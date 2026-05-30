Festivalio „Atsparūs“ dalyvis Marius Dubnikovas: esu sukrėstas – mačiau, kaip panikuoja žmonės

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Ekonomisto manymu, įvykus nelaimei, per pirmąsias kelias valandas viskas sustotų. „Žmonės neateitų į darbą, jie tai ignoruotų, jiems būtų visiškai dzin. Kadangi teko dalyvauti renginyje tuo metu, kai buvo raginama trauktis į priedangą, mačiau, kaip panikuoja žmonės, kurie turi vaikų, o jų turi daug žmonių. Jie jaudinasi dėl jų, jiems visiškai nesvarbus darbas, kiti žmonės aplinkoje, nesvarbi priedanga – svarbu tik rasti savo vaikus“, – sakė M. Dubnikovas.
Anot jo, pastarieji įvykiai parodė, kad žmonės vis dar nemoka elgtis pagal numatytą planą. „Žmonės nieko nežino apie tai, ką reikia daryti, nes pratybos nevyksta. Kažkada teko dirbti Londone, daugiaaukščiame pastate, ir ten kas savaitę nežinomu laiku įvykdavo gaisro aliarmas – turėdavai išeiti iš pastato. Po trisdešimto karto atsiranda automatinis veikimas: nebeimi daiktų, o atsistoji ir išeini. Šiuo atveju mes esame visiškai nepasiruošę ir, mano manymu, įmonės sustotų“, – teigė ekonomistas.
Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: diskusijos
Šiuo atveju mes esame visiškai nepasiruošę.
M. Dubnikovas spėliones ir prognozes, kas nutiktų ir kaip galėtų atrodyti šalies ekonomika, jei nelaimės atveju liktų vos trisdešimt procentų darbuotojų, vertina realistiškai. „Sakyčiau, liktų arti 100 procentų. Vakar dėl Šaltibarščių festivalio iš Vilniaus buvo neįmanoma išvažiuoti. Jei mus užpultų dronai, tai išvis niekur neišvažiuotume, nes Gariūnų išvažiavimas yra perkastas, ten kamštis vyksta beveik visą parą. Tačiau tokie festivaliai kaip šis yra naudingi, nes, kiek teko skaityti, priklausymas gaujai didina išgyvenimo galimybes kartais. Galima tapti šauliu. Arba galima priklausyti nusikalstamai gaujai – tai irgi, kad ir kaip būtų keista, didina išgyvenamumą“, – sakė diskusijos dalyvis.
Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: svečiai
Anot jo, pirmosiomis dienomis po nelaimės žmonėms būtų šokas. „Prisiminkime 2022 m. vasario 24 d. Savaitę sėdėjau kažkokioje būsenoje ir nebuvau produktyvus, nes bandžiau suvokti, kas vyksta. Manau, panašiai būtų ir pas mus. Pirmosiomis dienomis mes neturėtume žmonių, įmonės galbūt sugebėtų išlaikyti savo pagrindines stakles judančias. Labai optimistiškai žiūriu į strategines įmones, kurios veda mokymus, turi reikalavimus, kaip įgyvendinti savo veiklą, ir daro viską, kad planas suveiktų. Bet nuo strateginių įmonių judant žemyn yra vidutinis verslas, jau nekalbant apie smulkųjį. Pirmąją savaitę, ko gero, jis būtų uždarytas. Viskas priklausytų nuo to, kokio intensyvumo problemą mes turime. Jei tai būtų rimtos problemos, tikriausiai vyktų nuoseklus bėgimas ir vėliau būtų skaičiuojama, kiek procentų darbuotojų grįžta į savo darbo vietas po pirmos ar antros savaitės“, – tvirtino ekonomistas.
Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: veiklos ir edukacijos
Jis priminė, kad šis renginys yra skirtas plačiajai visuomenei, kad būtų suvokiamos problemos vidutinio ir mažo verslo lygmenyse.
„Pastarieji įvykiai, raudonas signalas parodė, kad tuose lygmenyse mes neturime absoliučiai jokio susitarimo. Atrodo, kad savo šeimoje turime susitarimus, ką darytume, jei kažkas nutiktų. Tačiau vis vien skambinomės ir klausėme, ką daryti. Tai reiškia, kad visi mūsų susitarimai, kuriuos sąmoningai vykdėme ir supratome, pradėjo aižėti. Įsivaizduokime šeimas, kuriose tokių susitarimų nėra. Tokių šeimų yra labai daug“, – pasiruošimo nelaimėms svarbą akcentavo M. Dubnikovas.
Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“ VDU Botanikos sode tęsis visą dieną – lankytojų laukia diskusijos, praktinės veiklos, edukacijos, susitikimai su specialistais ir vakarinė muzikinė programa.
Festivalį rengia „Kauno diena“ kartu su Kauno krašto pramoninkų ir darbdavių asociacija. Renginio partneriai – Lietuvos šaulių sąjunga, Vytauto Didžiojo universitetas ir Krašto apsaugos ministerija.
(be temos)