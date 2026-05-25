Bangos, greitis ir ekstremalios emocijos: Kaune startavo vandens motociklų sezonas

„Gegužė – pats metas vandens sporto sezono startui“, – tarsi vienu balsu kartoja kasmetinių, jau tradicija tapusių lenktynių „Kaunas Jet“ dalyviai.
Šeštadienį Nemuno upėje įprastą ramybę keitė greitis ir variklių garsai, o pačiame sezono atidaryme prie starto linijos stojo ne profesionalai, o visiški šio sporto mėgėjai naujokai, jėgas išbandę slalomo rungtyje.
„Šį kartą – ne sportininkams, o būtent mėgėjams. Tai yra paprastiems kauniečiams, kurie gali išbandyti vandens motociklą truputėlį kitaip – ne taškydamiesi, ne plaukdami bet kur, o būtent išbandydami savo jėgas trasoje ir įveikdami ją laikui“, – pasakojo Lietuvos vandens motociklų sporto federacijos prezidentas Tomas Gurkšnys.
Dalyviai varžėsi trijose skirtingose kategorijose: jaunių, moterų ir vyrų. Tarp jauniausiųjų geriausiai pasirodė ir pergalę nuskynė Jokūbas Petruškevičius.
Visas reportažas – LNK vaizdo įraše:
„Emocijos tikrai geros, lekia. Nežinau, ką čia dar pasakius. Tikrai patiko. Man gerai sekėsi, bent jau mano atžvilgiu. Pralėkiau viską, šiek tiek pašokinėjau per bangas. Neblogai“, – kalbėjo J. Petruškevičius.
Vyrų gretose varžovams vilčių nepaliko Kęstutis Genys. O štai moterų klasėje nepralenkiama buvo Karina Grigaitienė.
„Nežinau, labai daug visko ir tiesiog važiavau, plaukiau. Patiko. Dabar reikės pirkti vandens motociklą“, – juokėsi K. Grigaitienė.
Šiomis varžybomis duota simbolinė įžanga ir jau kitą savaitgalį prasidėsiančioms Lietuvos vandens motociklų pirmenybėms, kuriose varžysis profesionalai. Pirmosios lenktynės vyks Lenkijoje, o vėliau čempionatas keliaus per Birštoną, Elektrėnus, Kupiškį ir rugsėjį simboliškai finišuos Kauno mariose.
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