Prekybos miestelyje „Urmas“ nugriaudėjo gatvės kultūros festivalis „Naktinis krepšinis“

Šių metų festivalyje tvyrojo 2000 – ųjų metų atmosfera, kuri atsispindėjo dekoracijose, muzikoje. KTU internetinėje svetainėje skelbiama, kad Kauno technologijos universiteto mechanikos inžinerijos ir dizaino fakulteto studentų atstovybės „InDi“ organizuojamame renginyje buvo norima žiūrovams sužadinti prisiminimus apie vaikystę, kai nerūpestingos dienos buvo praleistos kieme, žaidžiant krepšinį, laipiojant į medžius ir kabant ant skersinių.

Svarbiausia – gera atmosfera

Renginiui prasidėjus į festivalio erdves pamažu ėmė rinktis žmonės, tarp kurių buvo apstu ir žiūrovų, ir turnyrų dalyvių. „Šiose varžybose tikiuosi gerai praleisti laiką, pasidalinti šokių judesiais ir tiesiog pasilinksminti. Manau, kad gatvės šokiai yra labai nuvertinami, nors čia susirenka tikrai labai originalūs ir artistiški žmonės. Nesidomintys šia sporto šaka kartais to nesupranta“, – savo mintimis prieš šokių turnyrą dalijosi beveik dvejus metus gatvės šokiais užsiimantis Džiugas Blažys.

Pakilios nuotaikos nestokojo ir į krepšinio turnyrą atvykusios komandos.

„Labiausiai dalyvauti motyvuoja gera aplinka, gera kompanija, geri žmonės. Šiais metais tikimės patekti į finalą, čia dalyvaujame jau ne pirmus metus, vieną kartą esame patekę į pusfinalį“ , – teigė Lukas iš komandos „Jaunimas“.

Pandemija sujaukė planus

Festivalis „Naktinis krepšinis“ sugrįžo aštuonioliktąjį kartą po metų pertraukos, kurią lėmė COVID-19 pandemijos protrūkis. Tokią pertrauką renginio dalyviai vertina nevienodai. Vieni jų teigia, kad pertrauka buvo naudinga – dėl jos dalyviai sukaupę daugiau energijos, yra labiau užsivedę. Kiti teigia, kad pandemijos metu žmonės tapo namisėdomis, išmoko gyventi be pramogų, tad dabar jiems to nebereikia.

„Labai svarbu, kad šis renginys vyksta ir jo metu yra reprezentuojama gatvės šokių kultūra, ypač dabar, po karantino. Manau, kad dabar itin sunku sudominti jauną žmogų visa šia kultūra, todėl aš džiaugiuosi, kad yra galimybė išeiti, pajudėti, išgirsti gerą muziką, pabendrauti su senais pažįstamais, tiesiog gerai praleisti laiką“, – atviravo gatvės šokių turnyro vedėja Stefanija Nosovaitė.

Apie pandemijos paliktą pėdsaką atsiliepė ir festivalio koordinatorius, KTU studentas Liudas Narvilas: „Šiemet užsiregistravo apie 90 krepšinio komandų, nors įprastai komandų skaičius siekdavo 100 ir daugiau. Skirtumas nėra didelis, tačiau dėl COVID-19 festivalį šiemet rengiame vasarą, o ne pavasarį. Vasaros metu vyksta daug įvairių sporto renginių, stovyklų, tad buvo sunkiau surinkti reikiamą žaidėjų skaičių. Nepaisant to, surinkome pakankamai komandų, kad turnyras vyktų, kad būtų įdomus.“

Akivaizdu, kad karantino suvaržymai palietė didžiąją daugumą visuomenės, tačiau ne visi ją vertina taip niūriai. „Būti tarp šitiek žmonių be kaukės dabar atrodo kaip didelė privilegija, tad bandau sudalyvauti visuose renginiuose ir koncertuose, kol tai daryti galima. Manau, kad žmonės karantino metu sukaupė daug energijos, kurią pagaliau turi kur išlieti. Jaunimui gal ir naudinga metus pailsėti nuo vakarėlių“, – juokavo kaunietė Ingrida.

Naujienos ir dosnūs prizai

Šiais metais „Naktiniame krepšinyje“ pirmą kartą startavo paspirtukų turnyras. Nepaisant to, turnyro dalyviai teigia jaudulio nejaučią. „Šios srities žavesys – rizika. Be to, siūlomi patrauklūs prizai – rėmėjų kuponai, bilietai į kartingus“ , – teigė paspirtukų turnyro vedėjas Bronius, kitaip žinomas kaip aštuoniasdešimt septintas numeris. Po paspirtukų turnyro sekė BMX dviračių ir riedlenčių turnyras.

Renginio rėmėjai nepagailėjo prizų ir gatvės šokių turnyro dalyviams. „Šiandien susirinkę šokėjai kovoja dėl tikrai vertingų prizų: pirmos vietos nugalėtojui skiriama 100 eurų dovana, taip pat šuolis parašiutu, rėmėjų prizai bei 100 eurų vertės čekis skirtas pasidaryti tatuiruotę. Antrą vietą užėmusiam taip pat dovanojamas šuolis parašiutu ir rėmėjų prizai, trečios vietos nugalėtojas irgi bus apdovanojamas rėmėjų prizais“, – renginio metu apie prizus pasakojo gatvės šokių turnyro vedėja S. Nosovaitė.

Dosniausi prizai buvo skiriami krepšinio turnyro laimėtojams. Pirmą vietą iškovojusiai komandai skiriamas 1200 eurų prizas, antros vietos laimėtojams – 500 eurų prizas, o iškovojusiems bronzą – 300 eurų prizas. „Šiais metais pasikeitė krepšinio turnyro prizas. Anksčiau dovanodavome kelialapį į FIBA, šiais metais dovanojame piniginį prizą, tad galima sakyti, kad šie metai – eksperimentiniai, stebėsime, kaip į tai reaguos komandos“ , – krepšinio turnyro prizus pristatė festivalio koordinatorius, KTU studentas L. Narvilas.

Antroje festivalio dalyje laukė muzikinė dalis, kurios metu pasirodė publikai puikiai žinomi atlikėjai, tokie kaip „Mad Money“, „Micro One“, „Erkė“, „Omerta“. Moteriškos energijos savo pasirodymais įnešė muzikos atlikėjos „Cheri“ ir „Angelou“.



Renginyje buvo galima išgirsti įvairių muzikos stilių: klasikinio repo, trepo, bitbokso, RnB. Muzikos įvairovė užtikrino, kad visi koncerto klausytojai galėtų mėgautis vakarine programa bei atrastų naujų, dar nepažintų muzikos skambesių.