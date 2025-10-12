 Dariaus ir Girėno stadione – incidentas

Susitiko Ruginienė ir Tuskas
2025-10-12 22:08 klaipeda.diena.lt inf.

Sekmadienio vakarą aistrų Kaune netrūksta – Dariaus ir Girėno stadione susitiko Lietuvos ir Lenkijos futbolo rinktinės. 

Kaip matoma fotografo nuotraukose, vienas sirgalius bandė veržtis stadiono aikštės link, tačiau apsaugos darbuotojai jį sulaikė.

„Turimais duomenimis, buvo galimai susistumdymas einant link stadiono, tačiau smurto atvejų nefiksuota. Pranešimų negauta, – portalui kauno.diena.lt teigė Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Komunikacijos poskyrio vedėja Odeta Vaitkevičienė. – Nuotraukoje užfiksuotas sirgalius, kuris su vėliava pateko į pagrindinės aikštės prieigas. Asmuo išvesdintas, nustatinėjama tapatybė.“

E. Ovčarenko / BNS nuotr.

Stadione susitiko ne tik žaidėjai, sirgaliai, bet ir Lietuvos premjerė Inga Ruginienė bei Lenkijos ministras pirmininkas Donaldas Tuskas.

Iki rungtynių pradžios Lenkijos futbolo sirgaliai laiką leido centre, vėliau surengė eitynes.

Primename, kad komandos rungiasi dėl kelialapio į 2026 metų Pasaulio futbolo čempionatą.

