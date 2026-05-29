Daugiabutyje – sąmyšis dėl „Centinos“

Savavališki veiksmai
Savanorių pr. 298 daugiabučio gyventojų nerimą dar labiau padidino pastaruoju metu į viešumą iškylančios istorijos apie galimai savavališkus „Centinos“ veiksmus, juo labiau kad ši įmonė siejama su Kaune liūdnai pagarsėjusiu ir su teisėsauga reikalų turėjusiu Ričardu Babiansku.
Namo žmonės pasakojo iki šiol nerimaujantys dėl incidento, kai su R. Babiansku siejamos „Centinos“ ar kitos įmonės darbuotojai, keisdami viename bute radiatorių, savavališkai pateko į šilumos punktą ir iš daugiabučio sistemos išleido termofikatą.
Gyventojų teigimu, tokie veiksmai galėjo baigtis rimta avarija ir sukelti žalingų padarinių visam daugiabučiui.
Situacija ypač papiktino dar ir todėl, kad pats radiatoriaus keitimo procesas buvo filmuojamas, o vaizdo įrašai vėliau paviešinti socialiniuose tinkluose. Gyventojams tai atrodo kaip pabrėžtinai ciniškas demonstravimas savavališkai atliktų veiksmų.
„Kai pamatė, kas buvo padaryta, žmonės tiesiog negalėjo patikėti. Čia juk ne vieno žmogaus butas ir ne privatus namas – kalbame apie viso daugiabučio sistemą. Negalima ateiti, landžioti po šilumos punktą ir išleisti sistemos“, – piktinosi namo gyventojas Kazimieras.
Peržengtos ribos
Pasak jo, didžiausią nerimą sukėlė tai, kad šilumos punktas yra užrakinta techninė patalpa, į kurią pašaliniai asmenys apskritai neturėtų patekti. Kazimieras sako, kad į šilumos punktą buvo patekta be administratoriaus ir šilumos ūkio prižiūrėtojo žinios, o pati sistema rasta išdrenuota. Tą „Kauno dienai“ patvirtino ir namo priežiūrą atliekantys techninės priežiūros specialistai.
Gyventojai pabrėžė suprantantys, kad radiatorius butuose kartais tenka keisti, tačiau šiuo atveju, jų manymu, buvo peržengtos visos ribos. Pabrėžiama, kad namas turi savo administratorių ir aiškią tvarką, kaip atliekami darbai, susiję su šildymo sistema. Tačiau, kaip teigiama, šį kartą buvo nuspręsta veikti savavališkai.
„Visi supranta, kad tokie darbai turi būti derinami, o čia kažkas tiesiog atėjo, pateko į technines patalpas ir pradėjo leisti termofikatą. Jeigu būtų įvykęs gedimas ar trūkę vamzdžiai, padarinius būtų jautę visi gyventojai“, – kalbėjo Kazimieras.
Kreipėsi į policiją
Dėl R. Babiansko ir su juo siejamos įmonės „Centina“ veiksmų namo administratorius kreipėsi į policiją. Pareiškime policijai pažymima, kad neužpildyta šildymo sistema gali pradėti koroduoti, didėja cirkuliacinių siurblių ir armatūros gedimų rizika, o prieš naują šildymo sezoną būtina atlikti papildomus hidraulinius bandymus. Gyventojų teigimu, visa tai reiškia ne tik galimą pavojų namui, bet ir papildomas išlaidas.
Daugiabutyje stebimasi ir tuo, kad pasipiktinimą sukėlusi istorija buvo viešinama socialiniuose tinkluose. Pasak gyventojų, vietoj atsakomybės buvo pasirinktas demonstratyvus viešinimasis.
„Atrodo, kad žmogus net nesuprato, kokį pavojų galimai sukėlė. Dar filmuoja, kelia į feisbuką, tarsi tai būtų kažkoks žygdarbis. O juk galėjo palikti visą namą be šildymo, kurio sezonas prasidės mažiau nei po pusmečio“, – sakė Kazimieras.
Incidentas dar labiau įaudrino gyventojus, kai name pasirodė raginimai rinktis „Centina Servis Kaunas“ administratoriumi.
Gyventojai neslepia, kad jiems nerimą kelia ir pati R. Babiansko persona. Kaune jis ne kartą buvo minimas įvairiose nemaloniose istorijose ir sulaukęs teisėsaugos dėmesio. Žmonės sako nesuprantantys, kaip galima taip neatsakingai elgtis su viso daugiabučio infrastruktūra.
„Mes čia gyvename su šeimomis, senjorais, vaikais. Žmonės moka pinigus už normalią namo priežiūrą, o ne už tokius eksperimentus. Tokie dalykai negali būti toleruojami. R. Babianskas, atrodo, jau peržengė visas racionalias ribas ieškodamas lengvatikių, kurie juo patikėtų“, – svarstė Kazimieras.
Nesijaučia kaltas
Paprašytas pateikti savo komentarą dėl savivaliavimo šilumos punkte R. Babianskas viską neigė ir, kaip jam įprasta, kaltino konkurentus, tvirtino, kad jam siekiama pakenkti.
Jis tvirtino, kad pasakojimai, jog „Centina“ savavališkai pateko į šį šilumos punktą ir iš šildymo sistemos išleido termofikatą, yra melas.
Jis tvirtino, kad vandens iš viso namo sistemos neišleido ir šilumos punkte nebuvo. Tvirtino buvęs tik paslaugą užsakiusio gyventojo bute.
„Atvyko mūsų brigada ir suteikė namo gyventojui paslaugą. Nuėmėme radiatorių ir užaklinome to buto vamzdžius“, – sakė R. Babianskas.
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