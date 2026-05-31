Festivalio „Atsparūs“ dalyvis Laurynas Kasčiūnas: visuose gynybos planuose Kaunas yra tarsi tvirtovė

„Sostinė turi pažeidžiamumo dėl Baltarusijos artumo. Pagal visus planus, Kaunas yra atramos taškas, kuris turi laikytis iki galo“, – teigė L. Kasčiūnas.
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Paminėjo, kad kai ateis naujos vidutinio nuotolio oro gynybos sistemos, kai kurios bus dislokuotos prie Kauno.
„Tai yra svarbus Kaunui aspektas. Dar reikia paminėti Kauno klinikas. Dėl paslaugų koncentruotumo vienoje vietoje, dėl miestelio tipo ligoninės modelio kalbant apie saugumo ir gynybos temą galima daug padaryti. Klinikų tuneliuose, kurie tęsiasi kilometrais, būtų galima įrengti požemines ligonines ir žinau, kad klinikų vadovybė daro daug dalykų, planą turi. Tik reikia išsispręsti finansavimo klausimą“, – kalbėjo Seimo narys.
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Pridūrė, kad Kaune įsikurs Lietuvoje planuojamos dislokuoti vokiečių divizijos štabas. Kaune gyvens ir dalis brigados. „Turite komendantūros žmonių, Kaune turite stiprią Šaulių sąjungos rinktinę. Aišku, viską reikia dar labiau akceleruoti, bet gynybinis potencialas – didžiulis“, – dėstė politikas.
Turite daug protingų ir didelės patirties turinčių žmonių, tokių kaip Šarūnas Jasiukevičius.
„Aišku, dar reikia pasižiūrėti kritinę infrastruktūrą, – tęsė L. Kasčiūnas. – Yra vietų, kurios sudavus smūgius, gali rimtų dalykų būti. Jų apsauga didelis iššūkis. Reikia antidroninės įrangos ir t.t.“
Jis pabrėžė, kad nepaisant kauniečių aktyvumo, vis tik trūksta dėmesio civilinei saugai, gyventojams trūksta žinių ir praktinių įgūdžių.
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„Turite daug protingų ir didelės patirties turinčių žmonių, tokių kaip Šarūnas Jasiukevičius. Juos visus reikia išnaudoti, kad daugiau kalbėtų, daugiau pasakotų, kad daugiau mokymų vyktų. Bet tai yra nuolatinis procesas, jis niekuomet nebus baigtinis. Taip tik atrodo, kad gal jau viską žinome, bet žinias vis reikia atnaujinti, atsiranda visokių naujovių, technologinių sprendimų“, – konstatavo L. Kasčiūnas.
Festivalio transliacijos vaizdo įrašas:
Festivalį rengia „Kauno diena“ kartu su Kauno krašto pramonininkų ir darbdavių asociacija. Renginio partneriai – Lietuvos šaulių sąjunga, Vytauto Didžiojo universitetas ir Krašto apsaugos ministerija.
(be temos)