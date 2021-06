Chaosas prie Kauno vakcinavimo centro tęsiasi: įspėja – be registracijos žmonės neskiepijami

Viešojoje erdvėje pranešus apie Nacionalinio kraujo centro (NKC) organizuojamą vakcinacijos turą per Lietuvą, nemažai žmonių klaidingai suprato šią žinią. Dėl to ir Kaune prie Ledo rūmų, kur įkurdintas vakcinavimo centras, netrukus nusidriekė žmonių virtinė, tarp kurių dalis atvykusiųjų buvo be išankstinės registracijos.