tai, kaip veislė atrodo ir auga gėlyne“, – pasakoja dr. A. Balsevičius, kuriam toks konkurso modelis gerai pažįstamas ir iš asmeninės selekcininko patirties. Jis ne kartą yra siuntęs savo išvestas jurginų veisles į vieną reikšmingiausių tokio pobūdžio konkursų Europoje, rengiamą „Parc Floral de Paris“ Paryžiuje.
Ne atsitiktinai tarptautinei komisijai Kaune pirmininkaus Prancūzijos jurginų konkurso organizatorė Anne-Sophie Brocard.
Pasak dr. A. Balsevičiaus, tokie konkursai svarbūs, nes padeda pastebėti perspektyvias naujas veisles, skatina selekcininkų bendradarbiavimą, augalų mainus ir leidžia visuomenei pamatyti, kur link juda dekoratyvinė sodininkystė.
Veislių vardai paslėpti: rinktis teks akimis
Kas išvedė konkretų jurginą, iš kurios šalies jis atkeliavo ir kaip vadinasi jo veislė, balsuojantiems lankytojams apsispręsti nepadės – konkursiniai augalai pažymėti tik numeriais. Veislės identifikacinis numeris naudojamas ir profesionalaus vertinimo metu, komisijai neatskleidžiant selekcininko ar institucijos.
Savo favoritus publika gali rinkti jau dabar, nelaukdama festivalio pradžios. Konkursinių jurginų laukas įrengtas netoli „Planetos X“ pievos: tereikia apžiūrėti numeriais pažymėtus jurginus, išsirinkti labiausiai patikusį ir atiduoti už jį savo balsą.
„Man pačiam bus labai įdomu pamatyti, ar profesionalų ir lankytojų pasirinkimai sutaps. Publika jurginą vertina savaip, tačiau būtent tai ir yra įdomu: konkursinė lysvė leidžia kiekvienam pabūti vertintoju ir atidžiau patyrinėti, kuo viena veislė skiriasi nuo kitos“, – sako dr. A. Balsevičius.
Konkursinė lysvė ir skintų žiedų paroda – du skirtingi festivalio veidai
Rugsėjo 3–5 d. vyksiančiame Tarptautiniame jurginų festivalyje jurginais bus galima grožėtis ne tik lysvėse, bet ir skintų žiedų parodoje, kuri rugsėjo 3 d. bus atidaryta Didžiojoje pievoje.
Festivalio metu taip pat vyks augalų mugė, botanikos sodų edukacijos, ekskursijos po VDU Botanikos sodo jurginų kolekcijas su jų kuratore Donata Jaciuviene. Rugsėjo 4 d. dr. Arūnas Balsevičius visuomenei pristatys pirmojo Tarptautinio jurginų konkurso rezultatus, o rugsėjo 5 d. vyr. sodininkė Indrė Lukšytė skaitys paskaitą „Lietuviškos jurginų veislės“.
Festivalį užbaigs jau tradicija tampanti ir lankytojų laukiama akimirka: rugsėjo 5 d. 16 val. visi tarptautinėje parodoje eksponuoti skinti jurginų žiedai bus išdalinti lankytojams.
Dieną – jurginai, vakare – „Botaninės naktys“
Visas tris festivalio dienas vakare VDU Botanikos sodo Kaune erdvėse vyks ir koncertų ciklas „Botaninės naktys“: rugsėjo 3 d. koncertuos Islandijos elektroninės muzikos grupė „GusGus“, rugsėjo 4 d. – „Daddy Was A Milkman“, rugsėjo 5 d. – „Lemon Joy“.
Tarptautinis jurginų festivalis ir „Botaninių naktų“ koncertai yra atskiri renginiai, todėl į vakarinius koncertus reikalingi atskiri bilietai.
Daugiau informacijos ir renginių programą rasite čia.
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