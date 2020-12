2020-ieji Kaune: pilni iššūkių, bet su solidžiu darbų kraičiu

Nepaisant pandemijos ir karantino sukeltų sunkumų, Kaunas 2020-uosius užbaigia su solidžiu darbų kraičiu. Nemažai jų per šiuos metus pradėta ar įsibėgėjo dar didesniu mastu. Kauno meras Visvaldas Matijošaitis sako, kad įgytas pagreitis neturi mažėti ir šiuo sudėtingu laikotarpiu, tačiau šiandien ypač svarbu greta miesto plėtros pastebėti bei įvertinti pačių kauniečių pastangas ir iniciatyvas, rūpinantis vieni kitais, kad išliktume saugūs ir sveiki.

„Naujųjų išvakarės – geras laikas apžvelgti besibaigiančius metus. 2020-ieji buvo pilni iššūkių. Tačiau tai nesukliudė tęsti Kaune pradėtus darbus ir imtis naujų. Veiksmo tikrai netrūko ir jis tebevyksta pilnu tempu.

Negalime sau leisti lėtinti šiandieninį miesto ritmą – per daug įdėta jėgų, kad pasiektume tokį pagreitį. Jis aprėpia daugybę sričių – nuo didžiųjų projektų, patogių kelionių mieste, rūpesčio mažaisiais kauniečiais iki gatvės meno kūrinių. Pandemija vis tiek baigsis ir visi grįšime į mums įprastas gyvenimo vėžes. Kad tai įvyktų kuo greičiau, kol kas privalome susitelkti ir bent dabar trumpam stabtelėti, kad išvengtume dar skaudesnių padarinių“, – kalbėjo Kauno meras Visvaldas Matijošaitis.

Paprastai prognozuoti vengiantis V. Matijošaitis tiki, kad 2021 metai Kaunui bus turiningi. Pirmiausia beliko vos žingsnis – tik vieneri metai – iki 2022-ųjų, kuomet Kaunas taps Europos kultūros sostine.

Be to, per artimiausius metus planuojama finišuoti su nemaža dalimi miestui svarbių darbų. Bus baigti statyti naujieji Kauno ledo rūmai, darželis Šilainiuose bei tiltas į Nemuno salą, vedantis būsimo mokslo muziejaus ir vandens sporto centro link. Taip pat po rekonstrukcijos duris atvers kino teatras „Romuva“ ir sporto halė. Nuo praėjusios vasaros naujoje „Bangpūčio“ irklavimo bazėje plušantys sportininkai netruks sulaukti ir pilnai išgilintos trasos bei visos jai reikiamos infrastruktūros, kad Lampėdžio ežere galėtų vykti aukščiausio rango varžybos.

„Šiandien turime matyti ne tik tai, ką veikia miestas, bet ypač svarbu pastebėti tuos herojus, kurie stengiasi dėl mūsų visų. Pirmiausia turime žemai nusilenkti medikams už jų titanišką darbą. Specialiosios tarnybos, mokytojai, socialinės srities darbuotojai, įvairios organizacijos bei pavieniai savanoriai savaip prisideda apsaugant miestą bei jo žmones. Noriu padėkoti ir patiems kauniečiams už tai, kad išliko sąmoningi. Naujųjų išvakarėse nepraraskime atsakomybės jausmo. Privalome išlikti sveiki, nes Kauno laukia dar vieni pozityvių pokyčių metai“, – teigė Kauno miesto meras.

Apibendrinus 2020-uosius, nesunku sudaryti ryškiausių momentų dešimtuką. Tai įvykiai ir darbai, kuriuos kauniečiai pastebėjo labiausiai.

Trigubos statybos Nemuno saloje

Šiemet Nemuno saloje įkastos dvi statybų pradžią žyminčios kapsulės. Greta „Žalgirio“ arenos kyla daugiafunkcis vandens sporto centras su olimpinio dydžio baseinu, SPA zona bei sporto klubu. Netoliese darbai verda ir vienintelio šalyje mokslo muziejaus „Mokslo sala“ statybvietėje, o čia pat – ir naujas tiltas į salą.

Atgijusi Vienybės aikštė

Neatpažįstamai pasikeitusi erdvė tapo viena lankomiausių Kaune. Tai jau nebe ta vieta, pro kurią buvo patogu praeiti – dabar čia norisi pabūti. Po rekonstrukcijos aikštę papuošė fontanas, dirbtinis upelis, suoliukai ramiam poilsiui, apšvietimas, sutvarkytos aikštės prieigos, įrengta požeminė stovėjimo aikštelė. 2021-aisiais planuojama iš pagrindų rekonstruoti ir kitapus S. Donelaičio gatvės esantį Studentų skverą.

Erdvė irkluotojų pergalėms

Senus, aptriušusius statinius Lampėdžio krante pakeitė moderni sporto mokyklos „Bangpūtys“ irklavimo bazė – šiuolaikiškas dviaukštis kompleksas su dviem treniruočių salėmis, seminarų erdve, administracinėmis patalpomis ir visais patogumais. Kieme – naujutėlaičiai elingai. Netrukus bus baigta gilinti ir 2 km ilgio trasą.

Kokybiškas viešasis transportas

Investicijos į viešojo transporto parką nemažėjo ir šiemet. Į gatves išriedėjo didžioji dalis iš 100 naujutėlaičių hibridinių MAN autobusų. Vokiškos transporto priemonės garantuoja ne tik didesnį komfortą keleiviams, bet ir mažesnį triukšmą bei oro taršą gatvėse. „Kauno autobusų“ planuose numatyta ir daugiau naujovių.

Galerija po atviru dangumi

Projektai „Gyvos sienos“ ir „Kauno akcentai“ nesiliauja stebinę naujais meno kūriniais. Šiemet ant pilkų pastatų sienų nugulė 5 didelio mastelio piešiniai. Gatvės meno festivalis davė laisvę menininkų kūrybai atveriant dvi sienas legaliems piešiniams. Nuolat augančią miesto ekspoziciją papildė 4 nauji akcentai iš kitų meno sričių.

Dėmesys kūdikiams ir tėvams

Daugiau kaip 2 tūkst. šeimų šiemet sulaukė ypatingo miesto pasveikinimo susilaukus kūdikio. Joms įteikti gyvenimo pradžios kraiteliai – nuo būtiniausių daiktų mažųjų kauniečių auginimui iki specialių dovanėlių tėvams. Daugiau apie kūdikio kraitelį – Instagram paskyroje kad_augtum_laimingai.

Atgimusi Laisvės alėja

Šįmet užbaigus ilgiausios pėsčiųjų gatvės Rytų Europoje rekonstrukciją, kauniečius džiugina ne tik nauja granitinė danga, bet ir rekonstruotas žymiausias Kauno fontanas, pasodinti nauji želdynai, atnaujinti mažosios architektūros elementai. Keičiasi ir Laisvės alėjos prieigos: sutvarkyta L. Sapiegos gatvė, paskutiniai štrichai dėliojami Kęstučio g., darbai įsibėgėja alėją kertančioje S. Daukanto gatvėje bei Muzikinio teatro prieigose.

Lietuviškasis „Silicio slėnis“

30 hektarų teritorijoje įsikūrusiame Aleksoto inovacijų pramonės parke (AIPP) kuriama infrastruktūra būsimiems investuotojams. Naujos požeminės komunikacijos, gatvės, dviračių takai, apšvietimas – visa tai jau visai prie pat pabaigos. Neužilgo prasidės senojo sraigtasparnių remonto angaro konversija. Pastatas taps erdve laboratorijoms ir tyrimų centrams. AIPP planuojama sukurti per 1000 aukštos kvalifikacijos darbo vietų ir pritraukti 90 mln. eurų investicijų. Lapkričio mėnesį pramonės parkas įtrauktas į visai Lietuvai svarbių projektų sąrašą.

Daugiau darželių kauniečiams

Kas keletą metų Kaune atidaroma po naują darželį. Pokyčiams pradžią davė 2016 m. S. Žukausko gatvėje atidarytas darželis „Aviliukas“. Po dvejų metų Aleksote, J. Kumpio gatvėje duris atvėrė 100 vietų darželis „Dvarelis“. Šiemet startavo pirmosios per kelis dešimtmečius statybos „nuo nulio“ – Šilainiuose, Kuršių g. jau aiškiai matomi naujo 200 vietų darželio kontūrai.

Akivaizdu, kad augančiam Kaunui reikia daugiau ugdymo įstaigų, todėl naujam gyvenimui rengiamės prikelti buvusį darželį Vilijampolėje, Jūratės gatvėje. Sparčiai augančiuose Romainiuose projektuojamas darželis Vijūkų gatvėje.

Ąžuolyno išsaugojimo darbai

Vasarą oficialiai startavo kompleksiniai Kauno ąžuolyno rekonstrukcijos darbai. Ruošiantis kapitališkai atnaujinti viso parko infrastruktūrą – takus, mažąją architektūrą bei laisvalaikio erdves, – čia tęsiami ir gamtotvarkos darbai. Atliekama lajų korekcija, sutvirtinimas, sausų šakų bei menkaverčių želdinių šalinimas, taip sudarant palankias sąlygas šimtamečiams ąžuolams ir toliau puošti didžiausią Europoje miesto ąžuolyną. Greta pilnu tempu vyksta S. Dariaus ir S. Girėno stadiono statybos, toliau vyksta sporto halės rekonstrukcija, ruošiamasi Sporto gatvės aikštės atgimimui ir naujojo lengvosios atletikos maniežo statyboms.