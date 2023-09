Kauno „Akropolyje“ duris atvėrė virtualios realybės kino erdvė: lankytojai neslepia susižavėjimo

Kadaise tolima ateitimi vadinta virtualioji kino realybė šiandien jau tapo prieinama kiekvienam kauniečiui: Kauno „Akropolyje“ duris atvėrė naujos kartos virtualios realybės (VR) kino erdvė „Hexa Cinema“. Naudojantis moderniausiomis pasaulyje virtualios realybės transliavimo technologijomis, žiūrovams čia siūlomas 360 laipsnių erdvės pojūtis.

„Kauno „Akropolis“ visada siekia būti naujausių tendencijų priešakyje ir atliepti visų lankytojų poreikius. Nuolat sekame ir šiuo metu itin augančias dirbtinio intelekto, skaitmenizacijos bei virtualios realybės tendencijas, ieškodami būdų, kaip jas pritaikyti savo erdvėse. Todėl džiaugiamės turėdami galimybę pirmieji Kaune savo lankytojams pasiūlyti naują, inovatyvią pramogą – virtualios realybės kiną „Hexa Cinema“, suteikiantį unikalias patirtis bei emocijas“, – teigė Kauno „Akropolio“ valdytoja Brigita Kuodytė.

Praėjusią savaitę unikalaus koncepto kino erdvėje buvo pristatytas atidarymo filmas – žymaus lietuvių režisieriaus Donato Ulvydo patriotinė juosta „Aš Lietuva“. Kino erdvės sumanytojai teigia, kad žiūrovai patirtį įvardija kaip „atimančią žadą“.

„Akropolio“ nuotr.

„Pirmieji atsiliepimai nuteikia labai optimistiškai – lankytojai neslepia susižavėjimo ir pozityvių emocijų. Daugelis pasakoja apie ypatingą jausmą, kurį sukuria virtualios realybės technologija – atrodo, kad esi ne tik stebėtojas, bet ir realus filmo veiksmo dalyvis. Negana to, gali stebėti viską iš paukščio skrydžio ir pačiam gali atrodyti, tarsi skristum. Be to, filmas „Aš Lietuva“ sukelia patriotiškus jausmus ir leidžia įsimylėti mūsų šalį iš naujo – nuostabūs vaizdai iš paukščio skrydžio daugeliui pakutena širdį. Tai puikiai mūsų šalį reprezentuojanti juosta, kuri vos per 20 minučių sutalpina savyje viską, ką turime gražiausio“, – teigė projekto vystytojas Žilvinas Naujokas.

Kauno „Akropolyje“ atidarytas „Hexa Cinema“ išsiskiria savo unikaliu dizainu, kurį įkvėpė gamtos formos. Naujosios virtualios realybės kino erdvės įsikūrė antrame prekybos centro aukšte, ties 2-A įėjimu, kur virtualus kinas lankytojų lauks įprastomis prekybos centro darbo valandomis – nuo 10 iki 21 val.

Ateitis – ambicinga

„Hexa Cinema“ įkūrėjai teigia, kad juosta „Aš Lietuva“ virtualios realybės kino erdvėje bus rodoma apie pusmetį. Tačiau čia neketinama sustoti – šiuo metu su garsiais kino kūrėjais jau kuriami nauji virtualios realybės filmai, kurie bus pristatyti žiūrovams netolimoje ateityje.

„Mūsų išskirtinumas – konkrečiai mūsų kino erdvėms kuriami vietinių režisierių darbai, kurių negalėsi pamatyti niekur kitur. Todėl veiklos pradžioje planuojame didžiausią dėmesį skirti būtent lietuviškam turiniui, tačiau ateityje esame atviri naujoms idėjoms. Vis daugiau talentingų įvairių šalių kūrėjų, dirbančių kino srityje, yra imlūs naujoms technologijoms bei originaliems iššūkiams – Tad sekite naujienas – apie būsimas premjeras mes pranešime jau visai netrukus“, – teigia Ž. Naujokas.

