 Budrys Kauno IX forte pagerbė Holokausto aukų atminimą

Budrys Kauno IX forte pagerbė Holokausto aukų atminimą

2026-01-27 17:20
Austėja Paulauskaitė (ELTA)

Antradienį užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys Kauno IX forte pagerbė Holokausto aukų atminimą.

„Sausio 27–ąją, minint tarptautinę Holokausto aukų atminimo dieną, užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys pagerbė Holokaustų aukų atminimą Kauno IX forte, kur buvo žudomi ne tik Lietuvos, bet ir iš Prancūzijos, Austrijos, Vokietijos, tuometinės Čekoslovakijos ir Lenkijos atvežti žydai“, – rašome ministerijos pranešime.

„Holokaustas – didžiausias nusikaltimas ir giliausias moralinis nuopuolis, kuriam vykdyti reikėjo ne tik kruopščiai parengto plano, bet taip pat stebėtojų ir talkininkų. Reikėjo baimės, abejingumo ir pragmatiškumo. Šiam nusikaltimui pasipriešinti – narsos. Prisiminkime aukas. Įsipareigokime principingai kovoti su antisemitizmu bei visomis neapykantos formomis – dėl saugesnės, vieningesnės ir klestinčios visuomenės Lietuvoje ir pasaulyje“, – cituojamas K. Budrys.

Prieš 81 metus buvo išvaduota didžiausia nacistinės Vokietijos koncentracijos ir naikinimo stovykla – Aušvicas–Birkenau. Vien šiame mirties fabrike sistemingai sunaikinta daugiau nei milijonas žmonių. Absoliuti dauguma jų – žydai.

Šiame straipsnyje:
Kauno IX fortas
Holokausto aukų atminimas
Kęstutis Budrys

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Komentarai

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Komentarai

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idomu
Kada pagerbs holokausto vykdomo Palestinoje aukas?
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oi,oi,bijom tie
O kodel kitu tautu nemato,kiek tautu iszudyta,ju niekas nepagerbe.Kas sukelia tuos karus,sukelimus,kas treme zmones,zudydavo,klas parasus dejo zudymams.Visi rekia del tu zudyniu,bet kodel jus bijot sarasus paviesinti,jug ten visi dauguma veikejai ,kurie dirbo pries lietuva,ko bijot-teisybes,patys zudet,patys reket ant kitu.Kodel kotos tautybes nutylima,jug ne vien jie buvo vieni.Kas zydu jaunima skatino veikti pries lietuva,kodel visa tiesa nutylama.Kasdien holokaustas,o kas ji sukure,kas gavo premija uz plana,jug yra pavardestu isradeju,ko tylit ,teisybe neparanki,kur sarasai KGB,NKVD.
1
0
dušanski smarvė
Prie ko čia tas budrys? O gal jis dar ir žydas?
5
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