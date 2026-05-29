Į Rotušės aikštę sugrįžta gyvybė

Turistų srautai
Rotušės aikštė – jau atnaujinta, įrengtas naujas fontanas, traukiantis praeivių žvilgsnius. Į Senamiestį verta ateiti ne tik dėl pasikeitusios aplinkos, įvairių veiklų čia netrūksta tiek kavinėse, tiek kitose įstaigose.
Tuo buvo galima įsitikinti ir per Kauno miesto gimtadienį, kai žmonės prisėdo prie bendro šventinio vakarienės stalo Vilniaus gatvėje. Tai – tik viena iniciatyvų, kviečianti ilgiau pabūti istorinėje Kauno vietoje.
Turizmo ekspertai vardija, kad Kauno senamiestį vėl atranda miesto svečiai, čia noriai vaikštinėja ir kauniečiai.
„Turistų srautai į Senamiestį ir Rotušės aikštę pamažu sugrįžta, lankytojų daugėja, o ši miesto dalis po truputį vėl tampa gyvesnė. Pastebima ir tai, kad skirtingos miesto erdvės pritraukia skirtingus turistų segmentus: Rotušės aikštėje dažniau lankosi didesnės turistų grupės, o Laisvės alėjoje – daugiau pavienių keliautojų ar mažesnių grupių. Vis dėlto, metai dar tik įsibėgėja, todėl aiškesnės tendencijos išryškės po aktyvaus turistinio sezono“, – dienraščiui komentavo „Kaunas IN“ vadovas Tadas Stankevičius.
Jis nurodė, kad apie atgyjantį Senamiestį byloja ir augantis lankytojų skaičius Turizmo informacijos centre, įsikūrusiame Rotušėje.
„Per pirmuosius keturis šių metų mėnesius Turizmo informacijos centre Rotušėje apsilankė apie 1 130 lankytojų – tai sudaro apie 20 proc. bendro Kauno turizmo informacijos centrų lankytojų srauto. Palyginti su tuo pačiu laikotarpiu pernai, kai centre apsilankė 415 lankytojų, matomas aiškus augimas, prie kurio prisidėjo pasibaigusi Rotušės aikštės rekonstrukcija, pagerinusi centro pasiekiamumą, patogesnės darbo valandos ir į Senamiestį pamažu sugrįžtantys renginiai“, – pridūrė T. Stankevičius.
„Kauno diena“ turizmo eksperto pasiteiravo, kas, jo nuomone, dar labiau paskatintų žmones lankytis Senamiestyje? Pasak pašnekovo, istorinė Kauno vieta vilioja savo unikalumu.
„Nors didieji renginiai, tokie kaip Kalėdų eglutės įžiebimas ar Kauno miesto gimtadienis, jau dabar pritraukia didelius lankytojų srautus, ilgalaikį Senamiesčio gyvybingumą stiprina ir nuosekliai auganti kavinių, kultūrinių veiklų ir pramogų pasiūla.
Taip pat svarbu paminėti, kad Senamiestis ir Naujamiestis neturėtų konkuruoti tais pačiais traukos taškais – šios miesto dalys gali būti skirtingos ir pritraukti skirtingas auditorijas. Būtent toks išskirtinumas miestą daro įvairesnį ir patrauklesnį įvairių patirčių ieškantiems lankytojams“, – kalbėjo „Kaunas IN“ vadovas.
Turininga programa
Senamiestyje veikia net keli Kauno miesto muziejaus (KMM) padaliniai: Rotušė, Kauno pilis, Tautinės muzikos muziejus. Jie vilioja skirtingas auditorijas, suteikia įvairių patirčių. Be įrengtų ekspozicijų, Rotušėje veikia ir Santuokų rūmai, tad, ypač vasaros metu, čia durys neužsiveria.
„KMM prisideda prie gyvo Senamiesčio kūrimo organizuodamas parodas, edukacijas, ekskursijas, kultūrinius renginius ir miesto bendruomenei skirtas iniciatyvas. Tokie renginiai kaip Muziejų naktis, Istorijų festivalis ar veiklos miesto švenčių metu į Senamiestį pritraukia tiek kauniečius, tiek miesto svečius. Praėjusiais metais prisijungėme ir prie iniciatyvos „Senamiestin“, kurios metu mūsų edukatoriai vedė veiklas Kauno gimtadienio renginiuose.
Šiuo metu aktyviai vystome ir kampaniją „Buvai muziejuje? Dar ne viskas.“, kuria kviečiame žmones po apsilankymo muziejuje tęsti pažintį su miestu. KMM programėlėje lankytojai gali rasti specialius maršrutus, kurie parodose pasakojamas istorijas perkelia į realias Kauno erdves – gatves, parkus, buvusias pasilinksminimų vietas ar bendruomenių susibūrimo taškus“, – pasakojo KMM Komunikacijos skyriaus vadovė Toma Buivydaitė.
Ji nurodė, kad, pavyzdžiui, apsilankius parodoje „Šešėly ir šviesoj. Kauno vaizdas“ lankytojai kviečiami leistis į XIX a. Kauno maršrutą, o ekspoziciją „Estrada. Svajonės kaina“ pratęsia naujasis maršrutas po Žaliakalnį, pasakojantis apie miesto muzikos, šokių ir pasilinksminimų kultūrą. „Taip muziejus tampa ne galutiniu tašku, o pradžia miesto pažinimui“, – pridūrė T. Buivydaitė.
Pasak jos, lankytojų srautai muziejuje išlieka gana stabilūs, tačiau didesnis aktyvumas pastebimas nemokamomis lankymo dienomis – Vasario 16-ąją, Kovo 11-ąją, Liepos 6-ąją ir paskutiniais mėnesio sekmadieniais Kauno rotušėje. Vasaros sezonu itin daug lankytojų sulaukia Kauno pilis, ypač užsienio turistų.
„Nuolat ieškome naujų būdų, kaip pritraukti lankytojus, rengiame naujas parodas, edukacines veiklas įvairioms amžiaus grupėms, bendradarbiaujame su bendruomenėmis, kūrėjais ir partneriais. Taip pat ieškome būdų, kaip muziejinę patirtį išplėsti už muziejaus sienų.
Tai atsispindi ir šių metų Muziejų nakties programoje – lankytojai galės ne tik nemokamai aplankyti ekspozicijas, bet ir leistis į gyvus maršrutus mieste kartu su muziejininkais. Vienas jų ves per XIX a. Kauną, kitas – po muzikinį Žaliakalnį, pasakojant apie miesto šokių, diskotekų ir estrados kultūrą. Tokios iniciatyvos skatina žmones ne tik ateiti į muziejų, bet ir aktyviai tyrinėti miestą“, – apie svarų KMM indėlį į Senamiesčio gyvenimą kalbėjo T. Buivydaitė.
Muziejaus atstovė dėstė, kad žmonių dėmesį siekiama patraukti įvairiais būdais. Štai kampanijos „Buvai muziejuje? Dar ne viskas.“ vizualinėje medžiagoje naudojama „Instagram“ istorijų estetika – ji atliepia šiandieninį lankytojų įprotį dalytis muziejaus patirtimis socialiniuose tinkluose. Taip siekiama kalbėti šiuolaikiška vizualine kalba ir pasiekti jaunesnę auditoriją.
Turistų srautai į Senamiestį ir Rotušės aikštę pamažu atsigauna, lankytojų daugėja.
Aktyvus partneris
KMM Komunikacijos skyriaus vadovė dienraščiui tikino, kad ne tik ieškoma įvairių būdų, kaip patraukti lankytojų dėmesį, tačiau ir jungiamasi prie įvairių Senamiesčio iniciatyvų, mezgami ryšiai su kaimynystėje veikiančiais verslais.
„Esame atviri įvairioms partnerystėms ir bendradarbiavimui su Senamiesčio verslais. Į muziejų neretai kreipiasi verslai ar institucijos, ieškodami archyvinių nuotraukų ir istorinės medžiagos, padedančios atskleisti vietos autentiškumą ir istoriją.
Esame bendradarbiavę ir su legendiniu restoranu „Gildija“, dalijomės istorine informacija ir archyvine medžiaga, kuri šiandien puošia jų erdves. Taip pat bendradarbiaujame su „Kaunas IN“, vystydami kampaniją „Buvai muziejuje? Dar ne viskas.“, kuri skatina žmones judėti po miestą ir atrasti skirtingas Kauno vietas per muziejaus kuriamus maršrutus“, – komentavo T. Buivydaitė.
Pasak jos, kultūra ir istorija yra svarbi gyvo Senamiesčio dalis. Žmonės į Senamiestį ateina ne tik dėl paslaugų ar pramogų, bet ir dėl atmosferos, patirties, taip pat galimybės pažinti miesto istoriją.
„Šiandien muziejus vis labiau tampa ne tik ekspozicine erdve, bet ir miesto pažinimo platforma, kviečiančia žmones judėti, tyrinėti ir atrasti Kauną per istorijas, maršrutus ir gyvas patirtis“, – pridūrė pašnekovė.
Kviečia užsukti
Kol vyko Rotušės aikštės rekonstrukcija, vietos verslams buvo sudėtingiau vilioti svečius užsukti, kartais to neleido padaryti palei restoraną dirbę darbininkai, tada dėl darbų taikyti lauko kavinių dydžio ribojimai.
Tačiau dabar, kai darbai užbaigti, Rotušės aikštėje įsikūrę resotranai vėl plačiai atveria duris ir kviečia nepraeiti pro šalį ir istorinėje Kauno vietoje pasimėgauti gardžia kava ar pietumis. Tam ne tik įrengė lauko kavines, jas papuošė gėlėmis, bet ir paruošė meniu, kuriuose – įvairių skonių puokštė.
„Pakeri jau atsinaujinusios aikštės grožis. Šiandien ji atrodo šviesi, tvarkinga, estetiška ir dar labiau kviečianti tiek kauniečius, tiek miesto svečius čia praleisti laiką. Labai ilgai to laukėme ir pagaliau galime džiaugtis matydami atgyjančią Kauno Rotušės aikštę ir kaip ši miesto erdvė vėl prisipildo gyvybės, žmonių šypsenų ir jaukaus šurmulio. Iš tiesų nerealu vėl matyti žmones, užsukančius į aikštę ne tik trumpai pasivaikščioti, bet ir prisėsti prie lauko staliukų pasimėgauti kava ar dienos pietumis.
Visa restorano komanda labai džiaugiasi galėdama būti atgimusios istorinės Kauno vietos dalimi ir prisidėti prie jaukios atmosferos kūrimo tiek vietiniams, tiek miesto svečiams. Tikimės, kad ir patys kauniečiai iš naujo atras šią ypatingą miesto erdvę, prisimins, kokią nuostabią atmosferą kuria Rotušės aikštė, ir vis dažniau rinksis čia praleisti savo laisvalaikį“, – nauju sezonu atnaujintoje Rotušės aikštėje džiaugėsi restorano „Le Garden“ direktorė Vaiva Dzedulionytė.
Kiti verslininkai taip pat tikino, kad Rotušės aikštėje vis daugiau žmonių, viskas įsibėgėja, tad ir sezonas turėtų būti sėkmingas.
„Rotušės aikštėje tikrai viskas puikiai atrodo, nuotaikos nėra blogos, visi nusiteikę gerai. Judesys, ypač savaitgaliais, tikrai jaučiamas. Gal kažkiek dar trūksta kasdienių klientų, vietinių žmonių, kurie Senamiestį buvo kiek apleidę per tuos visus remontus. Tačiau visi verslai, iš tiesų, viliasi, kad viskas bus gerai, nes nusimato ir įvairių renginių, kolektyvai taip pat stengiasi duoti impulsą. Komandiškai visi turime įsibėgėti“, – kalbėjo verslininkas Justas Leščiukaitis, Senamiestyje valdantis tris restoranus.
Jis pridūrė, kad dabar belieka ne tik skleisti žinią apie atnaujintą Rotušės aikštę, vėl dirbančias viešojo maitinimo įstaigas, tačiau verta priminti ir tam tikras taisykles dėl automobilių statymo, kurios kai kuriems kėlė klausimų.
Tad, verslininkų prašymu, „Kauno diena“ primena, kad įvažiavimas į Senamiesčio sumažintos taršos zoną kainuoja 2 eurus. Tačiau jei automobilį statote, o ne tik tranzitu pravažiuojate Senamiestį, šis mokestis įskaičiuojamas į parkavimo kainą ir atitinka vienos valandos stovėjimą.
Tai reiškia, kad rinkliava nėra imama du kartus, reikia susimokėti tik kartą – arba kertant šią zoną tranzitu, arba stovint Rotušės aikštėje ir jos prieigose valandą laiko. Jei Senamiestyje praleidžiate daugiau laiko, vietinė rinkliava už automobilio statymą skaičiuojama už kiekvieną papildomą valandą po 2 eurus. Nuo šiol Rotušės aikštė priskiriama Senamiesčio zonai, tad visoje zonoje imamas to paties dydžio automobilių statymo mokestis.
Proveržio dar laukia
Siekiant dar labiau atgaivinti istorinę Kauno dalį, beveik prieš metus miesto savivaldybės administracija įsteigė Senamiesčio koordinatoriaus pareigybę, tad atsakingas asmuo telkia verslus įvairioms bendroms veikloms. Tiesa, kol kas programa sunkiai įsivažiuoja.
„Šios pozicijos tikslas – stiprinti Senamiesčio verslininkų bendradarbiavimą, skatinti bendrų iniciatyvų kūrimą, padėti telktis į asociacijas ar draugijas, inicijuoti kultūrinius projektus, taip pat aktyviau naudotis finansavimo galimybėmis.
Vis dėlto, šiais metais iš ne pelno siekiančių organizacijų nesulaukta nei vienos paraiškos programai „Iniciatyvos Kaunui“, skirtai kultūrinėms veiklos ir projektams Kauno senamiestyje“, – „Kauno dienai“ komentavo Kultūros skyriaus vedėja Agnė Augonė.
Pasak jos, siekiant pagerinti Senamiesčio verslininkų situaciją, praėjusiais metais Kalėdų miestelis ir pagrindinė miesto eglė sugrįžo į Rotušės aikštę. Šiais metais dalis Kauno miesto gimtadienio renginių taip pat vyko Rotušės aikštėje ir Vilniaus gatvėje.
„Didžiausio proveržio tikimės užbaigę infrastruktūros gerinimo darbus – Vilniaus gatvė jau sutvarkyta, o netrukus užbaigsime ir Rotušės aikštės atnaujinimą. Kauno miesto savivaldybės administracija iš savo pusės daro viską, kad Senamiesčio verslininkų situacija pagerėtų, dabar tikimės sulaukti ir pačių verslininkų iniciatyvų“, – pažymėjo A. Augonė.
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