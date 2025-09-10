Prie improvizacijos teatro „Kitas kampas“ pasirodymo Kaune prisijungia ir netikėtas svečias

Rudenį prasidėsiančio sezono naujiena – legendinį improvizacijos šou „Gero juoko dozė“ kiekvieną kartą papildysiantis kviestinis svečias. Spalio 5 d. Kauno Girstutyje prie improvizacijos teatro aktorių Audriaus Bružo, Kirilo Glušajevo, Ingos Šepetkaitės ir Martyno Nedzinsko prisijungs kino ir teatro aktorius, Valentinas Krulikovskis.
„Galbūt tai nėra labai man patogi situacija. Džiaugiuosi gavęs „Kito kampo“ pasiūlymą, bet ir bijau – o jei nepasiseks?“ – atvirai prisipažino prie trupės prisijungęs kino ir teatro aktorius V. Krulikovskis.
Improvizacijos žanras jį žavi ir domina. „Vaidindamas teatre įsivaizdavau, kad žinau, kas yra improvizacija, tačiau išties pradėjęs ja domėtis, supratau, kad beveik nieko apie tai nežinau, ir kad improvizacija tikrai stipriai skiriasi nuo aktorystės“, – sakė naują iššūkį priėmęs kino ir teatro aktorius. Pirmasis V. Krulikovskio pasirodymas su legendiniu „Kito kampo“ improvizacijų šou „Gero juoko dozė“ vyks spalio 5 dieną Kauno „Girstučio“ salėje. Spalio 2 dieną spektaklis bus parodytas Klaipėdoje, čia prie trupės prisijungs aktorius ir dainininkas M. Bendžius.
Daugiau nei dešimt metų gyvuojantis spektaklis „Gero juoko dozė“ yra bene labiausiai žiūrovų mėgstamas improvizacijos teatro „Kitas kampas“ kūrinys. Gyvas improvizacijų šou kaskart būna kitoks – tai, kas vyksta scenoje, priklauso nuo žiūrovų pasiūlymų, aktorių fantazijos, nuotaikos ir atmosferos salėje.
Žiūrovai spektaklyje turi galimybę tapti jo bendraautoriais – siūlo temas, situacijas ar net veikėjų bruožus, o aktoriai akimirksniu scenoje kuria teatrą. Tai reiškia, kad kiekvienas vakaras yra nepakartojamas, daugelis žmonių į spektaklį sugrįžta, nes kaskart patiria vis kitokią istoriją. Bilietus į spektaklį galima rasti bilietai.lt.
