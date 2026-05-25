Kultūros ir sporto renginiai Kauno rajone gegužės 25–31 d.

Gegužės 25 d.
Padauguvos laisvalaikio salė:
14 val. neformaliojo suaugusiųjų švietimo projekto „Adatėlė devyndarbė – 2026“ makramė užsiėmimas „Pakabukas“.
Rokų laisvalaikio salė:
19 val. Gongų sesija. Veda „Garsas kaip upė“. Užsiėmimas mokamas.
Gegužės 26 d.
Kauno rajono savivaldybės viešoji biblioteka, Konferencijų salė:
17.30 val. Editos Mildažytės knygos „Pelynų medus. Mano istorija“ pristatymas.
Gegužės 27 d.
Vilkijos kultūros centro, atvira jaunimo erdvė:
15 val. Paskaita su psichologe Laurita Juodsnukyte „Bendravimas, kuris sujungia“.
Batniavos biblioteka:
17 val. Šeimos mėnesiui skirtas koncertas „Iš kartos į kartą“. Dalyvauja skirtingų kartų mėgėjų meno kolektyvai.
Rokų laisvalaikio salė:
17.30 val. Rokų mokyklos-darželio mokinių spektaklis „Karalaitė verkia mėnulio“.
Taurakiemio laisvalaikio salė:
18 val. kaimynų šventė „Ateik su pyragu“. Programoje: vokalinis ansamblis „Dobilė“, linijinių šokių klubas „Erikita“, Viršužiglio kapela.
Linksmakalnio sporto salė:
18.30 val. Baltoji kaimynų šventė.
Gegužės 28 d.
Garliavos Šimtmečio parkas:
11 val. Garliavos ugdymo įstaigų vaikų pleneras-piknikas „Stiprūs kaip ąžuolai – kūrybingi kaip vaikai!“
Vilkijos kultūros centre:
16 val. Suaugusiųjų švietimas – polėkiui ir prasmei. Tvari edukacija „Aksesuaro iš odos atraižų kūrybinės dirbtuvės“. Edukatorė Gintarė Anužė.
Babtų pagrindinė aikštė:
17 val. Babtų miestelio pagrindinės aikštės atidarymo ir Kaimynų dienos šventė.
Ežerėlio miesto aikštė:
17.30 val. Ežerėlio bendruomenės dviračių paradas „Vasaros sutiktuvės“.
Samylų kultūros centras:
18 val. Stalo žaidimų klubas „N-18“.
Pikniko pieva (Pilėnų g. 2, Akademija):
18 val. Tradicinis šeimų piknikas Akademijoje „Mėlynas šeimų piknikas: kaip dangus, kaip šeima“.
Prie Zapyškio Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios:
18 val. „Zapyškis iš arčiau“ – žygis pėsčiomis, pažintis su kultūros, istorijos, gamtos objektais.
Gegužės 29 d.
Zapyškio Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia:
13–20 val. 3D audiovizualinio erdvinio pasakojimo apie Zapyškio Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios istoriją rodymas.
Turgaus aikštė (Vytauto g. 39A, Garliava):
18 val. Garliavos „Ąžuolų žydėjimo festivalis“. Kauno r. meno mokyklos koncertas.
Ramučių parkas:
18 val. Šeimų ir kaimynų piknikas „Pamaitink uodus“ – jauki Kaimynų dienos šventė su edukacijomis, pokalbiu su žymiu svečiu, pramogomis vaikams, gyva muzika ir kinu po atviru dangumi.
Kauno rajono sporto centro stadionas (Vytauto g. 4, Garliava):
19.30 val. LFF Pirmos lygos pirmenybių rungtynės: „FK Garliava“ – FA „Šiauliai B“.
Gegužės 30 d.
Tado Ivanausko Obelynės sodyba-memorialinis muziejus:
11 ir 14 val. Ekskursija „Tarpukario inteligentė Hanorata Paškauskaitė- Ivanauskienė“. Trukmė 45 min. Įėjimas su muziejaus lankytojo bilietu.
Zapyškio Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia:
10 val. Kauno rajono bėgimas 2026. Dalyvių registracija į renginį vykdoma https://www.lbma.lt/registracija/krs/ iki gegužės 28 d.
12–20 val. 3D audiovizualinio erdvinio pasakojimo apie Zapyškio Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios istoriją rodymas.
Samylų kultūros centras:
12 val. Šiuolaikinės seniūnijos: Žemės ir meno festivalio bendruomenės edukacija-performansas „Žemė girdi“.
Bažnyčios g. 1, Domeikava;
12 val. „Iš spintos į kiemą“ – bendruomeninis renginys, kviečiantis burtis, dalytis ir suteikti daiktams antrą gyvenimą. Būtina išankstinė registracija: https://forms.gle/s1BegwMAAmpdWUoz6.
Raudondvario dvaro menų inkubatorius:
12 val. Keramikos dirbtuvės: vazos kūrimas. Dalyvių skaičius ribotas, edukacija mokama.
Registracija ir informacija: [email protected] arba +370 625 36 856.
Saulėtekių laisvalaikio salės prieigose:
14 val. tradicinė Saulėtekių šventė „Sodams sužydėjus“. Saulėtekių laisvalaikio salės mišraus vokalinio ansamblio „Saulėtekėnai“ penkerių veiklos metų šventinis koncertas.
Garliavos Šimtmečio parkas:
15 val. Tautinių šokių kolektyvų festivalis „Atdarykim vartelius“.
Gegužės 31 d.
Raudondvario dvaro menų inkubatorius:
12 val. Keramikos dirbtuvės: vazos kūrimas. Dalyvių skaičius ribotas, edukacija mokama.
Registracija ir informacija: [email protected] arba +370 625 36 856.
Zapyškio Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia:
13 val. Aitvarų edukacinės dirbtuvės. Edukacija mokama.
Garliavos Šimtmečio parkas:
13 val. Garliavos „Ąžuolų žydėjimo festivalis“, Garliavos Švč. Trejybės bažnyčios 200 metų jubiliejus.
V. Mykolaičio-Putino skulptūrinių suolelių parkas, Kačerginė:
15 val. Tradicinė, kasmetė „XXVI Poezijos žydėjimo šventė“.
Zapyškio Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia:
16–20 val. 3D audiovizualinio erdvinio pasakojimo apie Zapyškio Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios istoriją rodymas.
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