Po ilgos pertraukos premjerą surengęs V. Čepinskis: tai padariau dėl vienos šeimos

Išimtį kūrėjas padarė tik kartą – po ilgos pertraukos šį savaitgalį gimtojo Kauno klausytojams surengė autorinės kūrybos vakarą, kurio metu pirmą kartą viešai nuskambėjo ne vienas jo sukurtas muzikos kūrinys, o koncerte atgimė XIX a. tradicija, kuomet pagrindinis atlikėjas pakaitomis atliko du vaidmenis – solisto ir dirigento.

„Esu gerokai pasitraukęs iš Lietuvos kultūrinio gyvenimo. Koncertus rengiu, bet ne muzikantui įprastose scenose. Taip esu nusprendęs dėl valstybės požiūrio į kultūrą“, – po koncerto Švč. Sakramento bažnyčioje, kurioje nuo šios vasaros pradėti rengti koncertai ir parodos, paaiškino V. Čepinskis.

Surengti pasirodymą sakralioje erdvėje jis sutiko dėl dviejų žmonių – Minvydo ir Liudos Znaidauskų. Ši kauniečių šeima žinoma dėl daugybės vykdomų socialinių iniciatyvų, iš kurių naujausia – Švč. Sakramento bažnyčios sutvarkymas ir pritaikymas kultūrinėms reikmėms.

„Man svarbu buvo pasakyti „ačiū“ ne tik svarbių socialinių projektų, bet ir mano asmeniniams mecenatams. Minvydo dėka galėjau mokytis Niujorke, nes jis rėmė pasirinktas studijas, jas apmokėjo“, – prisiminė V. Čepinskis.

Kaune Lietuvos smuiko virtuozas kartu su Šiaulių kameriniu orkestru atliko autorinę programą „Somnium“. Sapno pavadinimu apjungtame vakare skambėjo išskirtinai tik V. Čepinskio kūryba, kurioje į darnią visumą susiliejo ankstyvoji smuikininko darbai, parašyti 1997 m. Niujorke, 2014-2018 m. sukurti kūriniai, tarp kurių ir „Somnium“ violončelei ir orkestrui, bei naujausia sakralios Sakramento erdvės įkvėpta trijų dalių „Malda“.

Pasak V. Čepinskio, pirmuosius nesudėtingus kūrinius jis pradėjo rašyti dar būdamas vaikas – nuo 8-erių metų.

„Kūriau ir paauglystėje, ir studijų Niujorke metais, tačiau niekada nemaniau, kad tai kažko labai verta muzika“, – šypsosi bene garsiausias Lietuvos smuikininkas.

2013 m. dėl įvairiausių priežasčių atsisakęs aktyvios ir įtemptos atlikėjo karjeros, V. Čepinskis prisipažįsta pastaraisiais metais vėl sugrįžęs prie kūrybos.

Panašu, kad atlikėjo gyvenime bręsta ir daugiau pokyčių. Šį rudens jis tapo Šiaulių kamerinio orkestro meno vadovu, o rugsėjo pabaigoje savo gimtojo miesto – Kauno – klausytojus ryžosi pirmą kartą pakviesti tik į savo kūrybos vakarą.

„Didžioji dalis koncerte skambėjusios muzikos buvo rami, kiek meditatyvinė, harmoninga. Programos pavadinimas „Sapnas“ gal kiek atspindi tam tikrą mano priešpriešą prieš dabartinį vartojimą, bėgimą, pirkimą, tylos nebegirdėjimą, gamtos nematymą… Tai mane labai liūdina, – sako smuikininkas V. Čepinskis. – Žmonės nebemoka džiaugtis tylos akimirka. Žmonės bijo, paniškai bijo pasilikti su savimi vienumoje. Mano muzika turėtų trumpam grąžinti į tą pabuvimą su savimi“.

V. Čepinskio programą „Somnium“ scenoje be paties smuikininko atliko vokalo solistė Vaida Genytė, atlikėjo sutuoktinė, smuikininkė Viktorija Čepinskienė, violončelės meistras Mindaugas Bačkus, fortepijono virtuozas Motiejus Bazaras bei Šiaulių kamerinis orkestras.

Dviejų dalių programoje skambėjo dešimt skirtingos apimties ir sudėtingumo kūrinių, kuriuos klausytojams kūrybos vakaro metu komentavo ir su V. Čepinskiu neskubrų pokalbį vedė muzikologas Viktoras Gerulaitis.

„V. Čepinskio muzika – atvirai romantiška. Jos estetinė nuostata – lyrinis dramatizmas. Ji – jautriai melodinga ir konsonansiška, aiškios ritmikos ir skaidrios faktūros. Ji – emocionali ir meniška. Be to, ji turi tikrai aristoteliškų savybių: jai būdingas saikas ir elegancija, proporcijos. Argi ne to mes labiausiai ilgimės šiame beprotiškame naujovių pasaulyje?“, – retoriškai klausia V. Gerulaitis.

Dalis V. Čepinskio kūrybos vakaro metu surinktų lėšų bus skirtos itin apleisto pagrindinėje Kauno senamiesčio pėsčiųjų gatvėje stūksančio Švč. Sakramento šventovės pastato restauravimui. Iniciatyvių kauniečių pastangomis čia šįmet ne tik atvertos pagrindinės šventovės durys bei antrame šventovės aukšte įrengtos grindys, bet ir rugpjūčio pabaigoje pradėti pagrindinio fasado tvarkymo darbai, iš dalies finansuojami Kauno miesto.

Gegužę visuomenės kultūros poreikiams atvertoje Sakramento erdvėje per vasarą surengta beveik dvi dešimtys įvairaus pobūdžio ir turinio renginių – eksponuotos meno ir fotografijos parodos, vyko įvairios muzikos koncertai ir pasirodymai, surengti keli performansai, šokio spektakliai, kino peržiūrų ir diskusijų vakarai.