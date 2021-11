„Mr. President“ lyderis: esu girdėjęs, kad Lietuvoje moterys vienos gražiausių pasaulyje

Didžiausią 90-ųjų vakarėlį Lietuvoje jau netrukus užkurs ryškiausios devintojo dešimtmečio pasaulio muzikos žvaigždės. Gruodžio 11 d. Kauno „Žalgirio“ arenoje vyksiančiame grandioziniame koncerte „90‘s MEGA show“ pasirodys galingasis septynetas: „Vengaboys“, „2 Ulimited“, „La Bouche“, „Mr. President“, „Real Mccoy“, „Jenny from Ace of Base“ ir „Magic Affair“. Vakarėliui artėjant, apie pirmąjį apsilankymą Lietuvoje, mūsų šalies moteris ir hitą „Coco Jamboo“ – pokalbis su grupės „Mr. President“ lyderiu LayZee.

– Netrukus pirmą kartą koncertuosite Lietuvoje, ką esate girdėjęs apie Lietuvą? Ko tikitės iš šios kelionės ir pasirodymo Lietuvos publikai?

– Apie jūsų šalį tikrai žinau. Jau anksčiau esu sulaukęs kvietimų koncertuoti Lietuvoje, bet aplinkybės taip susiklostė, kad jūsų šalies publikai pasirodysiu tik dabar. Bet juk geriau vėliau nei niekada, ar ne? (juokiasi) Visuomet labai smagu šalyje lankytis ir koncertuoti pirmą kartą. Juolab kad, kiek žinau, 90-ųjų pasirodymas Kauno „Žalgirio“ arenoje žada būti labai griausmingas (šypsosi).

– Vargu ar galėtų būti kitaip. Juk scenoje be jūsiškių taip pat skambės ir ryškiausi „Vengaboys“, „2 Ulimited“, „La Bouche“, „Real Mccoy“, „Jenny from Ace of Base“ bei „Magic Affair“ hitai...

– Manau, žiūrovams tai bus nuostabi patirtis. Man teko ne kartą dirbti su šiomis žvaigždėmis. Visi esame draugai, todėl šis koncertas mums bus tarsi smagus šeimos susibūrimas, proga gerai pašėlti. Esu įsitikinęs, kad žiūrovai tai pajus, o mūsų meilė muzikai ir energija paliks neišdildomą įspūdį.

– Koncerte neabejotinai skambės ir jūsų hitas „Coco Jamboo“, kuris turbūt yra skambėjęs visuose pasaulio kampeliuose. Kokia yra šios dainos atsiradimo istorija?

– Taip! Vargu ar rastume Žemėje kampelį, kur ši daina neskambėjo, tačiau geriausia žinia, kad ji vis dar tokia populiari. Dabar didžiuojuosi, kad esu jos dalis, nors taip buvo ne visada (šypsosi). Pirmą kartą išgirdęs dainos pavadinimą ja pernelyg nesusižavėjau. Man jis atrodė per daug „saldus“. Tiesą sakant, pavadinimas man iki šiol nepatinka (juokiasi)... Iš pradžių nenorėjau šios dainos dainuoti, bet išgirdęs melodiją, pagalvojau: „na gerai“. Visgi, tuo metu muzika darėsi vis greitesnė ir sunkesnė. Kaip tik baigėme kurti albumą ir aš „Coco Jamboo“ neįsivaizdavau jame.

Prodiuseris įkalbėjo atlikti dainą. Aš tai padariau, tačiau pasakiau, kad dainuoti turi ir merginos. Mūsų dainų autorius ir partneris sakė, kad turėčiau šią dainą surepuoti. Neturėjau supratimo, kaip tai padaryti (juokiasi). Daina man buvo tokia svetima... Įkvėpimu tapo 90-ųjų repo grupė „De La Soul“. Tik jų dėka per 15 minučių surepavau „Coco Jamboo“. Prodiuseriai buvo nustebinti, net paliko pirmąją įrašo versiją.

Mr. President – Coco Jambo

– Gal įsivaizduojate, kiek kartų šią dainą esate atlikęs? Ar draugai per vakarėlį vis dar prašo ją padainuoti?

– Jei skaičiuočiau, tai būtų tūkstančiai kartų! Draugai vis dar nuolat siunčia žinutes ir vaizdo įrašus iš įvairių vietų, kur skamba „Coco Jamboo“. Tokiu būdu puikiai žinau, kokiuose pasaulio kampeliuose jos vis dar klausoma (juokiasi). Rengdamas 90-ųjų vakarėlius, visada atlieku šią dainą, nesvarbu, kas paprašo.

– Žiūrovai išties neįsivaizduoja jūsų pasirodymo be „Coco Jamboo“, o koks kūrinys mieliausias pačiam?

– „Coco Jamboo“ – dalis manęs, todėl nei vienas mano pasirodymas nėra baigtas, kol neatlieku šio kūrinio. Šiuo metu viena mėgstamiausių mano dainų yra „Come On Everybody (Sexy Lady)“, kuri yra skirta viso pasaulio moterims. Nesvarbu, kur ji yra, kas ji, kaip atrodo, visame pasaulyje grožio samprata siejasi su moterimi – gražiausia ir seksualiausia būtybe Žemėje. Jos prižiūri namus ir buitį, suteikia gyvybę vaikams, juos augina, tuo pat metu dar ir dirba. Tačiau yra nuostabu, kai moteris yra tiesiog moteris.

– Labai gražiai atsiliepiate apie moteris. Sakoma, kad Lietuvoje moterys pačios gražiausios... Koks vaidmuo moterims tenka jūsų gyvenime ir kūryboje?

– Per visą karjerą mane nuolat supo moterys, man teko daug su jomis dirbti. Jaučiu moterims didžiulę pagarbą ir žaviuosi jų gebėjimais. Man patinka būti apsuptam moterų ir joms asistuoti, nesvarbu, ar jos aukštos, ar žemos, šviesios ar tamsios odos spalvos, lieknos ar apkūnios... Ir taip, aš esu girdėjęs, kad Lietuvoje moterys vienos gražiausių pasaulyje (šypsosi).

– Koncertuojate jau kelis dešimtmečius, iš kur semiatės jaunatviškos energijos?

– Mane džiugina muzika. Ji suteikia daug laimės hormono endorfino, kuris organizmui duoda gerų dalykų. Nesu didelis sporto fanas, tačiau stengiuosi gyventi taip, kad jausčiausi ir atrodyčiau gerai. Visą gyvenimą sportuoju, visuomet buvau aktyvus. Niekada neturėjau žalingų įpročių. Žinau, ko reikia organizmui ir kūnui, stengiuosi su juo elgtis pagarbiai. Gal todėl ir nestokoju energijos (susimąsto).

Mr. President – I Give You My Heart

– Ką mėgstate veikti prieš koncertus ir po jų?

– Prieš lipdamas į sceną, užkulisiuose visuomet su atlikėjais ir šokėjais atlieku keletą dalykų. Man kiekvienas pasirodymas yra tarsi naujas šou, todėl prieš lipdami į sceną drauge sukalbame mantrą. Nukreipiame visą savo dėmesį į tai, kas netrukus vyks scenoje. Po pasirodymo, sugrįžę į persirengimo kambarius, stengiamės atsipalaiduoti. Koncerto metu kūną užplūsta tiek daug adrenalino, kuris nepasišalina dar daug valandų, tad norint nurimti ir gerai išsimiegoti, būtina išmokti atsipalaiduoti.

– Beje, įdomu, kad Lietuvoje kartą jau buvo skelbta apie jūsų koncertą, bet jis neįvyko. Gal galite pakomentuoti šią situaciją?

– Jei atvirai, net neįsivaizduoju, kodėl koncertas neįvyko. Turbūt tuo metu buvo derinamos kelios sutartys, kurių viena nebuvo pasirašyta. Man visuomet įdomu koncertuoti ten, kur dar nekoncertavau, todėl dabar nekantriai laukiu gruodžio 11 d. ir pasirodymo Lietuvoje.

– Arena Lietuvoje, kurioje koncertuosite, vadinasi Kauno „Žalgirio“ arena. Kauno „Žalgiris“ yra stipriausia Lietuvos ir viena pajėgiausių Europos komandų, ar esate apie ją girdėjęs? Ar domitės krepšiniu, ar kitu sportu?

– Man patinka krepšinis, tačiau trūksta laiko stebėti rungtynes. Buvau ULM ir Miuncheno „Bayern“ krepšinio komandų garbės svečias. Tai buvo nuostabi patirtis, nors mano tikroji sporto meilė yra amerikietiškas futbolas. Jaunystėje dažnai žaisdavau futbolą. Jis man padėjo sutvirtėti ir užsigrūdinti. Gaila, dabar tam nebeturiu laiko... Tačiau nepraleidžiu įdomių varžybų – esu ištikimas „Aston Villa“ gerbėjas ir tai niekada nepasikeis. Taip pat sergu už „Liverpool“ ir „Manchester United“ klubus. Pastarasis klubas man turi ypatingą reikšmę – pirmose rungtynėse, kurias gyvai stebėjau dar būdamas vaikas, žaidė būtent šis klubas. Man tuomet buvo gal kokie penkeri... Šiuo metu gyvenu Vokietijoje, todėl palaikau ir vietos komandą „Hannover 96“. Net jei jiems ir sekasi ne taip gerai, esu ištikimas jų sirgalius.

– Kiek laiko viešėsite Lietuvoje?

– Kiek žinau, į Lietuvą atvyksime dieną prieš koncertą, o išvyksime kitą dieną po pasirodymo. Nors jūsų šalyje būsiu trumpai, tikiuosi bent šiek tiek susipažinti su Lietuva ir gyvenimu joje.

– Ačiū.

Muzikos grandų desantas ilgesniame nei kelių valandų trukmės vakarėlyje bent vienai nakčiai neabejotinai sugrąžins į pašėlusius 90-uosius, į kuriuos geriausia keliauti su draugų ar artimųjų kompanija. Kad tai padaryti būtų lengviau, į koncertą iš skirtingų miestų veš renginio autobusai. Koncertas „90‘s Mega Show“ gruodžio 11 d. vyks Kauno „Žalgirio“ arenoje.