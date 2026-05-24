Finalinis Kauno gimtadienio reginys sujungė ugnį, vandenį ir muziką

Antroji Kauno 618-ojo gimtadienio šventės diena buvo pati intensyviausia, pasiūlyta visa puokštė renginių, tačiau šventinį vakarą vainikavo finalinis reginys „Stichijų Santaka“ – ugnies, vandens ir muzikos šou, pakvietęs žiūrovus įsitaisyti Santakos parko Neries pakrantėje ties Kauno pilimi.
Žiūrovus kerėjo sukurta vandens ir ugnies sinergija, palydėta muzikos derme. Taip buvo kuriamas mistinis, magiškas, bet kartu ir pakylėtas jausmas.
„Iš pradžių galvojau, kad nebus nieko naujo, juk ugnies šou ne kartą teko matyti įvairiuose formatuose, tačiau šį kartą vis tiek buvo kuo žavėtis. Matyt, pati aplinka, kai stebi veiksmą vandenyje, įsitaisęs netoli Kauno pilies, duoda savo žavesio“, – tikino Deimantė.
Pusvalandį trukusi „Stichijų Santaka“ nepaliko abejingų ir nuskambėjus paskutiniams muzikos akordams, visą šou palydėjo plojimai.
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