Bendruomenės pareigūnė ragina mažuosius eismo dalyvius vasarą praleisti saugiai

Todėl itin svarbu, kad vaikai dalyvaudami eisme būtų budrūs ir matomi, žinotų Kelių eismo taisykles (toliau – KET) ir kasdien saugiai pasiektų savo kelionių tikslus. Apie vasaros sezoną ir tai, kas svarbu jauniausiems eismo dalyviams bei jų tėvams, papasakojo Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato (toliau – Kauno apskr. VPK) Viešosios tvarkos valdybos bendruomenės pareigūne Jovita Pakeltiene.

Jau įprasta, jog ne vienerius metus Kauno apskrities policijos pareigūnai visą rugsėjo mėnesį skiria ypatingą dėmesį jauniausiems eismo dalyviams – dovanoja ne tik atšvaitus, bet ir dalijasi žiniomis apie eismo saugumą. Ne išimtis ir birželio pradžia, kai mažiesiems eismo dalyviams prasideda ilgosios vasaros atostogos.



„Vaikus saugaus eismo tema šviečiame nuolat. Supažindiname su pagrindinėmis KET. Susitikimų metu žiūrime interaktyvius prevencinius filmukus, sprendžiame praktines užduotis, išaiškiname, kad atšvaitas yra labai maža, tačiau labai svarbi gyvybę sauganti detalė“, – kalbėjo J. Pakeltienė.

Tačiau pareigūnė pridūrė, jog didžiausi vaikų mokytojai yra tėvai. „Tėvų indėlis yra vienas pagrindinių veiksnių, lemiančių vaikų elgesį bei įpročius kelyje. Mes galime nuolat šviesti vaikus, priminti pagrindines KET ir aiškinti, kodėl svarbu jų laikytis, kodėl atšvaitas ar šalmas važiuojant dviračiu yra būtinas. Tačiau, jeigu grįžę namo vaikai matys kitokį tėvų elgesį, pavyzdžiui, vienas iš tėvų vaiką sugalvos iki parduotuvės pavežti su elektriniu paspirtuku, kai ši transporto priemonė yra skirta tik vienam asmeniui, vargu, ar policijos pareigūnai pasieks norimų rezultatų. Pirkdami savo vaikams dviračius ar paspirtukus, jie turėtų nepamiršti ir šalmo bei kitų saugos priemonių, reikalingų saugioms kelionėms“, – kalbėjo J. Pakeltienė.

Bendruomenės pareigūnė pasakojo, kad, atšilus orams, neretai pastebi neatsakingą ir neapdairų važiavimą elektriniais paspirtukais, dviračiais. Ir nors ši pramoga yra puikus laisvalaikio praleidimo būdas, tačiau šie eismo dalyviai dažnai patenka į nelaimingus įvykius.



„Elektrinis paspirtukas yra prilyginamas motoriniam dviračiui, o motoriniam dviračiui galioja tos pačios KET, kurios taikomos dviratininkams. Žinoma, važiavimas tokiomis transporto priemonėmis būtų saugus dėvint šalmą, kuris privalomas visiems dviračius ir paspirtukus vairuojantiems nepilnamečiams, dėvint liemenę su šviesą atspindinčiais elementais bei įsitikinus, jog dviratis ar elektrinis paspirtukas yra techniškai tvarkingi“, – aiškino Kauno miesto bendruomenės pareigūnė.



Deja, policijos pareigūnų teigimu, retas dviratininkas žino visas KET ir važiuoja su techniškai tvarkinga transporto priemone. Neretai dviratininkams pritrūksta garso signalų, kurie yra privalomi, raudonos šviesos atšvaito arba raudonos šviesos žibinto dviračio gale, oranžinės šviesos atšvaitų, pritvirtintų prie ratų stipinų. Pareigūnai priminė, jog važiuodamas kelkraščiu, pėsčiųjų ir dviračių taku, šaligatviu, dviračio vairuotojas privalo duoti kelią pėstiesiems, neturi jiems trukdyti ar kelti pavojaus, o pro pat pėsčiąjį leidžiama važiuoti 3 – 7 km/val. greičiu, paliekant tokį tarpą, kad eismas būtų saugus. Be to, be suaugusiųjų priežiūros, vaikai keliu su dviračiu ar elektriniu paspirtuku gali važiuoti tik nuo 14 metų, jeigu būna išklausę mokymus ir išlaikę egzaminą ir gavę pažymėjimą, tą daryti gali nuo 12 metų. Nuo 8 metų vaikai gali važiuoti tik su suaugusiojo priežiūra.

Skubėjimas, KET neišmanymas, neatidumas – vienos pagrindinių daugiausiai nelaimingų atsitikimų keliuose ir gatvėse sukeliančių priežasčių.



„Todėl labai svarbu, jog vaikai žinotų, kad kertant važiuojamąją dalį reikia apsidairyti – privaloma visapusiškai įsitikinti, kad įžengti į gatvę yra saugu ir jokiais būdais nebėgti. Reikia atminti ir tai, jog pati perėja dar nereiškia šimtaprocentinio saugumo. Taip, ji suteikia pėsčiajam teisę pereiti gatvę ir pirmenybę, tačiau perėja nereiškia, kad vairuotojas pastebės pėsčiąjį ir automobilis tikrai sustos.



Raginame vaikus prie perėjų nesielgti neprognozuojamai, neišeiti į gatvę staiga, įdėmiai apsidairyti, nesinaudoti mobiliuoju telefonu ar garsiai neklausyti muzikos, kuri gali išblaškyti dėmesį. Tos pačios taisyklės galioja ir paspirtukų bei dviračių vairuotojams, kertant pėsčiųjų perėją būtina nulipti nuo savo transporto priemonės ir ją persivesti. Tamsiu paros metu – pėsčiasis ar dviratininkas, vardan savo saugumo, turi būti pasipuošęs atšvaitu“, – tikino J. Pakeltienė.