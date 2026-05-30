Festivalyje „Atsparūs“ – apie Kauno krašto pasirengimą krizėms: ar mokame veikti kartu?

Kviečiame stebėti tiesiogiai:
Į diskusijos „Kauno krašto pasirengimas krizėms: ar mokame veikti kartu?“ įsijungs ir darbdavių, medikų, ESO atstovai.
Kauno krašto pasirengimo krizėms situaciją D. Raubūnas apibūdino kaip neblogą. „Jau antrus metus vykdome labai plačią švietėjišką veiklą. Dirbame su mokyklomis, su bendruomenėmis. Dalyvaujame įvairiuose renginiuose, dalijamės žiniomis, patarimais, kaip reikėtų elgtis krizės atveju, kaip pasiruošti iš anksto.
„Taip pat labai svarbus ir pačios savivaldybės pasirengimas. Ir šioje srityje ganėtinai stipriai stumiamės į priekį. Pasikeitėme pusę turimų sirenų. 23 yra visiškai naujos. Senosios galėjo skleisti tik sirenos garsą, o naujosios gali teikti ir žodinė informaciją, kas nutiko, ką daryti ir panašiai. Per pusantrų metų naujomis pakeisti planuojama ir likusias sirenas bei dar įsigyti penkias papildomas“, – pasakojo D. Raubūnas.
Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: diskusijos
Renginio dalyviai galės pasižvalgyti po civilinės saugos priemonių konteinerį, kurių savivaldybė turi įsigijusi tris. Kilus būtinybei visas priemonių komplektas greitai pristatomas į vietą ir gyventojus pasiekia operatyvi pagalba. Komplekte – žmogaus apsaugos priemonės, apgyvendimui skirtos lovos, miegmaišiai, šildytuvai, generatoriai.
Kaip patys gyventojai turėtų ruoštis? Informacijos sklaida – nemaža, tačiau toli gražu ne visi turi susikomplektavę išgyvenimo krepšį. Jį susikrauti yra nesudėtinga, tačiau nelaimės atveju iš jo būtų daugybė naudos.
D. Raubūnas atkreipė dėmesį ir į praktinius įgūdžius. Jie suteikia galimybę veikti greitai. „Bet svarbiausias dalykas – kažkam įvykus išlaikyti ramybę. O ji galima tik tada, kai esi pasirengęs, kai žinai, ką veiksi, kaip elgsiesi ir kur judėsi, jei prireiks išvykti“, – kalbėjo pareigūnas.
Bet svarbiausias dalykas – kažkam įvykus išlaikyti ramybę.
Išbandyti, išmokti, sužinoti vietoje
Visų diskusijų metu veikia sode vyksta daugybė veiklų, edukacijų, praktikumų.
Lietuvos inžinerijos kolegija pristato naujausias dronų technologijas ir jų ypatybes, taip pat profesionalias automobilių ir motociklų sporto lenktynių ir šonaslydžio komandas su įspūdinga technika.
Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjus kviečia išmokti kopti virve, statyti palapines, įsirengti stebėjimo postą.
Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: diskusijos
Lietuvos šaulių sąjunga dalijasi naudingais medicinos patarimais, galinčiais praversti tiek kasdienybėje, tiek ekstremalioje situacijoje, atskleis, ką jie veikia su dronais bei kokių jų būna.
Lietuvos Raudonojo kryžiaus savanoriai rodo, kas turi būti išvykimo krepšyje, ir aiškina kodėl.
Užsukę pas „Blue/Yellow“ organizacijos atstovus sužinosite, kaip geriausiai galime padėti Ukrainai, Lietuvai ir sau.
Kauno priešgaisrinė gelbėjimo valdybos ugniagesiai gelbėtojai demonstruos savo techniką, įrangą, atsakys į klausimus ne tik apie civilinę saugą – ir apie kasdienes situacijas.
Kauno poliklinikos erdvėje lankytojai nemokamai galės atlikti momentinius kraujo tyrimus ir sužinos, kaip pasirūpinti ne tik išvykimo krepšiu, bet ir savo organizmu. Mažųjų lankytojų lauks edukacinis virtualiosios realybės (VR) filmukas.
Pilietiškumo festivalis „Atsparūs“: svečiai
ESO atstovai demonstruos specialiąją techniką, dirbančią ekstremaliomis sąlygomis, ir specialiąją įrangą, saugančią darbuotojų gyvybes.
Renginį vainikuos grupės „Thundertale“ ir grupės „Skylė“ koncertai (18 ir 19.30 val.).
Visa festivalio „Atsparūs“ programa čia:
Festivalį rengia „Kauno diena“ kartu su Kauno krašto pramonininkų ir darbdavių asociacija. Renginio partneriai – Lietuvos šaulių sąjunga, Vytauto Didžiojo universitetas ir Krašto apsaugos ministerija.
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