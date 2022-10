Didmaišius lapams išbandę gyventojai: pasiteisino, tai – išsigelbėjimas rudenį

Bendrovė džiaugiasi, kad gyventojų susidomėjimas didmaišiais auga sulig kiekvienais metais – 2019 metais, kuomet pirmą kartą buvo pristatyta ši naujovė, Kauno mieste buvo išdalino viso labo 300 didmaišių. Užpernai – jau virš 1 tūkst., o pernai – net 3 tūkst. didmaišių. Planuojama, kad šiemet šie skaičiai bus dar didesni.

Sodininko patarimas

Šio metų laiko žavesį, atsidūrusį ant šaligatvių, grindinio, vis tik skubama sušluoti, surinkti, nes sušlapę lapai – slidūs, gali lemti pėsčiųjų traumas, be to, užkemša lietaus kanalizaciją ir pan. Dėl to apsileidėliams gresia baudos.

„Ir sode, darže nukritusius lapus patariu sugrėbti ir atsikratyti, nes jų sankaupos – patogi vieta augalų kenkėjams ir ligų sukėlėjams saugiai peržiemoti. Nepatingėkit, nesustumkit lapų po vaismedžiais ar vaiskrūmiais, negerai ir tiesiog palikti ant vejos. Ne vienas kaimynas jau pasimokė. Dabar visi viską sugrėbiame savo sklypuose, draugiškai prižiūrime ir bendrą teritoriją. Vasarą darbus labai palengvina „Kauno švaros“ konteineriai žaliosios atliekoms, o rudenį ir – didmaišiai“, – kalbėjo vienas patyrusių sodininkų ir sodininkų bendrijos vadovų.

Patogūs, daug telpa, juos atveža nemokamai, o už išvežimą prašo protingos kainos. Visiems rekomenduoju!

Anot jo, sugrėbti – vienas dalykas, tas nesunku, tačiau anksčiau daug nepatogumų sukeldavo tai, kad neturėdavo, į ką sudėti ir kur paskui dėti surinktus lapus.

„Kol nebuvau užmatęs didmaišių, galima sakyti, kankindavausi su tais lapais. Prekybos centrų maišai prekėms – patvarūs, bet jie ne tam skirti, per maži lapų kiekiams. Specialūs šiukšlėms skirti maišai irgi išbandyti ir man nepasiteisino. Didmaišiai labai palengvina rudeninį tvarkymąsi. Patogūs, daug telpa, juos atveža nemokamai, o už išvežimą prašo protingos kainos. Visiems rekomenduoju!“ – džiaugėsi vyras.

Ruduo: susitvarkyti su nukritusiais lapais – nelengva užduotis.

Išeitis ir daugiabučiui

Jam antrino Šilainių daugiabučių namų bendrijos pirmininkė. „Pas mus aplink daug medžių, krūmų. Patinka, kad supa tiek gamtos, ne tik mūras ir asfaltas. Bet rudenį būname užversti nukritusiais lapais. Gyventojus į talką prikviesti sunkoka, aplinkos tvarkymui samdome žmogų. Sušluodavo lapus ir palikdavo, sako, kur man juos dėti, žaliųjų atliekų konteinerio netoliese nėra. Vėjas juos vėl išnešiodavo visur“, – situaciją nusakė moteris.

Ji pati ne kartą buvo paslydusi ant sušlapusių lapų, vėjo atpūstų prie įėjimo į laiptinę. Laimei, atsipirko keliomis kraujosrūvomis.

„Šiemet paprotinti jau užsisakėme „Kauno švaros“ didmaišių“, – dėstė kaunietė, pridūrusi, kad kitais metais, kai pasibaigs sutartis su dabartiniu darbuotoju, planuoja kreiptis į „Kauno švarą“ ir dėl aplinkos tvarkymo paslaugos.

Rūšiavimo nauda

Lapus ir kitas žaliąsias atliekas (biologiškai skaidžias sodų, parkų ir kitų apželdintų teritorijų bei žemės ūkio naudmenų priežiūros ir tvarkymo atliekas) kai kurie gudruoliai sumoja deginti.

Kauno miesto savivaldybė primena, kad mieste ir gyvenvietėse tą daryti draudžiama. Toks draudimas, kurio nepaisymas užtraukia baudą nuo 30 iki 300 eurų, įvestas, nes degdamos atliekos išskiria kietąsias daleles, kurios teršia orą, daro neigiamą poveikį žmogaus sveikatai.

Žaliųjų atliekų jokiu būdu negalima mesti į mišrių atliekų konteinerį. Susimaišiusios su komunalinėmis atliekomis ima skleisti nemalonų kvapą, apsunkina atliekų tvarkymą. Žaliosiomis atliekomis užterštos komunalinės atliekos, patekusios į rūšiavimo gamyklas, gadina įrenginius, apsunkina išrūšiavimą ir sukelia sunkumų išgaunant kokybišką antrinę žaliavą.

Vaizdas iš žaliųjų atliekų surinkimo aikštelių/Kauno RATC nuotr.

Kauno miesto savivaldybės Aplinkos apsaugos skyriaus vedėja Radeta Savickienė akcentavo, kad žaliųjų ir kitokių atliekų rūšiavimas, kompostavimas arba atidavimas į joms skirtus punktus padeda užtikrinti tvarkingą aplinką, sumažinti vandens ir oro taršą bei pristabdyti miškų kirtimą, sumažinti atliekų tvarkymo kaštus ir t.t.

„Ypač dažnai žmonės juodus polietileninius maišus palieka prie pagrindinių gatvių. Gal gyventojams atrodo, kad taip miesto tvarkytojai juos geriau pamatys, tačiau taip elgtis neatsakinga. Tokios šalikelėse paliktos atliekos galiausiai išvežamos, bet pirmiausia visuomet bandoma nustatyti šiukšlintoją. Jei pamatote asmenį, kuris bando būti gudresnis už kitus, nedelsiant praneškite. Taip visi kartu kursime gražesnį miestą“, – ragino R.Savickienė.

Nutrenka ir neleistinose vietose

Situacija gerėja, bet vis dar pasitaiko neatsakingų asmenų, kurie žaliąsias ar kitokias atliekas palieka, išmeta ne tam skirtose vietose.

Norime atkreipti gyventojų dėmesį ir į tai, kad juodi polietileniniai maišai, prikimšti lapų, ir lyg niekur palikti bet kur ar prie pagrindinių gatvių apsunkina miesto tvarkymą.

„Prižiūrimuose kiemuose ir žaliose erdvėse, kitų žmonių sklypuose ar tiesiog šalia bendrojo naudojimo konteinerių į krūvą suversti lapai, numesti stambiagabaričiai, kitokie daiktai, išpiltos atliekos be viso kito gadina ir estetinį vaizdą“, – teigė „Kauno švaros“ viešųjų ryšių specialistas Jonas Tumpa, priminęs, kad kiekvieno žemės sklypo valdytojas – fizinis asmuo ar daugiabutis namas – yra atsakingas už atliekų, lapų surinkimą iš jam priklausančios žemės ir aplinkos tvarkymo darbus. Viešąsias erdves prižiūri Miesto tvarkymo skyrius, kuris duoda užsakymus „Kauno švarai“.

Sklypo nepriežiūra ir atliekų metimas, palikimas ne pagal paskirtį yra viešosios tvarkos nusižengimai, ir gali užtraukti baudą iki 600 eurų.

Kur kreiptis?

Prisidėdama prie miesto ir jų gyventojų tvarkingesnės, tvaresnės aplinkos „Kauno švara“ balandį – lapkritį teikia žaliųjų atliekų išvežimo paslaugą. Ją užsisakiusiems privačių namų gyventojams, bendrijoms ir/ar daugiabučiams namams suteikiami specialūs, tik žaliosioms atliekoms dėti skirti konteineriai.

Rudenį bendrijos, administratoriai, seniūnijos, įmonės ir fiziniai asmenys gali užsisakyti didmaišius. Ši „Kauno švaros“ idėja palengvinti visiems lapų surinkimo ir transportavimo naštą dalijant didmaišius iš karto buvo įvertinta. Naujovė prigijo vos pasiūlyta.

Vizualiai gražūs ir talpūs didmaišiai skirti būtent lapų sudėjimui. Į juos patogu sukrauti lapus, yra patvarūs.

Paslauga: „Kauno švara“ didmaišius pristato, o užpildytus išveža. („Kauno švaros“ nuotr.)

Bendrijos, administratoriai, seniūnijos ir fiziniai asmenys norintys įsigyti didmaišius savo privačioms teritorijoms, turi rašyti laisvos formos prašymus mvs@svara.lt

Norėdami užsisakyti didmaišius žalių plotų sutvarkymui, skambinkite ar rašykite į savo seniūniją. Visų rajonų seniūnijų kontaktus galite rasti http://www.kaunas.lt/administracija/struktura-ir-kontaktai/seniunijos/