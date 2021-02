COVID-19 situacija Lietuvoje: kuriose savivaldybėse sergamumas mažiausias?

Vilčių, kad COVID-19 pandemija traukiasi, vis daugiau didžiojoje daugumoje visų 60-ies Lietuvos savivaldybių. Neringoje per paskutines septynias dienas ištyrus 50 ėminių, nepatvirtintas nė vienas infekcijos atvejis. Vis dėlto kitose savivaldybėse jų būta, kai kur – ir nemažai.

Kaune, šį antradienį skelbiamais oficialiosios statistikos duomenimis, skaičiuojant per visą pandemijos laikotarpį, jau pasveiko 19 773 žmonės (de jure – 15 072). Šiuo metu COVID-19 serga 5720 (de jure – 1019) kauniečių. Iki šiol miestiečiams nustatyti 21 437 ligos atvejai, per 14 pastarųjų dienų – 273,1 naujo koronaviruso infekcijos atvejo 100 tūkst. gyventojų.

Nacionalinis visuomenės sveikatos centras pranešė, kad antradienį šalies santykinis sergamumo rodiklis – 257,4 atvejo 100 tūkst. gyventojų. Visoje šalyje COVID-19 šiuo metu serga 9609 (statistiškai), 59 381 (deklaruota) žmogus. Registruotų ligos atvejų – 191 264. Pasveiko 175 278 (statistiškai), 125 506 (deklaruota) gyventojai. COVID-19 infekcijos aukomis Lietuvoje tapo 3095 gyventojai, iš viso mirė 6002 užsikrėtę koronavirusu asmenys. Iš jų dešimtadalis buvo Kauno miesto gyventojai.

svarbu.kaunas.lt nuotr.

Pagal naujausią COVID-19 situacijos šalyje apžvalgą, geriausiai įveikti virusą dabar sekasi Birštono savivaldybėje gyvenantiems žmonėms – per keturiolika pastarųjų dienų čia nustatyta vos septyniolika naujų ligos atvejų 100 tūkst. gyventojų. Šilalės rajone – 49 atvejai.

Iš viso jau aštuoniose Lietuvos savivaldybėse santykinis sergamumo koronaviruso liga rodiklis per minimą dviejų savaičių laikotarpį nesiekia 100 atvejų 100 tūkst. gyventojų. Tarp to aštuonetuko nėra nė vienos didžiosios savivaldybės, turinčios apie 100 tūkst. bei daugiau gyventojų.

Iš pastarųjų savivaldybių už kitas kiek pranašesnė (mažesniu santykiniu sergamumo COVID-19 rodikliu) šiuo metu yra Kauno rajono savivaldybė (232 atv. 100 tūkst. gyventojų per 14 dienų). Visose kitose (didžiosiose) savivaldybėse šalies vidutinis rodiklis yra viršytas. Šiaulių mieste jis siekia 264 atv. 100 tūkst. gyventojų, Kauno bei Panevėžio miestų savivaldybėse – po 273 atv., Vilniaus mieste – 295 atv. Klaipėdoje – 382 atv. 100 tūkst. gyventojų.

Aukštu sergamumo lygmeniu vis dar išsiskiria Visagino savivaldybė (661 naujas COVID-19 atv. 100 tūkst. gyventojų per pastarąsias dvi savaites). Per septynias dienas čia dėl koronaviruso infekcijos nustatymo atlikus 379 tyrimus, gauta 17,2 proc. teigiamų atsakymų. Lygiai tiek, kiek ir Biržų rajono savivaldybėje, kur pastarąją savaitę ištirti 343 ėminiai. Tuo pat metu Joniškio rajone ligos diagnozė patvirtinta vos 1,2 proc. tiriamųjų (testavimo apimtis per 7 dienas buvo 248 tyrimai).

Vilniuje patvirtintų COVID-19 infekcijos atvejų jau yra netoli 40 tūkstančių (39 370). Šiuo metu serga 2342 (de jure – 14 277) vilniečiai. Pasveiko 36 064 (de jure – 24 139) gyventojai. Per savaitę atlikus 12 184 tyrimus, infekcija patvirtinta 6,5 proc. atvejų.