Dėl vandens tiekimo – svarbi informacija kauniečiams

Bendrovė savo internetiniame puslapyje skelbia, kad nuo gruodžio 16 d. 23 val. iki gruodžio 17 d. 6 val. bus vykdomi Vičiūnų vandentiekio magistralinių linijų sklendžių permontavimo darbai vandentiekio linijų kamerose Pamiškės gatvėje, Panemunėje.
Nurodytu laikotarpiu Vičiūnų gyvenvietėje vandens tiekimas bus visiškai nutrauktas. Vandens tiekimą planuojama atstatyti gruodžio 17 d. ryte.
Dėl vykdomų darbų galimas laikinas vandens kokybės pablogėjimas (drumstumas) bei vandens slėgio sumažėjimas Centro, Senamiesčio, Šančių ir Vilijampolės mikrorajonuose.
Naujausi komentarai