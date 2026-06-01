Kultūros ir sporto renginiai Kauno rajone birželio 1–7 d.

Birželio 1 d.
Liučiūnų laisvalaikio salė:
12 val. neformalaus suaugusiųjų švietimo projekto „Adatėlė devyndarbė – 2026“ makramė užsiėmimas „Knygų skirtukas“.
Birželio 2 d.
Raudondvario kultūros centras:
10 val. Kauno rajono vaikų ir jaunimo socializacijos ir psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencijos programos renginys „Tu esi prekės ženklas: sąmoninga saviraiška ir sveiki pasirinkimai“. Reikalinga registracija e. p. [email protected].
Birželio 3 d.
Ežerėlio kultūros centro salė:
12 val. viktorina jaunimui „Ką žinome apie XXI a. kiną“ (socializacijos projekto „Jaunojo žiūrovo žvilgsnis“ veiklos).
Ringaudų pradinės mokyklos kupolas:
18 val. šieno kūrybinės dirbtuvės „Iš žolynų gimę“ su tautodailininke Jūrate Bytaute.
Kulautuvos laisvalaikio salė:
19 val. Kauno rajono „Šiuolaikinių seniūnijų“ projekto „Miško dvasios, įgavusios sparnus“ renginys, susitikimas su ornitologu, fotografu, LRT laidos „Gamtininko užrašai“ autoriumi Mariumi Čepuliu.
Birželio 4 d.
Kačerginės biblioteka:
10 val. pažintinis edukacinis žygis „Rašytojų namų istorijos ir gamtos įkvėptas žodis“.
Kauno rajono savivaldybės viešoji biblioteka, Parodų salė:
16 val. filmo „Primatologų trijulė“ peržiūra. Kiną ir aplinkosaugos edukaciją jungiantis projektas „Sengirės kinas“ (1–2 serijos).
Girionys, prie Liepų alėjos:
17 val. bendruomenės sporto šventė „Judėk šiandien, jauskis geriau rytoj“.
Taurakiemio laisvalaikio salė:
18 val. vienos dienos papuošalų iš akmenų paroda „Jausmas akmenyje“.
Samylų kultūros centras:
18 val. stalo žaidimų klubas „N-18“.
Mastaičių parkas:
18.30 val. „Linksmoji nuotykių pieva – 2“. Garliavos suaugusiųjų teatro spektaklis šeimai „Ragana M. ir varliukai“.
Garliavos Kaimynystės parkas:
19 val. renginių ciklas „Skambantis parkas“. Folkloro ansamblio „Gegutala“ ir sutartinių giedojimo grupės „Mėta“ programa „Kviečiame į vestuves“.
Birželio 5 d.
Vandžiogalos laisvalaikio salė:
17 val. kūrybinės dirbtuvės „Trys formulės gražiam lauko vazonui“. Edukatorė: Indrė Labunskaitė-Jagienė.
Kauno rajono savivaldybės viešoji biblioteka:
17 val. Nijolės Grivačiauskienės autorinės knygos „Myliu folklorą“ pristatymas.
Užliedžių biblioteka:
18 val. pažintinis žygis „Ekologija ir sveikata namuose bei aplinkoje“ su gamtininku Giedriumi Vaivilavičiumi.
L. Armstrongo vardo estrada, Vilkija:
18 val. Vilkijos džiazo festivalis „VilkiJAZZ“.
Nevėžio poilsivietė, Užliedžių sen.:
18 val. edukacinis žygis su gamtininku Giedriumi Vaivilavičiumi „Ekologija ir sveikata namuose bei aplinkoje“.
Zapyškio Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia:
18 val. edukacija Tėvo dienai „Raktų pakabukas su Zapyškio simboliu“. Renginys mokamas.
Kultūrinė erdvė Parko 7, Batniava:
19 val. Kauno rajono „Šiuolaikinių seniūnijų“ projektas „Legenda“. Spektaklis „Ignacijaus Karpio šiurpės“, autorius Vytautas Balsys, režisierius Arvydas Lebeliūnas.
Tado Ivanausko Obelynės sodyba-memorialinis muziejus:
19.30 val. naktis Obelynėje ir „Sidabrinės gervės naktys 2026“.
Birželio 6 d.
Ramučių kultūros centro prieigos:
11 val. sporto šventė. Renginys organizuojamas su Ramučių bendruomene „Mūsų teisė“.
Zapyškio Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia:
12–20 val. 3D audiovizualinio erdvinio pasakojimo apie Zapyškio Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios istoriją rodymas.
Voškonių parke „Liepa“:
16 val. Gatvės teatrų festivalis. Programoje – Baltijos cirko artistų pasirodymas, lėlių teatras ČIŽ (Rokiškis), Girdžių klojimo teatras (Jurbarkas) ir teatras „Be pavadinimo“ (Garliava). Festivalio metu veiks teatrinės dirbtuvės ir įvairios pramogos vaikams. Šventę vainikuos režisieriaus ir aktoriaus Ramūno Rudoko spektaklis.
Parkelyje prie Raudondvario kultūros centro:
17 val. XIX dainuojamosios poezijos festivalis „Ant žemės krašto“.
L. Armstrongo vardo estrada, Vilkija“:
18 val. Vilkijos džiazo festivalis „VilkiJAZZ“.
Birželio 7 d.
Zapyškio Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia:
12–15 val. 3D audiovizualinio erdvinio pasakojimo apie Zapyškio Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios istoriją rodymas.
Taurakiemio laisvalaikio salė:
15 val. koncertas „Raudona scena: muzikinė kelionė“, skirtas Tėvo dienos progai.
Vandžiogalos Švč. Trejybės bažnyčia:
16 val. chorų festivalis „Diemedžiu žydėsiu“, skirtas Tėvo dienai paminėti.
Zapyškio Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia:
18 val. šventinis Tėvo dienos koncertas „Gyvenimas gražus“ su Andriumi Kaniava.
Renginys mokamas.
Parodos:
Kauno rajono muziejus, Pilies takas 1, Raudondvaris;
Stasio Sčesnulevičiaus tapybos darbų paroda „Masteikių senkapio radiniai“.
A. ir J. Juškų etninės kultūros muziejus:
Virginijaus Kašinsko tapybos, piešinių ir skulptūros paroda „Mitologinės būtybės“.
Babtų kraštotyros muziejus:
Kauno Juozo Grušo meno gimnazijos moksleivių tapybos darbų paroda.
Tado Ivanausko Obelynės sodyba-memorialinis muziejus:
Agnės Šemberaitės paroda „Terariumas“ lauko galerijoje.
Kauno rajono savivaldybės viešoji biblioteka, III a.:
Vytauto Zinkevičiaus fotografijų paroda „Tian Šanis. Lietuviškos viršūnės“.
Kauno rajono savivaldybės viešoji biblioteka, II a.:
Dokumentų ekspozicija „Iš atminties gelmių: tremtis, okupacija, viltis“, skirta Gedulo ir vilties bei Okupacijos ir genocido dienoms paminėti.
Kultūros laivo „Nemuno 7” galerija, Zapyškis:
Gretos Kardi solo paroda „Paliesti tik – Ėjimu. Tikėjimu”.
Raudondvario dvaro ekskursijos:
„Raudondvaris ir Madeira“;
„Raudondvaris ir Raudondvario dvaras nuo seniausių laikų iki šiandienos“;
„Žygimanto Augusto ir Barboros Radvilaitės meilės legendos atspindžiai Raudondvario dvare“;
„Teatralizuota ekskursija su renesanso dama“.
Registracija: +370 656 50 755.
Raudondvario dvaro edukacijos:
„Legenda apie grafą Benediktą Tiškevičių ir paslėptąjį lobį“.
Registracija: +370 656 50 755.
„Ką žinai apie senuosius Lietuvos didikų herbus“.
Registracija: +370 656 50 755.
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