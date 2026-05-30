Festivalis „Atsparūs“: vau, įdomu visai šeimai

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Kam švilpuko?
„Turim radiją, bet labai didelę. Ir be elektros neveiktų. Tėtis kažkada turėjo prožektorių, kuriam nereikėjo elementų – šviesdavo, kai spaudinėdavome mygtuką“, – pasidalijo viena renginio dalyvių, su šeima smalsavusi Raudonojo Kryžiaus palapinėje.
Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: diskusijos
Čia savanoriai ant stalo buvo išdėlioję daiktų, kurie turėtų atsidurti jūsų išgyvenimo krepšyje. „Dauguma daiktų tikrai turite namuose, tik reikia juos susidėti į krepšį. Ne laikas bus jų ieškoti, kai ištiks nelaimė“, – pastebėjo savanoris.
Lankytojų akį patraukė ant stalo gulėjęs švilpukas. Kam jis reikalingas? Jei būsite sužeistas ir stipriai kraujuosite, bet teisingai užsidėsite turniketą, išgyvensite, bet kol sulauksite pagalbos nusilpsite tiek, kad neturėsite jėgų prisišaukti netoliese pasirodžiusius žmones, jų dėmesį atkreipsite švilpuku – į jį papūsti pakaks ir daug jėgų.
Šeštokus sužavėjo taktika
„Palaukit, keliam visi kartu. Vienas, du, trys“, – išbandė sužeistiesiems nešti skirtus neštuvus vienas kolektyvas. Vienas gulėjo imobilizuotas neštuvuose, kiti keturi pakėlė juos ir „pacientą“.
Šis veiksmas vyko prie Lietuvos šaulių sąjungos palapinės. Čia galima apžiūrėti ir rankose palaikyti įvairius ginklus, pasimatuoti šarvinę liemenę, gauti atsakymus į daugybę klausimų apie dronus ir t.t.
Žiniomis dalijosi ne tik patyrę šauliai, bet ir jaunimas. Jaunųjų šaulių judėjimas įgavęs didelį pagreitį ir atlieka didelį svarbų vaidmenį.
Man patinka disciplina. Taktika, medicina, tikrai pravers gyvenime.
Kauno „Nemuno“ mokyklos šeštokas Gytis į šią veiklą įsitraukė prieš dvejus metus. „Patiko, kad vyksta įdomūs užsiėmimai. Kalbėjimas per raciją, taktika, medicina. Išmokau teisingai suvynioti turniketą, išmokau jį uždėti“, – kalbėjo Gytis. Linktelėjo galvą, kad jeigu prireiktų, nelaimės atveju išdrįstų imtis iniciatyvos ir gelbėtų žmogų.
Su juo į veiklą įsitraukė ir draugas – tos pačios mokyklos šeštokas Domas. „Man patinka disciplina. Taktika, medicina, tikrai pravers gyvenime“, – sakė paauglys.
VDU „Atžalyno“ progimnazijos moksleivis Jaroslavas į jaunuosius šaulius atėjo paragintas pusbrolio, kuris – buvęs karininkas. „Patinka taktika: karyba, atsitraukimai“, – vardijo jaunuolis. Pridūrė, kad dar būna žygiai ar kitokių užsiėmimų savaitgaliais. „Arčiausios pratybos, kurios vyks su nakvyne – birželio 5 d.
Gausu edukacijų, laukia koncertai
Renginio lankytojai Botanikos sodo apsuptyje gali klausytis diskusijų, o edukacių zonoje – susipažinti su naujausiomis dronų technologijomis, lenktynių ir šonaslydžio technika, išmokti išgyvenimo pagrindų, sužinoti, kaip tinkamai pasirengti ekstremalioms situacijoms bei suteikti pirmąją pagalbą.
Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: svečiai
Savo veiklą ir įrangą pristato ugniagesiai gelbėtojai, energetikai, medikai ir paramos organizacijos. Lankytojams taip pat bus siūlomi nemokami momentiniai kraujo tyrimai, edukacinės veiklos vaikams, o vakarą užbaigs grupių „Thundertale“ ir „Skylė“ koncertai.
Visa festivalio „Atsparūs“ programa čia:
Festivalį rengia „Kauno diena“ kartu su Kauno krašto pramonininkų ir darbdavių asociacija. Renginio partneriai – Lietuvos šaulių sąjunga, Vytauto Didžiojo universitetas ir Krašto apsaugos ministerija.
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