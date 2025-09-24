ACE²: vertybių ir mobilumo savaitė Lietuvos inžinerijos kolegijoje

9 kartus daugiau galimybių
Aljansas ACE²-EU (Applied, Connected, Entrepreneurial & Engaged European University) jungia devynias aukštąsias mokyklas. Tai dinamiškas tinklas, kuriantis bendras studijų programas, skatinantis inovacijas bei užtikrinantis daugiau galimybių studentams įgyti tarptautinės patirties.
Pasak LIK direktorės dr. Linos Girdauskienės, bendradarbiavimas aljanse reiškia devynis kartus daugiau kolegų, studentų ir galimybių.
„Šios partnerystės sėkmė glūdi visų aljanso partnerių panašumuose ir skirtumuose. Mes visi esame unikalūs, bet tuo pačiu vienijami bendro tikslo. Mūsų pastangos ir nuoširdus noras dirbti kartu leidžia įveikti skirtingus požiūrius ir patirtis. Būdami ir dideli, ir maži, tarpdisciplininiai ir specializuoti, mes ieškome bendrų sprendimų.
Būtent šias stiprybes ir norėjome išnaudoti mūsų kolegijos organizuojamoje mobilumo savaitėje, kurioje susirinko devynių Europos šalių aukštųjų mokyklų atstovai – rektoriai, prorektoriai, dekanai, tarptautinių ryšių koordinatoriai, dėstytojai ir, svarbiausia, studentai, nes ir jie patys turėjo galimybę prisidėti prie jiems kuriamo ir aktualaus produkto“, – sakė kolegijos vadovė.
Vienos iš renginio koordinatorių, ACE²-EU vadovės, Aplinkos inžinerijos fakulteto dekanės Gitanos Vyčienės teigimu, ši renginių, diskusijų ir dirbtuvių kupina savaitė padėjo išryškinti aktualiausias tendencijas bei sudėlioti pagrindus tarptautiniam mobilumo didinimui.
„Savaitės metu daug dėmesio skirta mobilumui ir aljanso suteikiamoms galimybėms. Nors daugelis mūsų mobilumą sieja su „Erasmus+“ pusmečio ar metų trukmės mainais, ACE²-EU siūlo ir kitokias galimybes – trumpuosius mobilumus. Tai gali būti penkių dienų kursai, intensyvios programos, jungtiniai moduliai, kuriuose dalyvauja studentai iš visų aljanso narių. Tokios formos leidžia trumpam atsitraukti nuo kasdienės rutinos, įgyti naujų žinių bei patirties, sustiprinti tarptautinį bendravimą. Iki 2025 m. pabaigos planuojama studentams pasiūlyti bent septynis tokius modulius“, – teigė G. Vyčienė.
Vertybių svarba auga
Žinoma, diskusijų savaitės metu kalbėta ne tik apie galimybes, bet ir apie iššūkius.
„Matome, kad studentai išskyrė tris pagrindinius faktorius, kurie juos sulaiko nuo tarptautinių projektų. Jie akcentavo baimę keisti įprastą rutiną, darbo ir studijų derinimo problemas bei kalbos ar kultūrinius barjerus. Administracija ir dėstytojai savo iššūkiais mato papildomą krūvį, tenkantį įtraukiant naujas veiklas į jau ir taip intensyvią darbotvarkę, laiko stoką ir poreikį didesniam institucijos finansiniam skatinimui.
Tačiau būtent čia gimė ir bendros strategijos, kaip šias kliūtis įveikti: nuo aiškių mobilumo gidų kūrimo ir viešinimo kampanijų iki ilgalaikių sprendimų, leidžiančių mobilumą paversti savaime suprantama studijų dalimi“, – sakė ji.
Diskusijų metu išryškėjo, kad jaunoji karta turi stiprų vertybinį stuburą. Šiandien kaip niekada jaunimui aktualu – tvarumas, lygios teisės ir galimybės, demokratija ir laisvė.
„Studentai ir dėstytojai daug diskutavo apie vertybinį pasaulį ir jo svarbą tiek akademiniame, tiek visuomeniniame gyvenime. Matome, kad, pavyzdžiui, tvarumo idėjos studentams yra daug artimesnės nei vyresnėms kartoms, o demokratijos vertybės, anksčiau laikytos savaime suprantamomis, šiame politiniame kontekste vėl įgijo ypatingą aktualumą. Jauni žmonės labai aiškiai mato, kad be šių vertybių neįmanoma kurti tvarios visuomenės. Jų balsas šiame procese yra labai svarbus“, – pabrėžė ACE²-EU vadovė, Aplinkos inžinerijos fakulteto dekanė Gitana Vyčienė.
LIK kartu su partneriais numato plėtoti daugiakalbius modulius, rengti mobilumo gidus ir integruoti Europos vertybes į studijų programas. Tai yra kryptingi žingsniai link stipresnės, įtraukesnės ir modernesnės Europos aukštojo mokslo erdvės.
