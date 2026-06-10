Iš Henriko Daktaro žmonos – prašymas dėl žemės sklypo

Trečiadienį šį jos prašymą pradėjo nagrinėti Vilniaus apygardos teismo teisėjas Mindaugas Povilanskas. Prašymo išnagrinėti nepavyko, nes į posėdį neatvyko Generalinės prokuratūros atstovas. Generalinė prokuratūra palaikė kaltinimą H. Daktaro baudžiamosiose bylose.
„Generalinės prokuratūros atstovai buvo šaukiami į posėdį, išsiųsta ir nuoroda nuotoliniam posėdžiui. Kaip matome, Generalinės prokuratūros atstovas į posėdį neprisijungė“, – sakė teisėjas, atkreipęs dėmesį, kad nuotoliniu būdu dalyvauja pareiškėja R. Daktarienė.
„Čia tokie seni reikalai, manau, kad galima (be prokuratūros – ELTA) nagrinėti“, – sakė ji.
Teisėjas visgi nusprendė sudaryti galimybę kitame posėdyje dalyvauti prokuratūros atstovui ir priminti pareigą atvykti, nes buvo siųstas šaukimas.
„Prokurorai turi pareigą dalyvauti“, – sakė teisėjas.
R. Daktarienė teismui pasakojo, kad apie surastą 1998 metų raštą susijusį su sklypu, teisėjas prašė šio dokumento kopiją vėliau atsiųsti teismui.
„Namui areštą nuėmė, o sklypas liko šone“, – teismui skundėsi R. Daktarienė.
Moters kreipimesi į teismą rašoma, kad jos sutuoktinis buvo pripažintas kaltu ir nuteistas. Šiuo metu yra atlyginti visi ieškiniai, kurie buvo priteisti.
Tačiau išlikęs įrašas apie žemės sklypo areštą 1997 m. Koks antstolis šį areštą uždėjo, duomenų neišliko.
„Aš prašau teismo prašymą tenkinti, užsilikę seni reikalai. Gal reikės kada parduoti“, – kreipimosi į teismą priežastį aiškino R. Daktarienė.
Ji sakė, kad dalį sklypo jai dovanojo brolis, kitą dalį ji išsipirko 1994 m. už investicinius čekius.
Teismas liepos 13 dieną rengs dar vieną posėdį, per jį išklausys ir prokuroro poziciją.
ELTA primena, kad R. Daktarienė ne vienerius metus nesėkmingai bando parduoti Daktarų pilaite vadinamą gyvenamąjį namą Kauno rajone, Užliedžiuose, Sodų gatvėje.
Už 644 kvadratinių metrų namą prašoma 950 tūkst. eurų, skelbime nurodomas ir beveik 44 arų ploto sklypas.
68 metų H. Daktaras dabar bausmę atlieka Pravieniškių 2-ajame kalėjime, kur kali nuo 2018 m. Jam kol kas nepavyksta įtikinti teismus skirti terminuotą laisvės atėmimo bausmę.
Klaipėdos apygardos teismas nuosprendžiu konstatavo, kad 1993–2000 metais veikė vienvaldžio lyderio H. Daktaro vadovaujamas nusikalstamas susivienijimas, kurio dalyviai buvo ginkluoti šaunamaisiais ginklais, sprogmenimis ir sprogstamosiomis medžiagomis, naudotais ir planuotais panaudoti daromuose nusikaltimuose (nužudymuose, turto prievartavimuose, plėšimuose ir kt.).
„Iš grupuotės lyderio veiksmų matyti, kad nusikalstama veikla buvo jo gyvenimo būdas. H. Daktaras labai pavojingas visuomenei ir jo nusikalstamų polinkių pakeisti įprasta kriminaline bausme neįmanoma. Nagrinėtu laikotarpiu nusikalstama veikla taip pat buvo šio vyro gyvenimo būdas", – paskelbė teismas.
Kaunietis H. Daktaras Klaipėdos apygardos teismo 2013 m. birželio 14 d. nuosprendžiu buvo nuteistas laisvės atėmimo iki gyvos galvos bausme už organizuotą ginkluotą susivienijimą sunkiems ir labai sunkiems nusikaltimams vykdyti.
Kartu su juo buvo nuteisti dar keliolika organizuoto nusikalstamo susivienijimo dalyvių.
Galutinis nuosprendis H. Daktaro byloje buvo paskelbtas 2016 m. balandį, kai Aukščiausiasis Teismas atmetė H. Daktaro kasacinį skundą.
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