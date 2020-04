„Kino pavasaris“ feisbuke kviečia stebėti apdovanojimų ceremoniją

Po ceremonijos visose namų kino platformose bus galima išvysti uždarymo filmą – lietuvių numylėtinio Xavier Dolano naujausią romantinę dramą „Matijas ir Maksimas“ (Matthias & Maxime). Filmas žiūrovams bus prieinamas tik iki balandžio 2 dienos 23.59 val.

Šiemet pagrindinėje festivalio konkursinėje programoje „Europos debiutų konkursas“ dalyvauja 11 filmų. Tarp jų – ir du lietuvių kūriniai: Karolio Kaupinio „Nova Lituania“ ir Jurgio Matulevičiaus „Izaokas“. Tarptautinė žiuri nugalėtojus renka nuotoliniu būdu. Nugalėtojus praneš viena iš komisijos narių režisierė ir Venecijos „Auksiniu lokiu“ už operą-performansą „Saulė ir jūra“ įvertinta menininkė Rugilė Barzdžiukaitė. Nugalėtojams atiteks specialiai jubiliejaus proga skulptoriaus Žilvino Stankevičiaus atnaujinta festivalio statulėlė ir piniginiai prizai.

Žiūrovai savo namų ekranuose gali pamatyti šiuos konkurso filmus: visai šeimai skirtą latvių režisieriaus Gintso Zilbalodiso animaciją „Toli nuo namų“ (Away), daug žiūrovų dėmesio sulaukusią lenko Bartoszo Kruhliko dramą „Supernova“, režisieriaus iš Ukrainos Antonio Lukicho komišką kelio filmą „Neįgarsintos mintys“ (My Thoughts are Silent), portugalės Catarinos Vasconcelos poetišką 16 milimetrų juosta nufilmuotą pasakojimą „Paukščių metamorfozė“ (The Metamorphosis of Birds), diskusijas keliantį rumunės Radu Ciorniciuc dokumentinį filmą „Akasa, mano namai“ (Acasa, My Home), kroatų režisieriaus Jure Pavlović psichologinę dramą „Matriarchė“ (Matriarch), ispanės Jaione Cambordos vaiduoklišką filmą „Arima“ ir solidų Fyzal Boulifa debiutą iš Jungtinės Karalystės „Lin + Liusi“ (Lynn & Lucy).

Į „Trumpą konkursą“ buvo atrinkta 30 trumpametražių filmų, tarp jų – penki lietuvių darbai: „Atkūrimas“ (rež. Laurynas Bareiša), „Kolektyviniai sodai“ (rež. Vytautas Katkus), „Laukais“ (rež. Kamilė Milašiūtė), „Užrašai iš pogrindžio“ (rež. Eglė Razumaitė), „Sniego pastogė“ (rež. Robertas Nevecka). Geriausią filmą paskelbs vienas iš komisijos narių režisierius Andrius Blaževičius („Šventasis“).

Staigmena žiūrovams – susitikimas su režisieriumi ir aktoriumi X. Dolanu

„Kino pavasario“ žiūrovų laukia išskirtinė staigmena. Šiandien, balandžio 1 dieną, 18.00 valandą festivalio feisbuko paskyroje ir portale 15min.lt vyks tiesioginė transliacija, kurioje į žiūrovų klausimus atsakys garsus režisierius ir aktorius iš Kanados X. Dolanas.

Daugelį metų Lietuvos žiūrovų itin mėgstamas kino kūrėjas X. Dolanas buvo kviečiamas atvykti į festivalį pristatyti savo filmų, tačiau dėl didelio užimtumo kelionė vis būdavo atidedama. Pagaliau festivalio žiūrovams, ne kartą apklausose išreiškusiems norą pabendrauti su šiuo režisieriumi, pavyks tai padaryti.

X. Dolanas festivalio žiūrovams pažįstamas kaip tokių hitais tapusių filmų „Mamytė“, „Tai tik pasaulio pabaiga“ ar „Bet kuriuo atveju Lorens“ režisierius. Naujausiame jo filme „Matijas ir Maksimas“ pasakojama apie Maksimą, kurį suvaidino pats X. Dolanas, ir jo vaikystės draugus. Kaip įprasta režisieriaus kūrybai, filme daug romantikos, išskirtinės energijos ir šiuolaikinės populiariosios muzikos.

20-ąjį „Kino pavasarį“ buvo pasirinkta atidaryti su X. Dolano filmu „Mamytė“. Šį kartą su režisieriaus filmu bus uždaromas taip pat jubiliejinis 25-asis festivalis.

Festivalio namuose repertuaras – čia.