Meditatyvus pasivaikščiojimas žaliais samanų patalais

Žalioji energija
Kalbėdami apie savo meno projektus, komandos „Bloom“ atstovai prisimena 2021-uosius, kai gėlių saloną turintys kūrybingi žmonės po dešimties apmąstymų ir paieškų metų nusprendė žengti naują žingsnį – atsigręžti į natūralius, tvarius dekoratyvius sprendinius ir pradėti kurti samanų paveikslus.
Šis posūkis tapo ne tik profesiniu iššūkiu, bet ir širdies darbu, kai į erdves norima įnešti ramybės, natūralaus grožio ir autentiškos gamtos pojūtį. Kiekvienas samanų paveikslas – tai gamtos įkvėptas meno objektas, kuriame susitinka augalų reljefas, subtilūs žalios spalvos deriniai. Kūrėjų pagrindinis tikslas – sujungti gamtos grožį su estetikos pojūčiu, išskirtinumu.
Pačią pradžią žymi paveikslas „Gyvybės medis“ – nors ir ne paties įspūdingiausio mastelio, būtent nuo šio kūrinio prasidėjo visa „Bloom“ kūrybinė kelionė.
„Esame nuoširdžiai įsimylėję miškus ir samanas. Daug laiko leidžiame gamtoje, todėl natūraliai kilo noras tą raminančią žaliąją energiją perkelti į interjerus. Kai atradome stabilizuotas samanas, supratome, kad turime galimybę ilgam išsaugoti gamtos gyvybingumą ir sukurti būdą žmonėms turėti gamtos dalelę namuose ar darbo aplinkoje“, – sako „Bloom“ kūrėjai.
Gamtos įkvėpta
Kitaip nei tradiciniai tapybos darbai, stabilizuotų samanų paveikslai išskiria originalia tekstūra, yra itin estetiški, meditatyvūs. Paveiksluose dominuoja modernios, geometrizuotos, minimalistinės formos, dažna miško tematika, suskaidyta į potemes.
Verslo parko „Aušra“, „Bloom“ ir VšĮ Gabrielės meno galerija pristatoma paroda kviečia stabtelėti, atitrūkti nuo žiemiško landšafto, panirti į samanomis nutapytus vasaros prisiminimus.
Kaip gimsta paveikslo idėja: norint atliepti konkretaus interjero, klientų pageidavimą ar stebint gamtos procesus?
Esame nuoširdžiai įsimylėję miškus ir samanas. Daug laiko leidžiame gamtoje, todėl natūraliai kilo noras tą raminančią žaliąją energiją perkelti į interjerus.
„Mūsų kūryboje vyrauja savotiška pusiausvyra: maždaug 50/50. Dalis darbų gimsta iš labai konkrečių klientų pageidavimų ir erdvių, kuriose paveikslai bus kabinami. Kita dalis – tai mūsų pačių kurti, gamtos įkvėpti dizainai, kuriuose perteikiame miškų, samanų kilimų ar organiškų formų harmoniją. Stebime gamtos procesus, tekstūras, linijas ir tai natūraliai virsta meno kūriniais“, – sako kūrėjai.
Dirbdami su samanomis jie panyra į vidinės ramybės, organišką terapijos ir kūrybos procesą. „Esame gamtos vaikai, todėl šie natūralūs elementai leidžia išlikti arti to, kas mus labiausiai įkvepia“, – sako pašnekovai.
Spalva ir faktūros
Kiek laiko kuriamas vienas stabilizuotų samanų paveikslas? Viskas priklauso nuo dydžio ir sudėtingumo: mažesniems darbams pakanka dienos, didesni paveikslai ar samanų sienos gali pareikalauti nuo savaitės iki kelių savaičių.
Didžiausias iššūkis – žaliavos nepastovumas. Samanos atkeliauja visiškai neapdirbtos: su spygliukais, šakelėmis, įvairiais gamtos siurprizais, todėl jas reikia kruopščiai išvalyti, apkarpyti ir specialiai paruošti. Taip pat labai skiriasi atspalviai ir dydžiai – kiekviena siunta yra tarsi loterija.
Pirmenybę „Bloom“ teikia natūraliems žaliems atspalviams ir įvairioms samanų tekstūroms – nuo minkštų kupstelių iki tankesnių, kilimą primenančių paviršių. „Žalia leidžia išlaikyti ryšį su autentiška gamtos estetika, o skirtingos tekstūros suteikia paveikslams gyvumo, gylio ir organiškų formų“, – sako kūrėjai.
Žalia spalva – ramybė ir harmonija. Jai esąs būdingas natūralus gebėjimas nuraminti, subalansuoti mintis, sukurti jaukumą. Kuriant su žalia spalva atrodo, kad erdvė aplink tampa lengvesnė, o pats procesas – ramesnis.
Naujausi komentarai