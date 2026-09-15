Apsilankymas turguje: grybai brangūs, bet pirkėjų netrūksta

Dėl vykstančių remonto darbų šiuo metu didžioji dalis Stoties turgaus neveikia, tačiau prekyba grybais, vaisiais, daržovėmis, gėlėmis čia tebevyksta.
Turgaus pakraštyje Vytauto prospekte – prekystaliai su dėžėmis, stiklainiais, plastikiniais indeliais su grybais. Daugiausia siūloma voveraičių ir raudonviršių, tačiau yra ir baravykų. Už jų kilogramą pardavėjai prašo 15–16 eurų.
Pasak prekybininko Michailo, nors baravykų miškuose nedaug, jų kaina, palyginti su praėjusiais metais, beveik nepasikeitė.
„Grybų pastaruoju metu parduodu daug. Baravykų kilogramas kainuoja apie 15 eurų, šilbaravykiai – apie 4–5 eurus. Žmonės perka įvairiai – vieni renkasi voveraites, kiti rudmėses, tačiau populiariausi išlieka baravykai. Grybaudamas dabar dažniausiai randu šilbaravykius, o baravykų mažai“, – pasakojo jis.
„Už litrą voveraičių prašau 3–4 eurų, raudonviršių kilogramą – 15 eurų, baravykų – 16 eurų. Žmonės dažniausiai renkasi voveraites ir baravykus, tačiau baravykų šiuo metu miškuose mažai“, – vardijo grybais prekiavusi Evelina. Pasak jos, prekyba kiekvieną dieną būna skirtinga, tačiau pirkėjų netrūksta.
Prekybininkė Regina pasakojo, kad grybauja savo malonumui, todėl parduoda tik dalį surinktų grybų: „Grybų šiais metais nepardaviau labai daug. Grybauju dėl savęs, o parduodu tik tai, kas lieka. Pastebėjau, kad šį sezoną nemažai sukirmijusių grybų. Už makavykų indelį prašau 3 eurų.“
Daugelis kalbintų pirkėjų teigė, kad grybai šiemet brangūs.
„Pirmus metus perku grybus turguje, anksčiau visuomet grybaudavau prie savo namų pati, bet šiemet nepavyko rasti. Grybai brangūs – už mažą indelį baravykų, kurio užtektų tik grybų padažui, sumokėjau 9 eurus“, – sakė viena pirkėjų.
Tuo metu pirkėja Valerija teigė, kad šiemet turguje grybų pasiūla maža, o kainos – didesnės nei pernai.
„Grybai turguje šiais metais brangūs. Kiekvienais metais grybams skiriu apie 100 eurų, tačiau šiemet dar nieko neišleidau. Praėjusiais metais šilbaravykių, kuriuos perku dažniausiai, kilogramas kainavo apie 10 eurų, o šiemet jie gerokai brangesni“, – pastebėjo Valerija.
Vis dėlto ne visi kalbinti pirkėjai vienodai vertino grybų kainas. Viena pirkėjų teigė, kad grybai nėra labai brangūs – esą jų kaina atitinka įdėtą darbą.
Žmonės dažniausiai renkasi voveraites ir baravykus, tačiau baravykų šiuo metu miškuose mažai.
„Grybaujant reikia įdėti daug darbo, be to, miškuose gausu erkių. Įvertinus grybautojų pastangas, manau, kad kainos yra geros“, – sakė pirkėja.
Prekybininkai tikisi, kad palankūs orai netrukus papildys grybų derlių, o pirkėjai ir toliau turguje aktyviai ieškos rudens vaišių.
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