Projekte „Stotelė – hiphopas“ – nauji neformaliojo švietimo horizontai

Bibliotekų plėtros strateginėse kryptyse 2016–2022 m. numatoma plėtoti bibliotekų paslaugas, skatinančias inovacijų plėtrą bei didinti neformaliojo ugdymo paslaugų įvairovę. Atsižvelgdama į šias gaires, KAVB parengė projektą, kuriuo siekia skatinti jaunimo užimtumą per neformaliojo ugdymo veiklas bei didinti informacinį raštingumą ir naudojimąsi naujausiomis technologijomis, kurios šiais laikais svarbios ne tik kasdieniam gyvenimui, bet ir karjeros planavimui.

Pagal numatytas projekto veiklas, 2021 m. rudenį Vytauto Didžiojo universiteto Menų fakultete buvo vykdomas šešių edukacijų ciklas. Edukacijas vedė reperis ir improvizacijos meistras Rokas Grajauskas-Jama ir muzikos prodiuseris Simonas Pupeikis (DJ Bohne). Edukacijų metu buvo mokomasi improvizavimo gudrybių, DJ kontrolerio valdymo, muzikos kūrimo programos „Ableton“ pagrindų bei „Ableton“ programos pritaikymo gyviems pasirodymams.

Taip pat visą rudenį KAVB edukatorės Monika Gaidytė ir Ernesta Dambrauskaitė keliavo po Kauno regiono bibliotekas ir mokyklas bei vedė hiphopo edukacijas. Išvykų metu edukatorės moksleivius supažindino su lietuviško repo istorija, pristatė garsiausius lietuviškus hiphopo kultūros renginius, kvietė mokinius atlikti įtraukiančią užduotį „Tai hiphopas ar Maironis?“. Visgi moksleiviams labiausiai patiko trečioji edukacijos dalis, kurios metu jie buvo kviečiami patys sukurti tekstą apie savo mokyklą arba klasę, pasirinkti muziką ir surepuoti savo kūrinį. Tai daugiausia iššūkių ir šurmulio kelianti edukacijos užduotis. Gavę kūrybinę laisvę daugelis moksleivių puikiai susidorojo su šia užduotimi ir atskleisdami savo kūrybiškumą bei humorą stebino ne tik edukatores, bet ir savo mokytojus ir bendraklasius.

E. Dambrauskaitės ir M. Gaidytės nuotr.

Hiphopas neformaliam ugdymui

Neformaliam ugdymui pasirinkta Lietuvoje mažai žinoma ir praktikuojama hiphopo edukacija užsienyje ir ypač Jungtinėse Amerikos valstijose (JAV) yra gana plačiai taikoma ne tik užklasinėse veiklose, bet integruojama ir į pačias pamokas ar paskaitas. Hiphopo propagavimo centro (angl. The centre for Hip-hop advocacy) atstovai teigia, jog hiphopas buvo tiesiogiai atsakingas už įvairių technologijų, susijusių su patefonais, garso maišytuvais, DJ kontrolerių bei skaitmeninės garso įrangos evoliuciją. Tad hiphopo edukacija yra tinkama platforma, norint gilintis į skaitmeninės humanitarikos, kūrybinių industrijų bei socialinius klausimus. Be to, su tekstų ir muzikos kūrimu susijusios veiklos didina jaunimo raštingumą ir kūrybingumą, skatina kritinį mąstymą. Hiphopo edukacijų prieinamumas gali būti reikšmingas ir socialiai pažeidžiamam jaunimui, kuris neturi galimybės lankyti mokamus užsiėmimus ar įgyti norimas kompetencijas. KAVB, pasitelkdama hiphopą ir šiuolaikines technologijas siekia spręsti jaunimo laisvalaikio ir užimtumo problemas, skatinti kūrybiškumą bei technologinį raštingumą.

Nuo 1990 m. hiphopo švietimas vystosi kaip pasaulinis judėjimas. Daugelis anksčiausių mokymų buvo susiję su keturių pagrindinių kultūros elementų – didžėjavimo, grafičių, breiko ir repo – integravimu į jau egzistuojančias mokyklų programas. Pavyzdžiui, į fizinio lavinimo pamokas būdavo įtraukiami breiko elementai, o poezijos užsiėmimuose – repo muzika (Amanda Parris, 2016). Vis tik daugeliui hiphopo ir išsilavinimo ryšys gali skambėti prieštaringai ir būti sunkiai suprantamas. Tačiau, pavyzdžiui, dažnu atveju įvairūs grafičiai neleistinose vietose atsiranda tik dėl to, jog jauniems menininkams buvo užvertos durys į galerijas ar kitas legalias saviraiškos erdves, o jie patys tapo kriminalizuojami. Taip pat vienas populiariausių hiphopo kultūros elementų – repas – irgi dažnai siejamas su prieštaringai vertinamomis problemomis, kaip gaujų smurtas, narkotikų kultūra ir mizoginija.

E. Dambrauskaitės ir M. Gaidytės nuotr.

Reikia sutikti, kad šiuose kaltinimuose esama tiesos, tačiau remiantis klišėmis ir populiariai kalbant galima teigti, jog visose kultūrose ir muzikiniuose žanruose esama diskutuotinų ir nusistovėjusias vertybines sistemas griaunančių kūrinių. Visgi visuomenės skepticizmas repo atžvilgiu nėra vienpusis. Repas, kaip muzikos žanras, yra ypatingas tuo, kad į paviršių iškelia visuomenės ydas, sistemos klaidas, viešų asmenų silpnybes ir kitus socialinius aspektus, kurie gerokai rečiau paliečiami kituose žanruose. Kaip tik dėl šios priežasties projekte daugiausia dėmesio skiriama šiai muzikai, jos istorijai ir praktikai bei tikimasi, kad paauglių ir jaunimo pamėgtas žanras bei jo integravimas į edukacijas padės skatinti susidomėjimą socialiniais klausimais, išplės jaunimo susidomėjimą kūryba bei technologijomis, o bendrakūryba sumažins socialinę atskirtį.

Veiklos tęsiasi

Nors pirmasis projekto „Stotelė – hiphopas“ etapas jau baigiasi, siekiant išlaikyti veiklų sklaidą, KAVB erdvėse (Donelaičio g. 8) planuojama įrengti muzikos kūrimo erdvę, kurioje jaunimas ir visi norintys galės apsilankyti bei nemokamai pasinaudoti muzikos kūrimo „Ableton“ programa, kurios licenciją biblioteka įsigijo projekto metu. Erdvė bus draugiška ne tik pažengusiems muzikos kūrėjams, bet ir pradžiamoksliams, nes kiekvienas atėjęs galės pasinaudoti Simono Pupeikio parengta instrukcija, kaip naudotis „Ableton“ programa bei jo įrašyta vaizdo paskaita apie šios programos pritaikomumą. Šioje erdvėje taip pat bus ir DJ kontroleris, kurį naudodami lankytojai galės mokytis su juo dirbti arba savarankiškai kurti muzikos miksus. 2022 m. biblioteka numato paskelbti repo dainos konkursą, kuriuo tikisi ne tik sudominti jaunimą, bet ir paskatinti jį apsilankyti bibliotekoje bei pasinaudoti projekto metu įgyta įranga. Kitais metais įvairiose Kauno miesto erdvėse taip pat numatomas ir penkių susitikimų ciklas su hiphopo kultūros atstovais, tad biblioteka kviečia aktyviai sekti naujienas KAVB svetainėje ir feisbuko puslapyje.

„Stotelę – hiphopas“ projektą dalinai finansuoja Lietuvos kultūros taryba.