Projektas „Stotelė – hiphopas“ – jaunimui, kuris turi ką pasakyti

Galbūt tu patenki į 14–29 amžiaus grupę? Esi moksleivis, studentas, darbininkas, ieškotojas, filosofuotojas ar dykaduonis? Galvoje tau nuolat sukasi mėgstamiausių repo atlikėjų tekstai, o draugai, pamatę tavo socialinių tinklų stories, juos praleidžia, nes žino, kad tu ir vėl apie tą patį? Tu ne vienas, tokių daug!

Liepos 25 d. prasidėjo registracija į hiphopo edukacijas, kurios bus vykdomos šių metų rudenį Vytauto Didžiojo universiteto Šiuolaikinių menų katedros patalpose. Registracija vyks iki rugpjūčio 31 d. Penkiolika atrinktų, labiausiai motyvuotų dalyvių, rudenį pakviesime į dviejų dalių edukacinę programą, apimančią šešias skirtingas edukacijas.

Edukacijose – DJ miksavimo gudrybės ir hiphopo tekstų kūrimas

Pirmąją, muzikos kūrimo dalį parengė ir ves garso inžinierius, muzikos prodiuseris ir didžėjus Simonas Pupeikis (Instagram – @dj.bohne). Užsiėmimų metu bus mokoma dirbti su muzikos kūrimo programa „Ableton“, pritaikyti ją gyviems pasirodymams, taip pat supažindinama su DJ miksavimo elementais.

Antrąją edukacijų programą ves reperis ir improvizacijos virtuozas Rokas Grajauskas-Jama, geriau žinomas kaip grupės „Jama & W“ (Instagram – @jamaandw) narys. R. Grajauskas supažindins su hiphopo tekstų kūrimo bei repo improvizacijos pagrindais. Jeigu paklausęs savo mėgstamo reperio tekstų manai, kad ir tu taip galėtum, tačiau prisėdęs prie popieriaus lapo užstringi ties pirmąją eilute, tuomet šios edukacijos skirtos tau!

Kas yra „Stotelė – hiphopas“?

Tai erdvė, kurioje susitinka svarstantis, kuriantis, atsakymų į nepatogius klausimus ieškantis ir kartais maištaujantis jaunimas. Tai smalsių stebėtojų bendruomenė, kurioje garsiai dalijamasi savo mintimis. Tai projektas, kuriame susiduria tekstas, muzika, gatvės kultūra ir technologijos.

Kuo svarbus projektas „Stotelė – hiphopas“?

KAVB atkreipia dėmesį į neformaliojo ugdymo svarbą, ieškodama naujų, Lietuvoje mažai naudojamų edukacinės veiklos formų ir taip siekia sudominti mažiausią bibliotekos lankytojų grupę – 14–29 m. jaunimą. 2020 m. bibliotekoje atlikta tikslinės auditorijos apklausa atskleidė jaunimo susidomėjimą lankyti hiphopo edukacijas: net 84 % respondentų pradėtų lankytis bibliotekoje, jeigu joje galėtų užsiimti kūrybine, su hiphopu susijusia veikla – naudotis muzikos programomis, mokytis valdyti DJ kontrolerį, dirbti su tekstų kūrimu. Gauti rezultatai rodo, jog atitinkamos įrangos įsigijimas, prieigos prie jos suteikimas ir reguliarių edukacijų organizavimas užtikrintų tvarų bei ilgalaikį projekto rezultatą užmezgant ir palaikant ryšius su viena iš tikslinių bibliotekos auditorijų – jaunimu. Dėl šios priežasties KAVB atsigręžė į Lietuvoje mažai praktikuojamą, tačiau JAV itin populiarią hiphopo edukaciją.

Simonas Pupeikis. / T. Mikoliūnaitės nuotr.

Hiphopo propagavimo centro (angl. The centre for Hip-hop advocacy) atstovai teigia, jog hiphopas buvo tiesiogiai atsakingas už įvairių technologijų, susijusių su patefonais, garso maišytuvais, DJ kontrolerių bei skaitmeninės garso įrangos evoliuciją. Tad hiphopo edukacija yra tinkama platforma norint gilintis į skaitmeninės humanitarikos, kūrybinių industrijų bei socialinius klausimus. Be to, su tekstų ir muzikos kūrimu susijusios veiklos didina jaunimo raštingumą ir kūrybingumą, skatina kritinį mąstymą. Hiphopo edukacijų prieinamumas gali būti reikšmingas ir socialiai pažeidžiamam jaunimui, kuris neturi galimybės lankyti mokamus užsiėmimus ar įgyti norimas kompetencijas. KAVB, pasitelkdama hiphopą ir šiuolaikines technologijas siekia spręsti jaunimo laisvalaikio ir užimtumo problemas, skatinti kūrybiškumą bei technologinį raštingumą.

Kitos „Stotelė – hiphopas“ veiklos:

Konkursas. Projekto metu numatoma organizuoti konkursą, skirtą hiphopu besidomintiems ir repą norintiems kurti jaunuoliams. Konkurso dalyviai bus kviečiami ne tik aktyviai naudotis projekto metu įgytomis žiniomis bei technika, bet taip pat ir kūrybiškai pasižiūrėti į vieną iš konkursui duotų temų.

Susitikimų ciklas su hiphopo atstovais. 2022 m. sausio–gegužės mėnesiais bus organizuojamas penkių renginių ciklas, kuriame jauni žmonės galės pasimatyti su savo autoritetais iš hiphopo kultūros. Numatoma, jog renginiai bus organizuojami ne vien tik bibliotekos erdvėse, bet ir kitose, jaunimo dažnai lankomose kultūrinėse vietose. Šiuo metu yra susisiekta su įvairius kultūrinius renginius organizuojančiomis kavinėmis „Godo“ ir „O kodėl ne“, kurios sutiko bendradarbiauti su biblioteka ir suteikti jai erdves renginiams. Neįprastų erdvių pasirinkimas renginiams pritrauks ne tik daugiau jaunimo, bet ir padės bibliotekai atsiskleisti kaip šiuolaikiškai, bendruomeniškai ir jaunimui patraukliai kultūrinei įstaigai.

Baigiamasis koncertas. Hiphopo kultūra visuomet pasižymėjo kūrybingų ir save per šokį, grafiti, muziką ir kitas formas išreiškiančių žmonių susibūrimais. Tačiau bene dažniausiai su šia kultūra siejamas elementas yra repas. Renginio programoje numatoma trumpa ir šmaikšti Lietuvos repo istorijos apžvalga, repo dainos konkurso laureatų apdovanojimai bei muzikinis pasirodymas.