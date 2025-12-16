 Dėl vandens tiekimo – svarbi informacija kauniečiams

Dėl vandens tiekimo – svarbi informacija kauniečiams

2025-12-16 16:30 klaipeda.diena.lt inf.

„Kauno vandenys“ pasidalijo svarbia informacija apie numatomą vandens tiekimo nutraukimą ir vandens pablogėjimą.

Dėl vandens tiekimo – svarbi informacija kauniečiams
Dėl vandens tiekimo – svarbi informacija kauniečiams / Asociatyvi freepik.com nuotr.

Bendrovė savo internetiniame puslapyje skelbia, kad nuo gruodžio 16 d. 23 val. iki gruodžio 17 d. 6 val. bus vykdomi Vičiūnų vandentiekio magistralinių linijų sklendžių permontavimo darbai vandentiekio linijų kamerose Pamiškės gatvėje, Panemunėje.

Nurodytu laikotarpiu Vičiūnų gyvenvietėje vandens tiekimas bus visiškai nutrauktas. Vandens tiekimą planuojama atstatyti gruodžio 17 d. ryte.

Dėl vykdomų darbų galimas laikinas vandens kokybės pablogėjimas (drumstumas) bei vandens slėgio sumažėjimas Centro, Senamiesčio, Šančių ir Vilijampolės mikrorajonuose.

Šiame straipsnyje:
vanduo
vandens tiekimas
Kauno vandenys

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų