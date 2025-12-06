Kauno menininkų namuose vyks Kalėdų mugė

Joje dešimtys menininkų pristatys unikalias dovanų idėjas, autentiškus darbai, bus rengiamos dirbtuvės.
Pasak Kauno menininkų namų kultūros renginių prodiuserės Vaivos Marijos Bružaitės, jau tradicija tampanti Kalėdinė meno mugė kasmet sutraukia šimtus lankytojų, norinčių po Kalėdų egle palikti ne šablonines, o kur kas įdomesnes dovanas.
„Jau trečią gruodį iš eilės kursime jaukią erdvę, kurioje susitiks vietos menininkai ir originalumo ieškantys kauniečiai bei miesto svečiai. Tai ne tik galimybė pasprukti nuo varginančio prekybos centrų triukšmo, bet ir proga įsikvėpti, pabūti menininkų apsuptyje ir įsikrauti kūrybiškumo baterijas artėjant metų pabaigai“, – teigė V. M. Bružaitė.
Abiejuose Kauno menininkų namų aukštuose įsikūrusioje mugėje savo kūriniais prekiaus beveik 40 dalyvių, siūlysiančių tapybos, tekstilės, juvelyrikos, keramikos, grafikos, fotografijos ir daugybės kitų meno formų darbus.
